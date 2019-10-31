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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4476447744784479> Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:09 Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав: Ми ж не про бандитів балакаємо, а про українців. Ми всі в одній хаті, нехай трохи і різні...Якщо почнемо сваритися, кому це на руку? Тільки зовнішньому ворогу. Ми хочемо жити в одній хаті? Тоді треба жити в злагоді, знаходити те, що нас єднає, а не роз'єднює. Вчитися чути один одного і домовлятися про правила співжиття в нашій хаті. І тоді, коли ми будемо єдині, будь який ворог, сто разів подумає: нападати чи ні? Ми ж не про бандитів балакаємо, а про українців. Ми всі в одній хаті, нехай трохи і різні...Якщо почнемо сваритися, кому це на руку? Тільки зовнішньому ворогу. Ми хочемо жити в одній хаті? Тоді треба жити в злагоді, знаходити те, що нас єднає, а не роз'єднює. Вчитися чути один одного і домовлятися про правила співжиття в нашій хаті. І тоді, коли ми будемо єдині, будь який ворог, сто разів подумає: нападати чи ні? У вашому умовиводу є протиріччя, бо сусід-сєпар тебе не підтримає у лиху годину, а навпаки зрадить, коли ворог нападе. Так от, Петлюра як казав: "Нам не страшні москальські воші, як українські гниди", тобто ти пропонуєш в часи загрози Державності України гладити по голівонькі зрадників, які тобі в спину ножа встромлять. Це маразм з твого боку, хіба ти не розумієш. У вашому умовиводу є протиріччя, бо сусід-сєпар тебе не підтримає у лиху годину, а навпаки зрадить, коли ворог нападе. Так от, Петлюра як казав: "Нам не страшні москальські воші, як українські гниди", тобто ти пропонуєш в часи загрози Державності України гладити по голівонькі зрадників, які тобі в спину ножа встромлять. Це маразм з твого боку, хіба ти не розумієш.

Де я таке пропонував? Не приписуйте мені. Якщо хтось порушує правила співжиття в хаті, то повинен нести відповідальність за свої дії. За ЗАКОНОМ. Не тому, що Ви, наприклад, назвали його сєпаром, або підозрюєте, а за ЗАКОНОМ, рішенням суду. Презумпція невинуватості.



П.С. Я про інше казав. Про внутрішньоукраїнський діалог і порозуміння. І про правила такого діалогу. Принаймні тут, на форумі. Де я таке пропонував? Не приписуйте мені. Якщо хтось порушує правила співжиття в хаті, то повинен нести відповідальність за свої дії. За ЗАКОНОМ. Не тому, що Ви, наприклад, назвали його сєпаром, або підозрюєте, а за ЗАКОНОМ, рішенням суду. Презумпція невинуватості.П.С. Я про інше казав. Про внутрішньоукраїнський діалог і порозуміння. І про правила такого діалогу. Принаймні тут, на форумі. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26973 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:13 Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: Так и направь усилия на борьбу с ордой. Потому что пока ты борешься не с ней, а с русскоязычными украинцами. По крайней мере на страницах этого форума. Ты же не станешь, надеюсь, утверждать, что все русскоязычные граждане Украины - сепаратисты и сторонники "русского мира"? Так и направь усилия на борьбу с ордой. Потому что пока ты борешься не с ней, а с русскоязычными украинцами. По крайней мере на страницах этого форума. Ты же не станешь, надеюсь, утверждать, что все русскоязычные граждане Украины - сепаратисты и сторонники "русского мира"? А де мова йде про мову? Я сам русскоязычный, и что? Я поважаю Державну українську і справжній українець повинен її вивчити, якщо не знає, та використовувати. Чи я в чомусь неправий? А де мова йде про мову? Я сам русскоязычный, и что? Я поважаю Державну українську і справжній українець повинен її вивчити, якщо не знає, та використовувати. Чи я в чомусь неправий?



Я роблю такий висновок тому, що ти закликаєшь до радикалізму проти більшості. Знайшов якихось ворогів народу, хоча серед електорату Зеленського такі навряд чи є. Прихильники сепаратистів - то хіба що електорат Медведчука, й то дуже вибірково.



А якщо ознак симпатії до сепаратистів в більшості українців немає, то яку ще велику групу ти можешь докоряти - ймовірно, російськомовних.



PS: я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави Я роблю такий висновок тому, що ти закликаєшь до радикалізму проти більшості. Знайшов якихось ворогів народу, хоча серед електорату Зеленського такі навряд чи є. Прихильники сепаратистів - то хіба що електорат Медведчука, й то дуже вибірково.А якщо ознак симпатії до сепаратистів в більшості українців немає, то яку ще велику групу ти можешь докоряти - ймовірно, російськомовних.PS: я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави zРадио

Заблокований Повідомлень: 4005 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:17 Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав: Ми ж не про бандитів балакаємо, а про українців. Ми всі в одній хаті, нехай трохи і різні...Якщо почнемо сваритися, кому це на руку? Тільки зовнішньому ворогу. Ми хочемо жити в одній хаті? Тоді треба жити в злагоді, знаходити те, що нас єднає, а не роз'єднює. Вчитися чути один одного і домовлятися про правила співжиття в нашій хаті. І тоді, коли ми будемо єдині, будь який ворог, сто разів подумає: нападати чи ні? Ми ж не про бандитів балакаємо, а про українців. Ми всі в одній хаті, нехай трохи і різні...Якщо почнемо сваритися, кому це на руку? Тільки зовнішньому ворогу. Ми хочемо жити в одній хаті? Тоді треба жити в злагоді, знаходити те, що нас єднає, а не роз'єднює. Вчитися чути один одного і домовлятися про правила співжиття в нашій хаті. І тоді, коли ми будемо єдині, будь який ворог, сто разів подумає: нападати чи ні? У вашому умовиводу є протиріччя, бо сусід-сєпар тебе не підтримає у лиху годину, а навпаки зрадить, коли ворог нападе. Так от, Петлюра як казав: "Нам не страшні москальські воші, як українські гниди", тобто ти пропонуєш в часи загрози Державності України гладити по голівоньці зрадників, які тобі в спину ножа встромлять. Це маразм з твого боку, хіба ти не розумієш. У вашому умовиводу є протиріччя, бо сусід-сєпар тебе не підтримає у лиху годину, а навпаки зрадить, коли ворог нападе. Так от, Петлюра як казав: "Нам не страшні москальські воші, як українські гниди", тобто ти пропонуєш в часи загрози Державності України гладити по голівоньці зрадників, які тобі в спину ножа встромлять. Це маразм з твого боку, хіба ти не розумієш.

Хорошо. Вы лично по своим каким-то критериям определили соседа, спiврозмовника и т.п. в сепары, бандиты, враги и т.п.



Как предполагаете - сколько их численно примерно будет?

И что с ними предлагаете?

Просто называть сепарами, бандитами, врагами и т.д.?! Хорошо. Вы лично по своим каким-то критериям определили соседа, спiврозмовника и т.п. в сепары, бандиты, враги и т.п.Как предполагаете - сколько их численно примерно будет?И что с ними предлагаете?Просто называть сепарами, бандитами, врагами и т.д.?! detroytred

Повідомлень: 22349 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:19 Re: Політичні дискусії zРадио написав: А якщо ознак симпатії до сепаратистів в більшості українців немає, то яку ще велику групу ти можешь докоряти - ймовірно, російськомовних.



PS: я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави А якщо ознак симпатії до сепаратистів в більшості українців немає, то яку ще велику групу ти можешь докоряти - ймовірно, російськомовних.PS: я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави

В наших пращурів пароль був "Паляниця", а зараз "Ти за закон про Мову, чи проти?" В наших пращурів пароль був "Паляниця", а зараз "Ти за закон про Мову, чи проти?" Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8728 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:24 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Де я таке пропонував? Не приписуйте мені. Якщо хтось порушує правила співжиття в хаті, то повинен нести відповідальність за свої дії. За ЗАКОНОМ. Не тому, що Ви, наприклад, назвали його сєпаром, або підозрюєте, а за ЗАКОНОМ, рішенням суду. Презумпція невинуватості.



П.С. Я про інше казав. Про внутрішньоукраїнський діалог і порозуміння. І про правила такого діалогу. Принаймні тут, на форумі. Де я таке пропонував? Не приписуйте мені. Якщо хтось порушує правила співжиття в хаті, то повинен нести відповідальність за свої дії. За ЗАКОНОМ. Не тому, що Ви, наприклад, назвали його сєпаром, або підозрюєте, а за ЗАКОНОМ, рішенням суду. Презумпція невинуватості.П.С. Я про інше казав. Про внутрішньоукраїнський діалог і порозуміння. І про правила такого діалогу. Принаймні тут, на форумі. Козаче, друже. Форум і є майданчиком, щоб визначити хто з тобою поряд в окопі буде, а хто напроти, або чотири рази "уклоніст". Навіщо з твого боку займатися пустою писаниною, марно витрачати свій час і щось комусь доводити? Якщо там вата в голові, то це вирок по життю, народилося з цим. Козаче, друже. Форум і є майданчиком, щоб визначити хто з тобою поряд в окопі буде, а хто напроти, або чотири рази "уклоніст". Навіщо з твого боку займатися пустою писаниною, марно витрачати свій час і щось комусь доводити? Якщо там вата в голові, то це вирок по життю, народилося з цим. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2438 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:27 lapay написав: zРадио написав: А якщо ознак симпатії до сепаратистів в більшості українців немає, то яку ще велику групу ти можешь докоряти - ймовірно, російськомовних.



PS: я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави А якщо ознак симпатії до сепаратистів в більшості українців немає, то яку ще велику групу ти можешь докоряти - ймовірно, російськомовних.PS: я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави

В наших пращурів пароль був "Паляниця", а зараз "Ти за закон про Мову, чи проти?" В наших пращурів пароль був "Паляниця", а зараз "Ти за закон про Мову, чи проти?"

лично я против, так как нынешний закон тяжело назвать цивилизованным... лично я против, так как нынешний закон тяжело назвать цивилизованным... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4268 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:29 AlexxK написав: zРадио написав: Вы опускаетесь до "внутрикорпоративных" церковных разборок, а я вам говорю о национальном интересе. Если разобраться, все церкви неканоничны и никем, кроме своей паствы, не признаны! Так что мешало развитию в реальности своей церкви??



У КП не было своего прихода, несмотря на т.н. неканоничность? Был, причем многомиллионный. Так что не нужно тут разглагольствовать о превосходстве одних бород и платьев над другими! Вы опускаетесь до "внутрикорпоративных" церковных разборок, а я вам говорю о национальном интересе. Если разобраться, все церкви неканоничны и никем, кроме своей паствы, не признаны! Так что мешало развитию в реальности своей церкви??У КП не было своего прихода, несмотря на т.н. неканоничность? Был, причем многомиллионный. Так что не нужно тут разглагольствовать о превосходстве одних бород и платьев над другими!

А Вы опустились до прямого вранья, и что?

И не Вам рассуждать о национальном интересе в вопросе веры. Есть тысячи верующих, и они и без Вас определятся, в какую церковь им ходить.

Тем более что Вы совершенно не разбираетесь в этом тонком вопросе, который пытаетесь комментировать. А Вы опустились до прямого вранья, и что?И не Вам рассуждать о национальном интересе в вопросе веры. Есть тысячи верующих, и они и без Вас определятся, в какую церковь им ходить.Тем более что Вы совершенно не разбираетесь в этом тонком вопросе, который пытаетесь комментировать.



Где я соврал - прошу цитату!



Далее, голословные обвинения в некомпетентности - снова мимо. Либо доказывайте, либо выключайте поучительный тон.



Что касается неделикатности - вот тут признаю. Но знаете ли, за это я ни извиняться, ни исправляться не намерен. Если вы объявили для себя какие-то вещи святыми и неприкосновенными, и вследствие этого за деревьями леса не видите, то это не моя проблема. Атеисты не вмешивались бы в церковные вопросы, если бы в них не вмешалось светское (!!!) государство. Как известно, проблема не может быть решена на том уровне, на котором возникла. Так вот я вам на правах человека, который может себе позволить и т.н. кощунство, и т.н. святотатство, заявляю - если одни мошенники обвиняют в мошенничестве других мошенников, это можно смело проигнорировать Где я соврал - прошу цитату!Далее, голословные обвинения в некомпетентности - снова мимо. Либо доказывайте, либо выключайте поучительный тон.Что касается неделикатности - вот тут признаю. Но знаете ли, за это я ни извиняться, ни исправляться не намерен. Если вы объявили для себя какие-то вещи святыми и неприкосновенными, и вследствие этого за деревьями леса не видите, то это не моя проблема. Атеисты не вмешивались бы в церковные вопросы, если бы в них не вмешалось светское (!!!) государство. Как известно, проблема не может быть решена на том уровне, на котором возникла. Так вот я вам на правах человека, который может себе позволить и т.н. кощунство, и т.н. святотатство, заявляю - если одни мошенники обвиняют в мошенничестве других мошенников, это можно смело проигнорировать zРадио

Заблокований Повідомлень: 4005 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:32 Re: Політичні дискусії zРадио написав: я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави З тобою спілкуватись немає сенсу, ти бот тут на зарплатні, підтримуєш бесіду на гілці цілими днями. Ти ні до кого не відносишся, збоку поглядаєш, тобто роботв в тебе така, не підтримувати нікого і ніяку політику. Хіба я неправий? З тобою спілкуватись немає сенсу, ти бот тут на зарплатні, підтримуєш бесіду на гілці цілими днями. Ти ні до кого не відносишся, збоку поглядаєш, тобто роботв в тебе така, не підтримувати нікого і ніяку політику. Хіба я неправий? Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2438 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:34 zРадио написав: Козак-характерник написав: budivelnik написав: Туристи знаходять в Карпатах старий ОУНівський схрон, з нього виповзає сторічний дід з машинґвером:

– Слава Ісу. Ну, які новини?

– Та війна, діду.

– Із ким воюємо?

– З москвою.

– А де саме воюємо?

– На Донбасі.

– Ну що... Нормально так хлопці просунулися...

Не моє - але має право на розгляд ,для того щоб зрозуміти в контексті історії а не сьогодення

Ми перемагаємо чи програємо.

В 1991 ми перемоггли в трьох областях

В 2004 нас було 50 на 50%

Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України Не моє - але має право на розгляд ,для того щоб зрозуміти в контексті історії а не сьогоденняМи перемагаємо чи програємо.В 1991 ми перемоггли в трьох областяхВ 2004 нас було 50 на 50%Сьогодні ми за 50 км від східного кордону України Ну я так зрозумів, що він просування саме їдеї мав на увазі, нє? Нехай розтлумачить детальніше тоді. Ну я так зрозумів, що він просування саме їдеї мав на увазі, нє?Нехай розтлумачить детальніше тоді. Да, пусть потрудится! Но по тексту понятно, что это не о продвижении идей - идея суверенитета Украины победила в 1991-м во всех 25-и областях (даже в Крыму), а не только в 3-х. Да, пусть потрудится! Но по тексту понятно, что это не о продвижении идей - идея суверенитета Украины победила в 1991-м во всех 25-и областях (даже в Крыму), а не только в 3-х. Пояснюю

Було кілька етапів

Перший-після розвалу СРСР .Україна визначалась -вона буде частиною наднаціонального утворення,чи стане самостійною...-перемогла думка що Самостійною Державою

Другий етап - після того ,як де-юре була створена не частка імперії ,а самостійна Держава - стало наступне питання

що ми будуємо і куди йдемо...

Галичани(три області Львівська,Івано-Франківська . Тернопільська) хотіли в Європу і вибирали у якості свого керівника Чорновола, інші 22 області прийняли рішення що йдемо соціалістичним шляхом під проводом бувшого секретаря КПУ Кравчука....

Так тривало до 2004 року

Третій етап - так як попередні 14 років будівництва соціалізму під проводом комуніста і червоного директора не дали бажаних результатів , в 2004 ідеї Євроспрямування оволоділи думками вже 50% українців і переміг Ющенко-представник капіталістичного і євроінтегрованого напрямку...

На жаль ,так як голоси розділились 50 на 50% - політична система змушена була дати можливість керувати прихильникам інтеграції з Росією .які в 2010 році перемогли....

Четвертий етап - 4 роки правління росінтеграторів привели до керування Україною людей з російськими паспортами (Голова МВС,Голова СБУ ) , тому прийшов час вибуху народного гніву що закінчилось тим ,що прихильники росінтеграції окопались в ОРДЛО...



Таким чином

Можна константувати ,що не зважаючи на 20 з 27 років керування Україною російськоспрямованими політиками - Україна вибила з голів українців тезу про їх меншовартість і закріпила свої кордони за 50 км від Східного кордону України.

Це не 100% перемога (100% буде тоді,коли Кубань+Смоленщина+Белгородщина - попросять інтегрувати їх в склад України ,а в Тюмені, і на Алтаї будуть проголошені автономні українські округи в складі тих Держав,які на той час будуть на тих територіях) ПояснююБуло кілька етапівПерший-після розвалу СРСР .Україна визначалась -вона буде частиною наднаціонального утворення,чи стане самостійною...-перемогла думка що Самостійною ДержавоюДругий етап - після того ,як де-юре була створена не частка імперії ,а самостійна Держава - стало наступне питаннящо ми будуємо і куди йдемо...Галичани(три області Львівська,Івано-Франківська . Тернопільська) хотіли в Європу і вибирали у якості свого керівника Чорновола, інші 22 області прийняли рішення що йдемо соціалістичним шляхом під проводом бувшого секретаря КПУ Кравчука....Так тривало до 2004 рокуТретій етап - так як попередні 14 років будівництва соціалізму під проводом комуніста і червоного директора не дали бажаних результатів , в 2004 ідеї Євроспрямування оволоділи думками вже 50% українців і переміг Ющенко-представник капіталістичного і євроінтегрованого напрямку...На жаль ,так як голоси розділились 50 на 50% - політична система змушена була дати можливість керувати прихильникам інтеграції з Росією .які в 2010 році перемогли....Четвертий етап - 4 роки правління росінтеграторів привели до керування Україною людей з російськими паспортами (Голова МВС,Голова СБУ ) , тому прийшов час вибуху народного гніву що закінчилось тим ,що прихильники росінтеграції окопались в ОРДЛО...Таким чиномМожна константувати ,що не зважаючи на 20 з 27 років керування Україною російськоспрямованими політиками - Україна вибила з голів українців тезу про їх меншовартість і закріпила свої кордони за 50 км від Східного кордону України.Це не 100% перемога (100% буде тоді,коли Кубань+Смоленщина+Белгородщина - попросять інтегрувати їх в склад України ,а в Тюмені, і на Алтаї будуть проголошені автономні українські округи в складі тих Держав,які на той час будуть на тих територіях) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21571 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:37 Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав: Де я таке пропонував? Не приписуйте мені. Якщо хтось порушує правила співжиття в хаті, то повинен нести відповідальність за свої дії. За ЗАКОНОМ. Не тому, що Ви, наприклад, назвали його сєпаром, або підозрюєте, а за ЗАКОНОМ, рішенням суду. Презумпція невинуватості.



П.С. Я про інше казав. Про внутрішньоукраїнський діалог і порозуміння. І про правила такого діалогу. Принаймні тут, на форумі. Де я таке пропонував? Не приписуйте мені. Якщо хтось порушує правила співжиття в хаті, то повинен нести відповідальність за свої дії. За ЗАКОНОМ. Не тому, що Ви, наприклад, назвали його сєпаром, або підозрюєте, а за ЗАКОНОМ, рішенням суду. Презумпція невинуватості.П.С. Я про інше казав. Про внутрішньоукраїнський діалог і порозуміння. І про правила такого діалогу. Принаймні тут, на форумі. Козаче, друже. Форум і є майданчиком, щоб визначити хто з тобою поряд в окопі буде, а хто напроти, або чотири рази "уклоніст". Навіщо з твого боку займатися пустою писаниною, марно витрачати свій час і щось комусь доводити? Якщо там вата в голові, то це вирок по життю, народилося з цим. Козаче, друже. Форум і є майданчиком, щоб визначити хто з тобою поряд в окопі буде, а хто напроти, або чотири рази "уклоніст". Навіщо з твого боку займатися пустою писаниною, марно витрачати свій час і щось комусь доводити? Якщо там вата в голові, то це вирок по життю, народилося з цим.

Вы, на мой взгляд, ошибочно определяете насчёт окопа.



Знаю атовца, который по Вашим критериям, вата в кубе кубов.

И раштв смотрит, и находит достижения у рашки по сравнению с нашими, и докоры в мови, мягко говоря, не признаёт, и т.д. и т.п.

Но оккупантов уничтожает, за Неньку и державу всей душой, порядочнейший офицер, каких ещё поискать...



Короче -- Ваши критерии, по-моему, ошибочны и не на пользу Украине.

Потому что правила и требования в окопе одни, а на форуме и пр. ситуациях - иные.

На форуме можно и даже нужно думать, рассуждать, обсуждать, сомневаться, критиковать и т.д. Вы, на мой взгляд, ошибочно определяете насчёт окопа.Знаю атовца, который по Вашим критериям, вата в кубе кубов.И раштв смотрит, и находит достижения у рашки по сравнению с нашими, и докоры в мови, мягко говоря, не признаёт, и т.д. и т.п.Но оккупантов уничтожает, за Неньку и державу всей душой, порядочнейший офицер, каких ещё поискать...Короче -- Ваши критерии, по-моему, ошибочны и не на пользу Украине.Потому что правила и требования в окопе одни, а на форуме и пр. ситуациях - иные.На форуме можно и даже нужно думать, рассуждать, обсуждать, сомневаться, критиковать и т.д. detroytred

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