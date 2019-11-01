zРадио написав:
Ерунда. А точнее - таргетированная реклама церкви
На самом деле как раз все хорошее, что было в СССР, основано на атеистическом начале.
За 50 лет из неграмотных мракобесов в космическое первенство - это дорогого стоит.
Просто отход от религии опередил время - юридические основы гуманизма были заложены на 30 лет позднее появления СССР, уже после ВМВ.
Люди не можуть змінити себе, та можуть змінити своє життя, а життя змінює їх, когось ломає, когось зношує, а хтось іржавіє. Багато в житті є того, що ми не вибираємо собі. Ніхто не вибирав собі батьків, стать, здоров'я, бо багато народжується хворими, сліпими, кривими та інше. Хто ж вибирає за нас? Чи то ми самі? А чи може людина змінити дату смерті? Ні? То що вона може? Невже перефарбувати волосся в інший колір це змінитися? Чи може знаємо момент коли помремо? А чи знає людина куди змінюватися і в яку сторону? Людина бачить в своєму житті те, у що вона вірить! Коли я запитаю якї форми земля, ви скажете шароподібної. Бо ви її такою бачите. А хто з вас бачив насправді? Може квадратна? Але ви вірите, що то є шар. Так само і віра у життя. Коли в нас є віра у будь що, то ми будем працювати боротися і перемагати. Коли віри нема ми опустимо руки. Але у що вірити, якшо все тимчасове, люди помирають, все старіє? Потрібне шось стале і незмінне. А де це і що? Це Бог! Він все контролює: і народження, і смерть, і кожну справу. Як тоді все таке зле? Є зло і добро. І в залежності від нашої віри змінюється життя наше. Хто з вас вірить, що Бог вас любить, відповідає на молитви, що Бог добрий? Хто Бога любить! А хто з вас вірить, що життя то є бруд, що люди злі, що все то гроші? Хто любить гроші! Ви скажете, що вірите в це бо так і є? Ні, Ви вірите в це, тому що вірите, що можете змінити життя, що ви щось значите, що чим більш у вас є, тим ви сильніші. Думка оточуючих направляє вашу віру, і ваші думка, і бажання, ви, так як і всі в одній ямі. А повірити що Бог дає свободу і радість не можете, бо не вірите і не хочете. Віра яка зробить вас щасливими. Повірити, що все, що у вашому житті, недаремно, що то Божий план. Але ви маєте свій план на життя? Забудьте його! Ваше життя то перемога, якщо без вашого плану. Бог є сталий. Якщо ви багатий, то завтра можете збідніти, померти, стати хворим, сліпим, калікою, бо то не стале багатство. Якщо ви бідний, то вас чекає небо, йдіть туди, там спокій, і мир, і небо буде в серці вашому! Багаті вірте в Бога, він наш Бог, і він один. Нема Бога як Він. Бог то є Любов і Життя. Бог створив все і нас. А з чого? Що було матеріалом для творіння? Був Він Сам. Він створив усе із Себе. І у всьому що є, є частина Бога і у всьому є Бог. І ми є частинкою Його.
Мій Боже, я глибоко вірю в усе, що Ти мені відкриваєш і у те, що свята Церква пропонує вірити, тому що Ти - сама правда і неможливо тебе обманути, а з Тобою і мене. У цій вірі я хочу жити і вмерти.
Мій Боже, я люблю Тебе понад усе, усім моїм серцем, усією моєю душею, усіма моїми силами тому, що Ти - безмежно досконалий і надзвичайно люблячий. Я люблю також ближнього свого як себе самого, заради любові до Тебе. У цьому милосерді хочу жити і вмерти.