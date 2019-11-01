На мій погляд, Будівельник завжди робить в своїх дописах наступну помилку. Він дофантазовує за співрозмовника деякі думки, які начебто присутні у співрозмовника і приписує ці думки йому... Потім з тими тезами сам і починає дискутувати. До того ж, в дискусію, вносить емоційне забарвлення. І потім з того, витягнути раціональне зерно, важко: з чого почалася дискусія, про що, навіщо, воно тоне все в мішанині фактів, емоцій, фантазій. Це не в образу йому...
Наприклад теза про меншовартість із за відсутності еліти, яку начебто нав'язують зовні, а умовно "не свідомі" українці, як я , підхоплюють цю тезу і начебто ретранслюють і поширюють пропаганду ворога.
Так ось. Відсутність еліти, це не ознака меншовартості. Для мене це науковий факт. Без емоційного забарвлення. Просто факт. Кожний історичний факт, явище, не статичні, а динамічні. Є такий принцип історизму. Тобто всі явища розглядаються в динаміці, в причинно - наслідкових зв'язках, щоб зрозуміти природу походження явища. І якщо явище негативне, то провівши такий аналіз, можна виробити певні рекомендації, щоб виправити це.
Українська еліта була винищена під час радянської влади. Це факт. І саме це гальмує розвиток України. Бо що таке еліта? Це за великим рахунком - володарі умів, моральні авторитети нації для переважної більшості українців, ті хто здатні на самопожертву задля іраціональних цілей, як то ідея України, як соборної держави. Недарма радянська влада винищувала інтелегенцію, священників, бо це провідники думок. Лише свідома частина суспільства здатна зорганізувати народ на спротив або на созідання. Пересічні люди можуть теж стати ватажками, надихати, але в силу обмеженості в освіті, не здатні довести справу до успішного кінця. Тут потрібний не лише організаторський хист, вміння надихати, а широкий кругозір, певні знання, досвід, виховання і багато іншого. Це ефективний менеджер + моральний авторитет в одному флаконі. Процес виникнення еліт, він теж динамічний. Можливо, колись і Україна народить нову генерацію еліти. А те, що є зараз, то уламки партійної номенклатури + бандюки. До того ж, ця псевдоеліта не є національною по суті. І ця псевдоеліта, на сьогодні, опинилася в умовах, коли треба діяти, як національна еліта, як державники. Але не може, бо не є елітою. Шкурний інтерес набагато важливіший, ніж інтерес державний.
Абсолютно вірно. І не лише по цій тезі. Поки я писав цей пост, Ви мене випередили. Пан Будівельник просто вважає, що коли висвітлюються якісь негативні явища, то це "покльоп на радянську владу", "покльоп на радянську дійсність", "козні Госдєпа, Кремля", начебто ми "врєдітєлі", "вороги України", або не достатньо свідомі її громадяни. А це не так. Недоліки висвітлюються не для того, щоб дорікнути чи поселити комплекс меншовартості, а щоб змінювати негатив на позитив. А це можна зробити, лише провівши ретельний аналіз.