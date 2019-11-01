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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:46
Будивельник
Какие проявления указывали на наличие комплекса меншовартостi у украинцев?
Наоборот, по-моему.
Меншовартiсть приписывали россияне украинцам. Сами брали и приписывали. Чтобы чувствовать себя бiльшовартими))
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detroytred
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:49
detroytred написав:
Будивельник
Какие проявления указывали на наличие комплекса меншовартостi у украинцев?
Наоборот, по-моему.
Меншовартiсть приписывали россияне украинцам. Сами брали и приписывали. Чтобы чувствовать себя бiльшовартими))
Москалі-приписували
Такі як ви(+ЛАД+Зрадіо+Волгарь) -погоджувались ,або й більше підтримували це приписування,розповідаючи як добре розвинулись економічні здобутки росії в порівнянні з Україною і як погано зробила Україна прийнявши рішення обмежити співпрацю з росією...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:52
budivelnik написав: detroytred написав:
Будивельник
Какие проявления указывали на наличие комплекса меншовартостi у украинцев?
Наоборот, по-моему.
Меншовартiсть приписывали россияне украинцам. Сами брали и приписывали. Чтобы чувствовать себя бiльшовартими))
Москалі-приписували
Такі як ви(+ЛАД+Зрадіо+Волгарь) -погоджувались ,або й більше підтримували це приписування,розповідаючи як добре розвинулись економічні здобутки росії в порівнянні з Україною і як погано зробила Україна прийнявши рішення обмежити співпрацю з росією...
Я Вас спросил о фактах, а не о Ваших фантазиях в мой адрес.
С этим у Вас в порядке)))
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detroytred
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:00
detroytred написав:
Я Вас спросил о фактах, а не о Ваших фантазиях в мой адрес.
Хочете фактів-отримуйте
1 Ви ( і подібні до вас) постійно заявляєте що у нас
а - відсутня еліта
б - нами погано керують
2 Населення настільки обмежене-що не в стані без еліти змінити свою долю..
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:04
Перес де Куэльяр написав: zРадио написав:
я володію українською, проте користуватися російською мені легше. Це не робить мене ані патріотом, ані сепаратистом. Це взагалі нічого не значить щодо відношення до держави
З тобою спілкуватись немає сенсу, ти бот тут на зарплатні, підтримуєш бесіду на гілці цілими днями. Ти ні до кого не відносишся, збоку поглядаєш, тобто роботв в тебе така, не підтримувати нікого і ніяку політику. Хіба я неправий?
Добре маскують ЗРадіо, начебто хамства не було і що він міг в приват написати??? хм... Треба Мізантропа викликати, той все знає про форумчан, а бот все ж таки є.
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:07
budivelnik написав: detroytred написав:
Я Вас спросил о фактах, а не о Ваших фантазиях в мой адрес.
Хочете фактів-отримуйте
1 Ви ( і подібні до вас) постійно заявляєте що у нас
а - відсутня еліта
б - нами погано керують
2 Населення настільки обмежене-що не в стані без еліти змінити свою долю..
)))
Отсутствует элита?
Откуда такие фантазии?
Плохо управляют?
Что значит плохо?!)))
Результаты я всегда указывал объективные.
Могу привести много своих цитат, где я указывал, что пересичные наши не менее сознательные, чем иные нации.
К чему Вы пишите свои фантазии? Лживые к тому же.
Ну и почитайте, что такое комплекс меншовартости...
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detroytred
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:11
detroytred написав:
Какие проявления указывали на наличие комплекса меншовартостi у украинцев?
Наоборот, по-моему.
Меншовартiсть приписывали россияне украинцам. Сами брали и приписывали. Чтобы чувствовать себя бiльшовартими))
" Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-«чуже».А українці спокійно розмовляють на російській мові, ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система «свій-чужий».Стільки років Росія збивала з толку систему «свій-чужий» українців розмовами про «братні народи»; про чортів в людській іпостасі-«бендеровців»; про «недоробленість» українців і сміхотворність української мови; про «хохлів», при народженні яких заплакав єврей; про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра; що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії".
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:17
budivelnik написав:
1 Ви ( і подібні до вас) постійно заявляєте що у нас
а - відсутня еліта
б - нами погано керують
2 Населення настільки обмежене-що не в стані без еліти змінити свою долю..
Так і є. Я так вважаю. Аргументацію вже давно викладав, тут на форумі. Якщо є бажання подискутувати, тільки предметно, радий буду почути контраргументи. Якщо вони будуть переконливі, то можливо зміню свою думку. Для початку, хотілося б почути конкретні прізвища з тієї еліти. І одразу дайте визначення терміну, що таке еліта? Бо під цим терміном, ми можемо розуміти різні речі. І можуть виникнути протиріччя саме з цього, не уніфікованого розуміння терміну "еліта".
Перес де Куэльяр написав:
А українці спокійно розмовляють на російській мові
... російською мовою.*
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:23
Перес де Куэльяр написав: detroytred написав:
Какие проявления указывали на наличие комплекса меншовартостi у украинцев?
Наоборот, по-моему.
Меншовартiсть приписывали россияне украинцам. Сами брали и приписывали. Чтобы чувствовать себя бiльшовартими))
" Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-«чуже».А українці спокійно розмовляють на російській мові, ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система «свій-чужий».Стільки років Росія збивала з толку систему «свій-чужий» українців розмовами про «братні народи»; про чортів в людській іпостасі-«бендеровців»; про «недоробленість» українців і сміхотворність української мови; про «хохлів», при народженні яких заплакав єврей; про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра; що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії".
Понимаете, противоречие заключается в том, что украинцы, якобы имевшие комплекс мешовартости по отношению к рашкованам, взяли и кинулись в самостийнисть...
Успешно по сравнению с рашкой развивали государство, а не опустили руки.
Комплекс меншовартости и *братья* -- тоже противоречие.
При комплексе меншовартости маленький человек стремился бы принизить людину.
Свой-чужой -- это одно, а меншовартисть -- это иное.
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detroytred
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:40
Козак-характерник написав: budivelnik написав:
1 Ви ( і подібні до вас) постійно заявляєте що у нас
а - відсутня еліта
б - нами погано керують
2 Населення настільки обмежене-що не в стані без еліти змінити свою долю..
Так і є. Я так вважаю. Аргументацію вже давно викладав, тут на форумі. Якщо є бажання подискутувати, тільки предметно, радий буду почути контраргументи. Якщо вони будуть переконливі, то можливо зміню свою думку. Для початку, хотілося б почути конкретні прізвища з тієї еліти. І одразу дайте визначення терміну, що таке еліта? Бо під цим терміном, ми можемо розуміти різні речі. І можуть виникнути протиріччя саме з цього, не уніфікованого розуміння терміну "еліта".
Перес де Куэльяр написав:
А українці спокійно розмовляють на російській мові
... російською мовою.*
Относительно оценки управления в категории *плохо* --- практически все оппозиционные можновладци именно так оценивают керування властью действующей.
Именно так.
Этот факт (негативная оценка) не имеет никакого отношения к проявлению комплекса меншовартости.
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