RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4476447744784479
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:41

  zРадио написав: С точки зрения Британии это был чистейший сепаратизм. Что же касается веры - да, если мы религиозное общество, и с этим ничего не поделать, то своя независимая церковь нужна. И у нас была такая - УПЦ КП. У ПЦУ независимости меньше - де факто это экзархат. А КП - полноценный патриархат.

Не соглашусь. Мы - светское общество. Даже некоторые западные соседи (Польша, Румыния) более религиозны, чем мы. И даже среди наших верующих - большое разнообразие. Не только православные с греко-католиками, но и свидетели Иеговы, кришнаиты, баптисты, адвентисты, мормоны, секта Мунтяна и пр.
Та эпопея с Томосом - это путь к архаизации Украины, как составной официального дискурса. Как и вышиванки, глечики - население ментально возвращают в премодерн. Это те же скрепы, которые пропагандируют у наших северо-восточных соседей. Опиум для народа, по выражению запрещённого у нас Маркса.
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 11.02.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:46

Будивельник
Какие проявления указывали на наличие комплекса меншовартостi у украинцев?

Наоборот, по-моему.

Меншовартiсть приписывали россияне украинцам. Сами брали и приписывали. Чтобы чувствовать себя бiльшовартими))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22349
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4476447744784479
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16531)
01.11.2019 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.