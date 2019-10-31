zРадио написав: С точки зрения Британии это был чистейший сепаратизм. Что же касается веры - да, если мы религиозное общество, и с этим ничего не поделать, то своя независимая церковь нужна. И у нас была такая - УПЦ КП. У ПЦУ независимости меньше - де факто это экзархат. А КП - полноценный патриархат.
Не соглашусь. Мы - светское общество. Даже некоторые западные соседи (Польша, Румыния) более религиозны, чем мы. И даже среди наших верующих - большое разнообразие. Не только православные с греко-католиками, но и свидетели Иеговы, кришнаиты, баптисты, адвентисты, мормоны, секта Мунтяна и пр.
Та эпопея с Томосом - это путь к архаизации Украины, как составной официального дискурса. Как и вышиванки, глечики - население ментально возвращают в премодерн. Это те же скрепы, которые пропагандируют у наших северо-восточных соседей. Опиум для народа, по выражению запрещённого у нас Маркса.