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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:09
Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав:
Ми ж не про бандитів балакаємо, а про українців. Ми всі в одній хаті, нехай трохи і різні...Якщо почнемо сваритися, кому це на руку? Тільки зовнішньому ворогу. Ми хочемо жити в одній хаті? Тоді треба жити в злагоді, знаходити те, що нас єднає, а не роз'єднює. Вчитися чути один одного і домовлятися про правила співжиття в нашій хаті. І тоді, коли ми будемо єдині, будь який ворог, сто разів подумає: нападати чи ні?
У вашому умовиводу є протиріччя, бо сусід-сєпар тебе не підтримає у лиху годину, а навпаки зрадить, коли ворог нападе. Так от, Петлюра як казав: "Нам не страшні москальські воші, як українські гниди", тобто ти пропонуєш в часи загрози Державності України гладити по голівонькі зрадників, які тобі в спину ножа встромлять. Це маразм з твого боку, хіба ти не розумієш.
Де я таке пропонував? Не приписуйте мені. Якщо хтось порушує правила співжиття в хаті, то повинен нести відповідальність за свої дії. За ЗАКОНОМ. Не тому, що Ви, наприклад, назвали його сєпаром, або підозрюєте, а за ЗАКОНОМ, рішенням суду. Презумпція невинуватості.
П.С. Я про інше казав. Про внутрішньоукраїнський діалог і порозуміння. І про правила такого діалогу. Принаймні тут, на форумі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:13
Перес де Куэльяр написав: zРадио написав:
Так и направь усилия на борьбу с ордой. Потому что пока ты борешься не с ней, а с русскоязычными украинцами. По крайней мере на страницах этого форума. Ты же не станешь, надеюсь, утверждать, что все русскоязычные граждане Украины - сепаратисты и сторонники "русского мира"?
А де мова йде про мову? Я сам русскоязычный, и что? Я поважаю Державну українську і справжній українець повинен її вивчити, якщо не знає, та використовувати. Чи я в чомусь неправий?
Я роблю такий висновок тому, що ти закликаєшь до радикалізму проти більшості. Знайшов якихось ворогів народу, хоча серед електорату Зеленського такі навряд чи є. Прихильники сепаратистів - то хіба що електорат Медведчука, й то дуже вибірково.
А якщо ознак симпатії до сепаратистів в більшості українців немає, то яку ще велику групу ти можешь докоряти - ймовірно, російськомовних.
PS: я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:17
Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав:
Ми ж не про бандитів балакаємо, а про українців. Ми всі в одній хаті, нехай трохи і різні...Якщо почнемо сваритися, кому це на руку? Тільки зовнішньому ворогу. Ми хочемо жити в одній хаті? Тоді треба жити в злагоді, знаходити те, що нас єднає, а не роз'єднює. Вчитися чути один одного і домовлятися про правила співжиття в нашій хаті. І тоді, коли ми будемо єдині, будь який ворог, сто разів подумає: нападати чи ні?
У вашому умовиводу є протиріччя, бо сусід-сєпар тебе не підтримає у лиху годину, а навпаки зрадить, коли ворог нападе. Так от, Петлюра як казав: "Нам не страшні москальські воші, як українські гниди", тобто ти пропонуєш в часи загрози Державності України гладити по голівоньці зрадників, які тобі в спину ножа встромлять. Це маразм з твого боку, хіба ти не розумієш.
Хорошо. Вы лично по своим каким-то критериям определили соседа, спiврозмовника и т.п. в сепары, бандиты, враги и т.п.
Как предполагаете - сколько их численно примерно будет?
И что с ними предлагаете?
Просто называть сепарами, бандитами, врагами и т.д.?!
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:19
zРадио написав:
А якщо ознак симпатії до сепаратистів в більшості українців немає, то яку ще велику групу ти можешь докоряти - ймовірно, російськомовних.
PS: я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави
В наших пращурів пароль був "Паляниця", а зараз "Ти за закон про Мову, чи проти?"
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:24
Козак-характерник написав:
Де я таке пропонував? Не приписуйте мені. Якщо хтось порушує правила співжиття в хаті, то повинен нести відповідальність за свої дії. За ЗАКОНОМ. Не тому, що Ви, наприклад, назвали його сєпаром, або підозрюєте, а за ЗАКОНОМ, рішенням суду. Презумпція невинуватості.
П.С. Я про інше казав. Про внутрішньоукраїнський діалог і порозуміння. І про правила такого діалогу. Принаймні тут, на форумі.
Козаче, друже. Форум і є майданчиком, щоб визначити хто з тобою поряд в окопі буде, а хто напроти, або чотири рази "уклоніст". Навіщо з твого боку займатися пустою писаниною, марно витрачати свій час і щось комусь доводити? Якщо там вата в голові, то це вирок по життю, народилося з цим.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:27
lapay написав: zРадио написав:
А якщо ознак симпатії до сепаратистів в більшості українців немає, то яку ще велику групу ти можешь докоряти - ймовірно, російськомовних.
PS: я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави
В наших пращурів пароль був "Паляниця", а зараз "Ти за закон про Мову, чи проти?"
лично я против, так как нынешний закон тяжело назвать цивилизованным...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:29
AlexxK написав: zРадио написав:
Вы опускаетесь до "внутрикорпоративных" церковных разборок, а я вам говорю о национальном интересе. Если разобраться, все церкви неканоничны и никем, кроме своей паствы, не признаны! Так что мешало развитию в реальности своей церкви??
У КП не было своего прихода, несмотря на т.н. неканоничность? Был, причем многомиллионный. Так что не нужно тут разглагольствовать о превосходстве одних бород и платьев над другими!
А Вы опустились до прямого вранья, и что?
И не Вам рассуждать о национальном интересе в вопросе веры. Есть тысячи верующих, и они и без Вас определятся, в какую церковь им ходить.
Тем более что Вы совершенно не разбираетесь в этом тонком вопросе, который пытаетесь комментировать.
Где я соврал - прошу цитату!
Далее, голословные обвинения в некомпетентности - снова мимо. Либо доказывайте, либо выключайте поучительный тон.
Что касается неделикатности - вот тут признаю. Но знаете ли, за это я ни извиняться, ни исправляться не намерен. Если вы объявили для себя какие-то вещи святыми и неприкосновенными, и вследствие этого за деревьями леса не видите, то это не моя проблема. Атеисты не вмешивались бы в церковные вопросы, если бы в них не вмешалось светское (!!!) государство. Как известно, проблема не может быть решена на том уровне, на котором возникла. Так вот я вам на правах человека, который может себе позволить и т.н. кощунство, и т.н. святотатство, заявляю - если одни мошенники обвиняют в мошенничестве других мошенников, это можно смело проигнорировать
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:32
zРадио написав:
я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави
З тобою спілкуватись немає сенсу, ти бот тут на зарплатні, підтримуєш бесіду на гілці цілими днями. Ти ні до кого не відносишся, збоку поглядаєш, тобто роботв в тебе така, не підтримувати нікого і ніяку політику. Хіба я неправий?
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:34
zРадио написав: Козак-характерник написав: budivelnik написав:Туристи знаходять в Карпатах старий ОУНівський схрон, з нього виповзає сторічний дід з машинґвером:
– Слава Ісу. Ну, які новини?
– Та війна, діду.
– Із ким воюємо?
– З москвою.
– А де саме воюємо?
– На Донбасі.
– Ну що... Нормально так хлопці просунулися...
Не моє - але має право на розгляд ,для того щоб зрозуміти в контексті історії а не сьогодення
Ми перемагаємо чи програємо.
В 1991 ми перемоггли в трьох областях
В 2004 нас було 50 на 50%
Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України
Ну я так зрозумів, що він просування саме їдеї мав на увазі, нє?
Нехай розтлумачить детальніше тоді.
Да, пусть потрудится! Но по тексту понятно, что это не о продвижении идей - идея суверенитета Украины победила в 1991-м во всех 25-и областях (даже в Крыму), а не только в 3-х.
Пояснюю
Було кілька етапів
Перший-після розвалу СРСР .Україна визначалась -вона буде частиною наднаціонального утворення,чи стане самостійною...-перемогла думка що Самостійною Державою
Другий етап - після того ,як де-юре була створена не частка імперії ,а самостійна Держава - стало наступне питання
що ми будуємо і куди йдемо...
Галичани(три області Львівська,Івано-Франківська . Тернопільська) хотіли в Європу і вибирали у якості свого керівника Чорновола, інші 22 області прийняли рішення що йдемо соціалістичним шляхом під проводом бувшого секретаря КПУ Кравчука....
Так тривало до 2004 року
Третій етап - так як попередні 14 років будівництва соціалізму під проводом комуніста і червоного директора не дали бажаних результатів , в 2004 ідеї Євроспрямування оволоділи думками вже 50% українців і переміг Ющенко-представник капіталістичного і євроінтегрованого напрямку...
На жаль ,так як голоси розділились 50 на 50% - політична система змушена була дати можливість керувати прихильникам інтеграції з Росією .які в 2010 році перемогли....
Четвертий етап - 4 роки правління росінтеграторів привели до керування Україною людей з російськими паспортами (Голова МВС,Голова СБУ ) , тому прийшов час вибуху народного гніву що закінчилось тим ,що прихильники росінтеграції окопались в ОРДЛО...
Таким чином
Можна константувати ,що не зважаючи на 20 з 27 років керування Україною російськоспрямованими політиками - Україна вибила з голів українців тезу про їх меншовартість і закріпила свої кордони за 50 км від Східного кордону України.
Це не 100% перемога (100% буде тоді,коли Кубань+Смоленщина+Белгородщина - попросять інтегрувати їх в склад України ,а в Тюмені, і на Алтаї будуть проголошені автономні українські округи в складі тих Держав,які на той час будуть на тих територіях)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:37
Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав:
Де я таке пропонував? Не приписуйте мені. Якщо хтось порушує правила співжиття в хаті, то повинен нести відповідальність за свої дії. За ЗАКОНОМ. Не тому, що Ви, наприклад, назвали його сєпаром, або підозрюєте, а за ЗАКОНОМ, рішенням суду. Презумпція невинуватості.
П.С. Я про інше казав. Про внутрішньоукраїнський діалог і порозуміння. І про правила такого діалогу. Принаймні тут, на форумі.
Козаче, друже. Форум і є майданчиком, щоб визначити хто з тобою поряд в окопі буде, а хто напроти, або чотири рази "уклоніст". Навіщо з твого боку займатися пустою писаниною, марно витрачати свій час і щось комусь доводити? Якщо там вата в голові, то це вирок по життю, народилося з цим.
Вы, на мой взгляд, ошибочно определяете насчёт окопа.
Знаю атовца, который по Вашим критериям, вата в кубе кубов.
И раштв смотрит, и находит достижения у рашки по сравнению с нашими, и докоры в мови, мягко говоря, не признаёт, и т.д. и т.п.
Но оккупантов уничтожает, за Неньку и державу всей душой, порядочнейший офицер, каких ещё поискать...
Короче -- Ваши критерии, по-моему, ошибочны и не на пользу Украине.
Потому что правила и требования в окопе одни, а на форуме и пр. ситуациях - иные.
На форуме можно и даже нужно думать, рассуждать, обсуждать, сомневаться, критиковать и т.д.
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