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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4478447944804481> Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:00 detroytred написав: Комплекс меншовартости Комплекс меншовартости

На мій погляд, Будівельник завжди робить в своїх дописах наступну помилку. Він дофантазовує за співрозмовника деякі думки, які начебто присутні у співрозмовника і приписує ці думки йому... Потім з тими тезами сам і починає дискутувати. До того ж, в дискусію, вносить емоційне забарвлення. І потім з того, витягнути раціональне зерно, важко: з чого почалася дискусія, про що, навіщо, воно тоне все в мішанині фактів, емоцій, фантазій. Це не в образу йому...



Наприклад теза про меншовартість із за відсутності еліти, яку начебто нав'язують зовні, а умовно "не свідомі" українці, як я , підхоплюють цю тезу і начебто ретранслюють і поширюють пропаганду ворога.



Так ось. Відсутність еліти, це не ознака меншовартості. Для мене це науковий факт. Без емоційного забарвлення. Просто факт. Кожний історичний факт, явище, не статичні, а динамічні. Є такий принцип історизму. Тобто всі явища розглядаються в динаміці, в причинно - наслідкових зв'язках, щоб зрозуміти природу походження явища. І якщо явище негативне, то провівши такий аналіз, можна виробити певні рекомендації, щоб виправити це.



Українська еліта була винищена під час радянської влади. Це факт. І саме це гальмує розвиток України. Бо що таке еліта? Це за великим рахунком - володарі умів, моральні авторитети нації для переважної більшості українців, ті хто здатні на самопожертву задля іраціональних цілей, як то ідея України, як соборної держави. Недарма радянська влада винищувала інтелегенцію, священників, бо це провідники думок. Лише свідома частина суспільства здатна зорганізувати народ на спротив або на созідання. Пересічні люди можуть теж стати ватажками, надихати, але в силу обмеженості в освіті, не здатні довести справу до успішного кінця. Тут потрібний не лише організаторський хист, вміння надихати, а широкий кругозір, певні знання, досвід, виховання і багато іншого. Це ефективний менеджер + моральний авторитет в одному флаконі. Процес виникнення еліт, він теж динамічний. Можливо, колись і Україна народить нову генерацію еліти. А те, що є зараз, то уламки партійної номенклатури + бандюки. До того ж, ця псевдоеліта не є національною по суті. І ця псевдоеліта, на сьогодні, опинилася в умовах, коли треба діяти, як національна еліта, як державники. Але не може, бо не є елітою. Шкурний інтерес набагато важливіший, ніж інтерес державний.



detroytred написав: Этот факт (негативная оценка) не имеет никакого отношения к проявлению комплекса меншовартости. Этот факт (негативная оценка) не имеет никакого отношения к проявлению комплекса меншовартости.

Абсолютно вірно. І не лише по цій тезі. Поки я писав цей пост, Ви мене випередили. Пан Будівельник просто вважає, що коли висвітлюються якісь негативні явища, то це "покльоп на радянську владу", "покльоп на радянську дійсність", "козні Госдєпа, Кремля", начебто ми "врєдітєлі", "вороги України", або не достатньо свідомі її громадяни. А це не так. Недоліки висвітлюються не для того, щоб дорікнути чи поселити комплекс меншовартості, а щоб змінювати негатив на позитив. А це можна зробити, лише провівши ретельний аналіз. На мій погляд, Будівельник завжди робить в своїх дописах наступну помилку. Він дофантазовує за співрозмовника деякі думки, які начебто присутні у співрозмовника і приписує ці думки йому...Потім з тими тезами сам і починає дискутувати. До того ж, в дискусію, вносить емоційне забарвлення. І потім з того, витягнути раціональне зерно, важко: з чого почалася дискусія, про що, навіщо, воно тоне все в мішанині фактів, емоцій, фантазій.Це не в образу йому...Наприклад теза про меншовартість із за відсутності еліти, яку начебто нав'язують зовні, а умовно "не свідомі" українці, як я, підхоплюють цю тезу і начебто ретранслюють і поширюють пропаганду ворога.Так ось. Відсутність еліти, це не ознака меншовартості. Для мене це науковий факт. Без емоційного забарвлення. Просто факт. Кожний історичний факт, явище, не статичні, а динамічні. Є такий принцип історизму. Тобто всі явища розглядаються в динаміці, в причинно - наслідкових зв'язках, щоб зрозуміти природу походження явища. І якщо явище негативне, то провівши такий аналіз, можна виробити певні рекомендації, щоб виправити це.Українська еліта була винищена під час радянської влади. Це факт. І саме це гальмує розвиток України. Бо що таке еліта? Це за великим рахунком - володарі умів, моральні авторитети нації для переважної більшості українців, ті хто здатні на самопожертву задля іраціональних цілей, як то ідея України, як соборної держави. Недарма радянська влада винищувала інтелегенцію, священників, бо це провідники думок. Лише свідома частина суспільства здатна зорганізувати народ на спротив або на созідання. Пересічні люди можуть теж стати ватажками, надихати, але в силу обмеженості в освіті, не здатні довести справу до успішного кінця. Тут потрібний не лише організаторський хист, вміння надихати, а широкий кругозір, певні знання, досвід, виховання і багато іншого. Це ефективний менеджер + моральний авторитет в одному флаконі.Процес виникнення еліт, він теж динамічний. Можливо, колись і Україна народить нову генерацію еліти. А те, що є зараз, то уламки партійної номенклатури + бандюки. До того ж, ця псевдоеліта не є національною по суті. І ця псевдоеліта, на сьогодні, опинилася в умовах, коли треба діяти, як національна еліта, як державники. Але не може, бо не є елітою. Шкурний інтерес набагато важливіший, ніж інтерес державний.Абсолютно вірно. І не лише по цій тезі. Поки я писав цей пост, Ви мене випередили. Пан Будівельник просто вважає, що коли висвітлюються якісь негативні явища, то це "покльоп на радянську владу", "покльоп на радянську дійсність", "козні Госдєпа, Кремля", начебто ми "врєдітєлі", "вороги України", або не достатньо свідомі її громадяни. А це не так. Недоліки висвітлюються не для того, щоб дорікнути чи поселити комплекс меншовартості, а щоб змінювати негатив на позитив. А це можна зробити, лише провівши ретельний аналіз. Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 01 лис, 2019 23:25, всього редагувалось 3 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26980 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:18 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Він дофантазовує за співрозмовника деякі думки, які начебто присутні у співрозмовника і приписує ці думки йому.. Він дофантазовує за співрозмовника деякі думки, які начебто присутні у співрозмовника і приписує ці думки йому.. А на мій погляд--к-х дофантазував..

1 Всі нові державні утворення утворюються бувшими громадянами утворень які зникли... тому є потреби поностальгувати по тому що зникло...

2 Ця ностальгія і ділить людей на тих

-хто вважає що жити став гірше(меншвартісних) і тих

-хто вважає що отримав шанс щось змінити як для себе так і для своєї родини

3 Завжди активних (бажаючих активно і самостійно )щось змінювати-менше ніж тих хто плачеться

4 Завжди для тих хто плачеться зявляються політики які підтримують плакальщиків і як наслідок проплачені цими політиками тролі ,завдання яких як можна давше підтримувати плакальщиків

а - їх більше

б - вони пасивніші і швидше повірять популістичним обіцянкам

в - вони менш освічені.



Тепер по суті

В 1991 році була проведена приватизація житла...всі хто мали прописку-отримали право на безкоштовну приватизацію...

По сьогоднішнім цінам було приватизовано на приблизно 300 млрд доларів житла

Станом на сьогодні 100 найбагатших людей України володіють статками в 30 млрд доларів.... тобто це в 10 разів менше ніж роздано житла..



Питання на засипку

1 Як оцінити дії єліти,яка прийняла закони по яким 90% було роздано більш менш рівномірно і справедливо?

2 Як оцінити дії еліти,яка створила можливість нехай за рахунок погіршення середнього рівня знань - збільшити в 5-7 разів кількість отримавших дипломи про вищу освіту?

3 Як оцінити дії тих хто отримав 300 млрд доларів у вигляді житла і не зміг цим правильно розпорядитись? І не може і по сьогодні? І це при цьому що діти тих хто отримав на 70% забезпечені дипломами про вищу освіту? А на мій погляд--к-х дофантазував..1 Всі нові державні утворення утворюються бувшими громадянами утворень які зникли... тому є потреби поностальгувати по тому що зникло...2 Ця ностальгія і ділить людей на тих-хто вважає що жити став гірше(меншвартісних) і тих-хто вважає що отримав шанс щось змінити як для себе так і для своєї родини3 Завжди активних (бажаючих активно і самостійно )щось змінювати-менше ніж тих хто плачеться4 Завжди для тих хто плачеться зявляються політики які підтримують плакальщиків і як наслідок проплачені цими політиками тролі ,завдання яких як можна давше підтримувати плакальщиківа - їх більшеб - вони пасивніші і швидше повірять популістичним обіцянкамв - вони менш освічені.Тепер по сутіВ 1991 році була проведена приватизація житла...всі хто мали прописку-отримали право на безкоштовну приватизацію...По сьогоднішнім цінам було приватизовано на приблизно 300 млрд доларів житлаСтаном на сьогодні 100 найбагатших людей України володіють статками в 30 млрд доларів.... тобто це в 10 разів менше ніж роздано житла..Питання на засипку1 Як оцінити дії єліти,яка прийняла закони по яким 90% було роздано більш менш рівномірно і справедливо?2 Як оцінити дії еліти,яка створила можливість нехай за рахунок погіршення середнього рівня знань - збільшити в 5-7 разів кількість отримавших дипломи про вищу освіту?3 Як оцінити дії тих хто отримав 300 млрд доларів у вигляді житла і не зміг цим правильно розпорядитись? І не може і по сьогодні? І це при цьому що діти тих хто отримав на 70% забезпечені дипломами про вищу освіту? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21573 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:29 Козак-характерник написав: detroytred написав: Комплекс меншовартости Комплекс меншовартости

На мій погляд, Будівельник завжди робить в своїх дописах наступну помилку. Він дофантазовує за співрозмовника деякі думки, які начебто присутні у співрозмовника і приписує ці думки йому... Потім з тими тезами сам і починає дискутувати. До того ж, в дискусію, вносить емоційне забарвлення. І потім з того, витягнути раціональне зерно, важко: з чого почалася дискусія, про що, навіщо, воно тоне все в мішанині фактів, емоцій, фантазій. Це не в образу йому...



Наприклад теза про меншовартість із за відсутності еліти, яку начебто нав'язують зовні, а умовно "не свідомі" українці, як я , підхоплюють цю тезу і начебто ретранслюють і поширюють пропаганду ворога.



Так ось. Відсутність еліти, це не ознака меншовартості. Для мене це науковий факт. Без емоційного забарвлення. Просто факт. Кожний історичний факт, явище, не статичні, а динамічні. Є такий принцип історизму. Тобто всі явища розглядаються в динаміці, в причинно - наслідкових зв'язках, щоб зрозуміти природу походження явища. І якщо явище негативне, то провівши такий аналіз, можна виробити певні рекомендації, щоб виправити це.



Українська еліта була винищена під час радянської влади. Це факт. І саме це гальмує розвиток України. Бо що таке еліта? Це за великим рахунком - володарі умів, моральні авторитети нації для переважної більшості українців, ті хто здатні на самопожертву задля іраціональних цілей, як то ідея України, як соборної держави. Недарма радянська влада винищувала інтелегенцію, священників, бо це провідники думок. Лише свідома частина суспільства здатна зорганізувати народ на спротив або на созідання. Пересічні люди можуть теж стати ватажками, надихати, але в силу обмеженості в освіті, не здатні довести справу до успішного кінця. Тут потрібний не лише організаторський хист, вміння надихати, а широкий кругозір, певні знання, досвід, виховання і багато іншого. Це ефективний менеджер + моральний авторитет в одному флаконі. Процес виникнення еліт, він теж динамічний. Можливо, колись і Україна народить нову генерацію еліти. А те, що є зараз, то уламки партійної номенклатури + бандюки. До того ж, ця псевдоеліта не є національною по суті. І ця псевдоеліта, на сьогодні, опинилася в умовах, коли треба діяти, як національна еліта, як державники. Але не може, бо не є елітою. Шкурний інтерес набагато важливіший, ніж інтерес державний.



detroytred написав: Этот факт (негативная оценка) не имеет никакого отношения к проявлению комплекса меншовартости. Этот факт (негативная оценка) не имеет никакого отношения к проявлению комплекса меншовартости.

Абсолютно вірно. І не лише по цій тезі. Поки я писав цей пост, Ви мене випередили. На мій погляд, Будівельник завжди робить в своїх дописах наступну помилку. Він дофантазовує за співрозмовника деякі думки, які начебто присутні у співрозмовника і приписує ці думки йому...Потім з тими тезами сам і починає дискутувати. До того ж, в дискусію, вносить емоційне забарвлення. І потім з того, витягнути раціональне зерно, важко: з чого почалася дискусія, про що, навіщо, воно тоне все в мішанині фактів, емоцій, фантазій.Це не в образу йому...Наприклад теза про меншовартість із за відсутності еліти, яку начебто нав'язують зовні, а умовно "не свідомі" українці, як я, підхоплюють цю тезу і начебто ретранслюють і поширюють пропаганду ворога.Так ось. Відсутність еліти, це не ознака меншовартості. Для мене це науковий факт. Без емоційного забарвлення. Просто факт. Кожний історичний факт, явище, не статичні, а динамічні. Є такий принцип історизму. Тобто всі явища розглядаються в динаміці, в причинно - наслідкових зв'язках, щоб зрозуміти природу походження явища. І якщо явище негативне, то провівши такий аналіз, можна виробити певні рекомендації, щоб виправити це.Українська еліта була винищена під час радянської влади. Це факт. І саме це гальмує розвиток України. Бо що таке еліта? Це за великим рахунком - володарі умів, моральні авторитети нації для переважної більшості українців, ті хто здатні на самопожертву задля іраціональних цілей, як то ідея України, як соборної держави. Недарма радянська влада винищувала інтелегенцію, священників, бо це провідники думок. Лише свідома частина суспільства здатна зорганізувати народ на спротив або на созідання. Пересічні люди можуть теж стати ватажками, надихати, але в силу обмеженості в освіті, не здатні довести справу до успішного кінця. Тут потрібний не лише організаторський хист, вміння надихати, а широкий кругозір, певні знання, досвід, виховання і багато іншого. Це ефективний менеджер + моральний авторитет в одному флаконі.Процес виникнення еліт, він теж динамічний. Можливо, колись і Україна народить нову генерацію еліти. А те, що є зараз, то уламки партійної номенклатури + бандюки. До того ж, ця псевдоеліта не є національною по суті. І ця псевдоеліта, на сьогодні, опинилася в умовах, коли треба діяти, як національна еліта, як державники. Але не може, бо не є елітою. Шкурний інтерес набагато важливіший, ніж інтерес державний.Абсолютно вірно. І не лише по цій тезі. Поки я писав цей пост, Ви мене випередили.

Доказательство по первым двум пунктам ещё проще.



Факт написанный - украинцы избавились от комплекса меншовартости.

Факт - выборы 2019, как желание украинцев получить вообще новых. Потому что старые элиты давали неудовлетворяющих их результат.



Поэтому: или украинцы не избавились от меншовартости, или отсутствие качественных элит у руля и *плохо керували* - не является проявлением меншовартости.



Сам себе противоречит... Доказательство по первым двум пунктам ещё проще.Факт написанный - украинцы избавились от комплекса меншовартости.Факт - выборы 2019, как желание украинцев получить вообще новых. Потому что старые элиты давали неудовлетворяющих их результат.Поэтому: или украинцы не избавились от меншовартости, или отсутствие качественных элит у руля и *плохо керували* - не является проявлением меншовартости.Сам себе противоречит... detroytred

Повідомлень: 22357 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:32 Re: Політичні дискусії Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки.

Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных.

Что то Европа совсем с ума начала сходить. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13336 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3735 раз. Подякували: 5500 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:37 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Він дофантазовує за співрозмовника деякі думки, які начебто присутні у співрозмовника і приписує ці думки йому.. Він дофантазовує за співрозмовника деякі думки, які начебто присутні у співрозмовника і приписує ці думки йому.. А на мій погляд--к-х дофантазував..

1 Всі нові державні утворення утворюються бувшими громадянами утворень які зникли... тому є потреби поностальгувати по тому що зникло...

2 Ця ностальгія і ділить людей на тих

-хто вважає що жити став гірше(меншвартісних) і тих

-хто вважає що отримав шанс щось змінити як для себе так і для своєї родини

3 Завжди активних (бажаючих активно і самостійно )щось змінювати-менше ніж тих хто плачеться

4 Завжди для тих хто плачеться зявляються політики які підтримують плакальщиків і як наслідок проплачені цими політиками тролі ,завдання яких як можна давше підтримувати плакальщиків

а - їх більше

б - вони пасивніші і швидше повірять популістичним обіцянкам

в - вони менш освічені.



Тепер по суті

В 1991 році була проведена приватизація житла...всі хто мали прописку-отримали право на безкоштовну приватизацію...

По сьогоднішнім цінам було приватизовано на приблизно 300 млрд доларів житла

Станом на сьогодні 100 найбагатших людей України володіють статками в 30 млрд доларів.... тобто це в 10 разів менше ніж роздано житла..



Питання на засипку

1 Як оцінити дії єліти,яка прийняла закони по яким 90% було роздано більш менш рівномірно і справедливо?

2 Як оцінити дії еліти,яка створила можливість нехай за рахунок погіршення середнього рівня знань - збільшити в 5-7 разів кількість отримавших дипломи про вищу освіту?

3 Як оцінити дії тих хто отримав 300 млрд доларів у вигляді житла і не зміг цим правильно розпорядитись? І не може і по сьогодні? І це при цьому що діти тих хто отримав на 70% забезпечені дипломами про вищу освіту? А на мій погляд--к-х дофантазував..1 Всі нові державні утворення утворюються бувшими громадянами утворень які зникли... тому є потреби поностальгувати по тому що зникло...2 Ця ностальгія і ділить людей на тих-хто вважає що жити став гірше(меншвартісних) і тих-хто вважає що отримав шанс щось змінити як для себе так і для своєї родини3 Завжди активних (бажаючих активно і самостійно )щось змінювати-менше ніж тих хто плачеться4 Завжди для тих хто плачеться зявляються політики які підтримують плакальщиків і як наслідок проплачені цими політиками тролі ,завдання яких як можна давше підтримувати плакальщиківа - їх більшеб - вони пасивніші і швидше повірять популістичним обіцянкамв - вони менш освічені.Тепер по сутіВ 1991 році була проведена приватизація житла...всі хто мали прописку-отримали право на безкоштовну приватизацію...По сьогоднішнім цінам було приватизовано на приблизно 300 млрд доларів житлаСтаном на сьогодні 100 найбагатших людей України володіють статками в 30 млрд доларів.... тобто це в 10 разів менше ніж роздано житла..Питання на засипку1 Як оцінити дії єліти,яка прийняла закони по яким 90% було роздано більш менш рівномірно і справедливо?2 Як оцінити дії еліти,яка створила можливість нехай за рахунок погіршення середнього рівня знань - збільшити в 5-7 разів кількість отримавших дипломи про вищу освіту?3 Як оцінити дії тих хто отримав 300 млрд доларів у вигляді житла і не зміг цим правильно розпорядитись? І не може і по сьогодні? І це при цьому що діти тих хто отримав на 70% забезпечені дипломами про вищу освіту?

Знову в одному флаконі купа питань...Хочеться сказати, як у відомому фільмі: "Пожалуйста, помедленнее, я записываю". Що можна сказати? Лише те, що Ви маєте право на таку думку. Ви провели таку градацію суспільства в своєму розумінні, нехай! Але це не істина в останній інстанції. Зрозумійте, скільки людей, стільки й думок. Нехай вони навіть дурні, погані, з Вашої точки зору, але вони присутні. І так чи інакше, якщо ми живемо з ними поруч, то доведеться з ними рахуватися. Хоч Ви мене і не просили порад, але ризикну дати одну пораду...Залиште собі і людям, право на помилку. Бо все знає лише Господь Бог. Знову в одному флаконі купа питань...Хочеться сказати, як у відомому фільмі: "Пожалуйста, помедленнее, я записываю".Що можна сказати? Лише те, що Ви маєте право на таку думку. Ви провели таку градацію суспільства в своєму розумінні, нехай! Але це не істина в останній інстанції. Зрозумійте, скільки людей, стільки й думок. Нехай вони навіть дурні, погані, з Вашої точки зору, але вони присутні. І так чи інакше, якщо ми живемо з ними поруч, то доведеться з ними рахуватися. Хоч Ви мене і не просили порад, але ризикну дати одну пораду...Залиште собі і людям, право на помилку. Бо все знає лише Господь Бог. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26980 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:38 freeze написав: Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки.

Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных.

Что то Европа совсем с ума начала сходить. Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки.Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных.Что то Европа совсем с ума начала сходить.

Это такая отговорка абы меньше помогать Украине и украинцам бороться с агрессивной рашкой.

Жлоб... Это такая отговорка абы меньше помогать Украине и украинцам бороться с агрессивной рашкой.Жлоб... detroytred

Повідомлень: 22357 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:46 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав: Він дофантазовує за співрозмовника деякі думки, які начебто присутні у співрозмовника і приписує ці думки йому.. Він дофантазовує за співрозмовника деякі думки, які начебто присутні у співрозмовника і приписує ці думки йому.. А на мій погляд--к-х дофантазував..

1 Всі нові державні утворення утворюються бувшими громадянами утворень які зникли... тому є потреби поностальгувати по тому що зникло...

2 Ця ностальгія і ділить людей на тих

-хто вважає що жити став гірше(меншвартісних) і тих

-хто вважає що отримав шанс щось змінити як для себе так і для своєї родини

3 Завжди активних (бажаючих активно і самостійно )щось змінювати-менше ніж тих хто плачеться

4 Завжди для тих хто плачеться зявляються політики які підтримують плакальщиків і як наслідок проплачені цими політиками тролі ,завдання яких як можна давше підтримувати плакальщиків

а - їх більше

б - вони пасивніші і швидше повірять популістичним обіцянкам

в - вони менш освічені.



Тепер по суті

В 1991 році була проведена приватизація житла...всі хто мали прописку-отримали право на безкоштовну приватизацію...

По сьогоднішнім цінам було приватизовано на приблизно 300 млрд доларів житла

Станом на сьогодні 100 найбагатших людей України володіють статками в 30 млрд доларів.... тобто це в 10 разів менше ніж роздано житла..



Питання на засипку

1 Як оцінити дії єліти,яка прийняла закони по яким 90% було роздано більш менш рівномірно і справедливо?

2 Як оцінити дії еліти,яка створила можливість нехай за рахунок погіршення середнього рівня знань - збільшити в 5-7 разів кількість отримавших дипломи про вищу освіту?

3 Як оцінити дії тих хто отримав 300 млрд доларів у вигляді житла і не зміг цим правильно розпорядитись? І не може і по сьогодні? І це при цьому що діти тих хто отримав на 70% забезпечені дипломами про вищу освіту? А на мій погляд--к-х дофантазував..1 Всі нові державні утворення утворюються бувшими громадянами утворень які зникли... тому є потреби поностальгувати по тому що зникло...2 Ця ностальгія і ділить людей на тих-хто вважає що жити став гірше(меншвартісних) і тих-хто вважає що отримав шанс щось змінити як для себе так і для своєї родини3 Завжди активних (бажаючих активно і самостійно )щось змінювати-менше ніж тих хто плачеться4 Завжди для тих хто плачеться зявляються політики які підтримують плакальщиків і як наслідок проплачені цими політиками тролі ,завдання яких як можна давше підтримувати плакальщиківа - їх більшеб - вони пасивніші і швидше повірять популістичним обіцянкамв - вони менш освічені.Тепер по сутіВ 1991 році була проведена приватизація житла...всі хто мали прописку-отримали право на безкоштовну приватизацію...По сьогоднішнім цінам було приватизовано на приблизно 300 млрд доларів житлаСтаном на сьогодні 100 найбагатших людей України володіють статками в 30 млрд доларів.... тобто це в 10 разів менше ніж роздано житла..Питання на засипку1 Як оцінити дії єліти,яка прийняла закони по яким 90% було роздано більш менш рівномірно і справедливо?2 Як оцінити дії еліти,яка створила можливість нехай за рахунок погіршення середнього рівня знань - збільшити в 5-7 разів кількість отримавших дипломи про вищу освіту?3 Як оцінити дії тих хто отримав 300 млрд доларів у вигляді житла і не зміг цим правильно розпорядитись? І не може і по сьогодні? І це при цьому що діти тих хто отримав на 70% забезпечені дипломами про вищу освіту?

Знову в одному флаконі купа питань...Хочеться сказати, як у відомому фільмі: "Пожалуйста, помедленнее, я записываю". Що можна сказати? Лише те, що Ви маєте право на таку думку. Ви провели таку градацію суспільства в своєму розумінні, нехай! Але це не істина в останній інстанції. Зрозумійте, скільки людей, стільки й думок. Нехай вони навіть дурні, погані, з Вашої точки зору, але вони присутні. І так чи інакше, якщо ми живемо з ними поруч, то доведеться з ними рахуватися. Хоч Ви мене і не просили порад, але ризикну дати одну пораду...Залиште собі і людям, право на помилку. Бо все знає лише Господь Бог. Знову в одному флаконі купа питань...Хочеться сказати, як у відомому фільмі: "Пожалуйста, помедленнее, я записываю".Що можна сказати? Лише те, що Ви маєте право на таку думку. Ви провели таку градацію суспільства в своєму розумінні, нехай! Але це не істина в останній інстанції. Зрозумійте, скільки людей, стільки й думок. Нехай вони навіть дурні, погані, з Вашої точки зору, але вони присутні. І так чи інакше, якщо ми живемо з ними поруч, то доведеться з ними рахуватися. Хоч Ви мене і не просили порад, але ризикну дати одну пораду...Залиште собі і людям, право на помилку. Бо все знає лише Господь Бог.

Будивельник привёл в качестве заслуги властей - возможность приватизации жилья.

По сути -- минимум. Минимум!



Если бы ещё и жильё людям не дали приватизировать при переходе к частной собственности и рынку, то это был бы настоящий грабёж до нитки.



Спасибо, что не ограбили по полной! -- как достижение))



Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий для более высоких темпов развития общества. Всего общества.

Успехи самых *шустрых* оказались малы и их количество тоже, чтобы отражать показатели всего общества в целом высокими.

Поэтому вешать ответственность несумевших - ошибочно. Будивельник привёл в качестве заслуги властей - возможность приватизации жилья.По сути -- минимум. Минимум!Если бы ещё и жильё людям не дали приватизировать при переходе к частной собственности и рынку, то это был бы настоящий грабёж до нитки.Спасибо, что не ограбили по полной! -- как достижение))Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий для более высоких темпов развития общества. Всего общества.Успехи самых *шустрых* оказались малы и их количество тоже, чтобы отражать показатели всего общества в целом высокими.Поэтому вешать ответственность несумевших - ошибочно. detroytred

Повідомлень: 22357 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:57 freeze написав: Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки.

Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных.

Что то Европа совсем с ума начала сходить. Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки.Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных.Что то Европа совсем с ума начала сходить.

Мы никогда не поймем менталитет граждан бывших колониальных империй.

Британцы так же относятся с предпочтением к приезжающим к ним нищим пакистанцам и индийцам. Мы никогда не поймем менталитет граждан бывших колониальных империй.Британцы так же относятся с предпочтением к приезжающим к ним нищим пакистанцам и индийцам. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16356 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1551 раз. Подякували: 2526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:59 detroytred написав: Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий для более высоких темпов развития общества. Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий для более высоких темпов развития общества.

Абсолютно вірно. Увесь сир-бор в цьому. Завдання еліти, якої в нас немає - створити такі умови задля розбудови держави. Особливо беручи до уваги той факт, що суспільство опинилося на зламі епох, систем. Як там китайці казали? Не дай Вам Бог жити в епоху змін... Суспільство зубожіле не тому, що люди ліниві, погані, не працьовиті, а тому що не створені умови для розвитку більшості, так званого середнього класу. Звісно, є люди активні, що і в таких умовах створюють суспільний продукт і є успішними. Але такі люди завжди були. Ми ж говоримо не про пасіонарні особистості, а про критичну масу, середнячків. Крім того, показник успішності, він у кожного свій. Хтось виміряє його в грошах, хтось в славі і т.п...Завдання держави гармонізувати суспільство, створити такі умови, щоб кожна людина знайшла в ньому своє місце і сприяла в цілому розвитку всього суспільства. І як підсумок розвитку людиноцентричної держави. Абсолютно вірно. Увесь сир-бор в цьому. Завдання еліти, якої в нас немає - створити такі умови задля розбудови держави. Особливо беручи до уваги той факт, що суспільство опинилося на зламі епох, систем. Як там китайці казали? Не дай Вам Бог жити в епоху змін... Суспільство зубожіле не тому, що люди ліниві, погані, не працьовиті, а тому що не створені умови для розвитку більшості, так званого середнього класу. Звісно, є люди активні, що і в таких умовах створюють суспільний продукт і є успішними. Але такі люди завжди були. Ми ж говоримо не про пасіонарні особистості, а про критичну масу, середнячків. Крім того, показник успішності, він у кожного свій. Хтось виміряє його в грошах, хтось в славі і т.п...Завдання держави гармонізувати суспільство, створити такі умови, щоб кожна людина знайшла в ньому своє місце і сприяла в цілому розвитку всього суспільства. І як підсумок розвитку людиноцентричної держави. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26980 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 00:03 Starikan написав: freeze написав: Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки.

Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных.

Что то Европа совсем с ума начала сходить. Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки.Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных.Что то Европа совсем с ума начала сходить.

Мы никогда не поймем менталитет граждан бывших колониальных империй.

Британцы так же относятся с предпочтением к приезжающим к ним нищим пакистанцам и индийцам. Мы никогда не поймем менталитет граждан бывших колониальных империй.Британцы так же относятся с предпочтением к приезжающим к ним нищим пакистанцам и индийцам.

Отличная мысль. Спасибо.

А слона-то я и не заметил (серьёзно).



Значит оставшиеся связи с бывшими колониями сильны и важны. Настолько, что предпочтительнее, чем новые с украинцами и пр. Отличная мысль. Спасибо.А слона-то я и не заметил (серьёзно).Значит оставшиеся связи с бывшими колониями сильны и важны. Настолько, что предпочтительнее, чем новые с украинцами и пр. detroytred

Повідомлень: 22357 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4478447944804481> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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