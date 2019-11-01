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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4479448044814482> Додано: Суб 02 лис, 2019 00:38 zРадио написав: Козак-характерник написав: Недарма вони церкви нищили. Недарма вони церкви нищили.

Ерунда. А точнее - таргетированная реклама церкви



На самом деле как раз все хорошее, что было в СССР, основано на атеистическом начале.



За 50 лет из неграмотных мракобесов в космическое первенство - это дорогого стоит.



Просто отход от религии опередил время - юридические основы гуманизма были заложены на 30 лет позднее появления СССР, уже после ВМВ. Ерунда. А точнее - таргетированная реклама церквиНа самом деле как раз все хорошее, что было в СССР, основано на атеистическом начале.За 50 лет из неграмотных мракобесов в космическое первенство - это дорогого стоит.Просто отход от религии опередил время - юридические основы гуманизма были заложены на 30 лет позднее появления СССР, уже после ВМВ.

Люди не можуть змінити себе, та можуть змінити своє життя, а життя змінює їх, когось ломає, когось зношує, а хтось іржавіє. Багато в житті є того, що ми не вибираємо собі. Ніхто не вибирав собі батьків, стать, здоров'я, бо багато народжується хворими, сліпими, кривими та інше. Хто ж вибирає за нас? Чи то ми самі? А чи може людина змінити дату смерті? Ні? То що вона може? Невже перефарбувати волосся в інший колір це змінитися? Чи може знаємо момент коли помремо? А чи знає людина куди змінюватися і в яку сторону? Людина бачить в своєму житті те, у що вона вірить! Коли я запитаю якї форми земля, ви скажете шароподібної. Бо ви її такою бачите. А хто з вас бачив насправді? Може квадратна? Але ви вірите, що то є шар. Так само і віра у життя. Коли в нас є віра у будь що, то ми будем працювати боротися і перемагати. Коли віри нема ми опустимо руки. Але у що вірити, якшо все тимчасове, люди помирають, все старіє? Потрібне шось стале і незмінне. А де це і що? Це Бог! Він все контролює: і народження, і смерть, і кожну справу. Як тоді все таке зле? Є зло і добро. І в залежності від нашої віри змінюється життя наше. Хто з вас вірить, що Бог вас любить, відповідає на молитви, що Бог добрий? Хто Бога любить! А хто з вас вірить, що життя то є бруд, що люди злі, що все то гроші? Хто любить гроші! Ви скажете, що вірите в це бо так і є? Ні, Ви вірите в це, тому що вірите, що можете змінити життя, що ви щось значите, що чим більш у вас є, тим ви сильніші. Думка оточуючих направляє вашу віру, і ваші думка, і бажання, ви, так як і всі в одній ямі. А повірити що Бог дає свободу і радість не можете, бо не вірите і не хочете. Віра яка зробить вас щасливими. Повірити, що все, що у вашому житті, недаремно, що то Божий план. Але ви маєте свій план на життя? Забудьте його! Ваше життя то перемога, якщо без вашого плану. Бог є сталий. Якщо ви багатий, то завтра можете збідніти, померти, стати хворим, сліпим, калікою, бо то не стале багатство. Якщо ви бідний, то вас чекає небо, йдіть туди, там спокій, і мир, і небо буде в серці вашому! Багаті вірте в Бога, він наш Бог, і він один. Нема Бога як Він. Бог то є Любов і Життя. Бог створив все і нас. А з чого? Що було матеріалом для творіння? Був Він Сам. Він створив усе із Себе. І у всьому що є, є частина Бога і у всьому є Бог. І ми є частинкою Його.



Мій Боже, я глибоко вірю в усе, що Ти мені відкриваєш і у те, що свята Церква пропонує вірити, тому що Ти - сама правда і неможливо тебе обманути, а з Тобою і мене. У цій вірі я хочу жити і вмерти.



Мій Боже, я люблю Тебе понад усе, усім моїм серцем, усією моєю душею, усіма моїми силами тому, що Ти - безмежно досконалий і надзвичайно люблячий. Я люблю також ближнього свого як себе самого, заради любові до Тебе. У цьому милосерді хочу жити і вмерти. Люди не можуть змінити себе, та можуть змінити своє життя, а життя змінює їх, когось ломає, когось зношує, а хтось іржавіє. Багато в житті є того, що ми не вибираємо собі. Ніхто не вибирав собі батьків, стать, здоров'я, бо багато народжується хворими, сліпими, кривими та інше. Хто ж вибирає за нас? Чи то ми самі? А чи може людина змінити дату смерті? Ні? То що вона може? Невже перефарбувати волосся в інший колір це змінитися? Чи може знаємо момент коли помремо? А чи знає людина куди змінюватися і в яку сторону? Людина бачить в своєму житті те, у що вона вірить! Коли я запитаю якї форми земля, ви скажете шароподібної. Бо ви її такою бачите. А хто з вас бачив насправді? Може квадратна? Але ви вірите, що то є шар. Так само і віра у життя. Коли в нас є віра у будь що, то ми будем працювати боротися і перемагати. Коли віри нема ми опустимо руки. Але у що вірити, якшо все тимчасове, люди помирають, все старіє? Потрібне шось стале і незмінне. А де це і що? Це Бог! Він все контролює: і народження, і смерть, і кожну справу. Як тоді все таке зле? Є зло і добро. І в залежності від нашої віри змінюється життя наше. Хто з вас вірить, що Бог вас любить, відповідає на молитви, що Бог добрий? Хто Бога любить! А хто з вас вірить, що життя то є бруд, що люди злі, що все то гроші? Хто любить гроші! Ви скажете, що вірите в це бо так і є? Ні, Ви вірите в це, тому що вірите, що можете змінити життя, що ви щось значите, що чим більш у вас є, тим ви сильніші. Думка оточуючих направляє вашу віру, і ваші думка, і бажання, ви, так як і всі в одній ямі. А повірити що Бог дає свободу і радість не можете, бо не вірите і не хочете. Віра яка зробить вас щасливими. Повірити, що все, що у вашому житті, недаремно, що то Божий план. Але ви маєте свій план на життя? Забудьте його! Ваше життя то перемога, якщо без вашого плану. Бог є сталий. Якщо ви багатий, то завтра можете збідніти, померти, стати хворим, сліпим, калікою, бо то не стале багатство. Якщо ви бідний, то вас чекає небо, йдіть туди, там спокій, і мир, і небо буде в серці вашому! Багаті вірте в Бога, він наш Бог, і він один. Нема Бога як Він. Бог то є Любов і Життя. Бог створив все і нас. А з чого? Що було матеріалом для творіння? Був Він Сам. Він створив усе із Себе. І у всьому що є, є частина Бога і у всьому є Бог. І ми є частинкою Його.Мій Боже, я глибоко вірю в усе, що Ти мені відкриваєш і у те, що свята Церква пропонує вірити, тому що Ти - сама правда і неможливо тебе обманути, а з Тобою і мене. У цій вірі я хочу жити і вмерти.Мій Боже, я люблю Тебе понад усе, усім моїм серцем, усією моєю душею, усіма моїми силами тому, що Ти - безмежно досконалий і надзвичайно люблячий. Я люблю також ближнього свого як себе самого, заради любові до Тебе. У цьому милосерді хочу жити і вмерти. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26986 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 01:03 pesikot написав: andrein написав: ................

Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы. ................Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы.

Историк ты наш.

Империи тогда не было - это раз

Украина тогда была - это два.



Это к вопросу, что Украины никогда не существовало, а только с 1991 года Историк ты наш.Империи тогда не было - это разУкраина тогда была - это два.Это к вопросу, что Украины никогда не существовало, а только с 1991 года

"Империи тогда не было" - может, и не было, но до империи уже было очень недалеко.

"Украина тогда была" - весьма сомнительное утверждение. Государства не было. "Империи тогда не было" - может, и не было, но до империи уже было очень недалеко."Украина тогда была" - весьма сомнительное утверждение.не было. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 01:26 ЛАД написав: "Украина тогда была" - весьма сомнительное утверждение. Государства не было. "Украина тогда была" - весьма сомнительное утверждение.не было.

В чому сумніви? Це історичний факт. Козацька держава - Гетьманщина. Мало того, наголошувалося на тяглості від Русі.



Вже у перших козацьких угодах з владою, підписаних Богданом Хмельницьким, є термін Україна, який поширюється на значно більші території, ніж ті, які підлягали козацькій юрисдикції. Тяглість державності у Хмельницького перекликається з думками "Кройніки" Феодосія Сафоновича (до речі, затвердженого на ігуменстві Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря гетьманом 2 червня 1655 р.): Київське князівство - Галицько-Волинське королівство - Запорозька Січ. Гетьман стверджував: «Як з давніших часів, так і тепер вся старовинна Русь додержувалася грецького закону», тобто православна віра розглядалася ним як стрижень тогочасної української державності.



Чигирин вважався гетьманською резиденцією, а місто Київ розглядалося як «місто наше столічное» і оплот християнської віри, що перебуває під захистом козацтва. Столицею іменував Київ Хмельницький і пізніше - він бачив у ньому стольне чи пристольне, головне місце колишньої держави.



Фактично саме гетьману вдалося сформулювати і розпочати практичне втілення в життя лозунгу соборності колишніх земель Київської Русі, що на той час входили до складу Речі Посполитої. Стосовно Польщі і Великого князівства Литовського він заявляв: «...они б мир с нами учинили на том, что им, ляхом и литве, до нас, Запорожского Войска и до Белой Руси, по тем границам, как владели благочестивые великие князи...». Як бачимо, Богдан Хмельницький визначає кордони з півночі - Велике князівство Литовське без Білорусії, на заході - в кордонах давніх князівств. Дещо точніше західні кордони вимальовувалися у такій фразі Хмельницького: «...виб’ю з лядської неволі народ весь руський... Досить нам на Україні і Поділлю і Волині; тепер досить достатку в землі і князівстві своїм по Львов, Холм і Галич. А ставши на Віслі, скажу дальшим ляхам: сидіте, мовчіте, ляхи». Як східні фігурували кордони Московської держави. Таким чином, програма Хмельницького передбачала утворення держави з українсько-білоруським населенням в рамках державних кордонів, колись підвладних великому князю Київському, без земель, що знаходились під владою царя. В чому сумніви? Це історичний факт. Козацька держава - Гетьманщина. Мало того, наголошувалося на тяглості від Русі.Вже у перших козацьких угодах з владою, підписаних Богданом Хмельницьким, є термін Україна, який поширюється на значно більші території, ніж ті, які підлягали козацькій юрисдикції. Тяглість державності у Хмельницького перекликається з думками "Кройніки" Феодосія Сафоновича (до речі, затвердженого на ігуменстві Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря гетьманом 2 червня 1655 р.): Київське князівство - Галицько-Волинське королівство - Запорозька Січ. Гетьман стверджував: «Як з давніших часів, так і тепер вся старовинна Русь додержувалася грецького закону», тобто православна віра розглядалася ним як стрижень тогочасної української державності.Чигирин вважався гетьманською резиденцією, а місто Київ розглядалося як «місто наше столічное» і оплот християнської віри, що перебуває під захистом козацтва. Столицею іменував Київ Хмельницький і пізніше - він бачив у ньому стольне чи пристольне, головне місце колишньої держави.Фактично саме гетьману вдалося сформулювати і розпочати практичне втілення в життя лозунгу соборності колишніх земель Київської Русі, що на той час входили до складу Речі Посполитої. Стосовно Польщі і Великого князівства Литовського він заявляв: «...они б мир с нами учинили на том, что им, ляхом и литве, до нас, Запорожского Войска и до Белой Руси, по тем границам, как владели благочестивые великие князи...». Як бачимо, Богдан Хмельницький визначає кордони з півночі - Велике князівство Литовське без Білорусії, на заході - в кордонах давніх князівств. Дещо точніше західні кордони вимальовувалися у такій фразі Хмельницького: «...виб’ю з лядської неволі народ весь руський... Досить нам на Україні і Поділлю і Волині; тепер досить достатку в землі і князівстві своїм по Львов, Холм і Галич. А ставши на Віслі, скажу дальшим ляхам: сидіте, мовчіте, ляхи». Як східні фігурували кордони Московської держави. Таким чином, програма Хмельницького передбачала утворення держави з українсько-білоруським населенням в рамках державних кордонів, колись підвладних великому князю Київському, без земель, що знаходились під владою царя. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26986 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 02:29 у нас

а - відсутня еліта

б - нами погано керують

2 Населення настільки обмежене-що не в стані без еліти змінити свою долю..

а) элита у нас есть (как и в любом обществе). Но вот её качество и уровень ...

Можно судить по нашим депутатам, Коболевым и др.;

б) погано чи ні спорить не буду. Но опять же о качестве управления можно судить по колоссальным успехам нашей экономики.

2. Население (каждый человек по отдельности) может "змінити свою долю" и некоторым (многим) это таки удаётся.

Но "змінити свою долю" всем и тем более долю страны население само по себе без участия элиты действительно не может. Как и в любом гос-ве. а) элита у нас есть (как и в любом обществе). Но вот её качество и уровень ...Можно судить по нашим депутатам, Коболевым и др.;б) погано чи ні спорить не буду. Но опять же о качестве управления можно судить по колоссальным успехам нашей экономики.2. Население (каждый человек по отдельности) может "змінити свою долю" и некоторым (многим) это таки удаётся.Но "змінити свою долю" всем и тем более долю страны население само по себе без участия элиты действительно не может. Как и в любом гос-ве. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 02:40 ЛАД написав: а) элита у нас есть (как и в любом обществе). Но вот её качество и уровень ...

Можно судить по нашим депутатам, Коболевым и др.;

а) элита у нас есть (как и в любом обществе). Но вот её качество и уровень ...Можно судить по нашим депутатам, Коболевым и др.;





П.С. Ви плутаєте еліту з правлячою верхівкою. П.С. Ви плутаєте еліту з правлячою верхівкою. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26986 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 02:52 Козак-характерник написав: ЛАД написав: "Украина тогда была" - весьма сомнительное утверждение. Государства не было. "Украина тогда была" - весьма сомнительное утверждение.не было.

В чому сумніви? Це історичний факт. Козацька держава - Гетьманщина . Мало того, наголошувалося на тяглості від Русі.

.............

Фактично саме гетьману вдалося сформулювати і розпочати практичне втілення в життя лозунгу соборності колишніх земель Київської Русі, що на той час входили до складу Речі Посполитої.

.............

Таким чином, програма Хмельницького передбачала утворення держави з українсько-білоруським населенням в рамках державних кордонів, колись підвладних великому князю Київському, без земель, що знаходились під владою царя. В чому сумніви? Це історичний факт.. Мало того, наголошувалося на тяглості від Русі..............Фактично саме гетьману вдалося сформулювати і розпочати практичне втілення в життя лозунгу соборності колишніх земель Київської Русі, що.............Таким чином,з українсько-білоруським населенням в рамках державних кордонів, колись підвладних великому князю Київському, без земель, що знаходились під владою царя.

Вы противоречите сами себе.

Какое гос-во, если земли "входили до складу Речі Посполитої"?

И "програма Хмельницького передбачала утворення держави", т.е. её (державы) ещё не было. Вы противоречите сами себе.Какое гос-во, если земли "входили до складу Речі Посполитої"?И "програма Хмельницькогоутворення держави", т.е. её (державы) ещё не было. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 03:04 ЛАД написав: Вы противоречите сами себе.

Какое гос-во, если земли "входили до складу Речі Посполитої"?

И "програма Хмельницького передбачала утворення держави", т.е. её (державы) ещё не было. Вы противоречите сами себе.Какое гос-во, если земли "входили до складу Речі Посполитої"?И "програма Хмельницькогоутворення держави", т.е. её (державы) ещё не было.

Ніякого протиріччя. Є речі де юре, а є де факто. Держава - це не завжди формалізоване утворення, а системне явище, що має певні ознаки: територію, владу, законодавство, символи, судочинство, фінанси та інше...Гетьманщина мала всі ці ознаки. Яскравим доказом визнання цієї держави є те, що Богдан Хмельницький проводив самостійну зовнішню політику. Його сприймали, як повноцінного керівника держави, що народилася, але не встигла формалізуватися, бо її територія постійно змінювалася в ході війни. Перемоги чи поразки козаків впливали на реалізацію планів, щодо закріплення кордонів цієї держави. Важливий сам факт її існування і ідеологічні витоки, які ми бачимо у висловлюваннях гетьмана, його листуванні. Тобто якою він бачив цю державу, до чого прагнув, де бачив спадковість цієї держави. Ніякого протиріччя. Є речі де юре, а є де факто. Держава - це не завжди формалізоване утворення, а системне явище, що має певні ознаки: територію, владу, законодавство, символи, судочинство, фінанси та інше...Гетьманщина мала всі ці ознаки. Яскравим доказом визнання цієї держави є те, що Богдан Хмельницький проводив самостійну зовнішню політику. Його сприймали, як повноцінного керівника держави, що народилася, але не встигла формалізуватися, бо її територія постійно змінювалася в ході війни. Перемоги чи поразки козаків впливали на реалізацію планів, щодо закріплення кордонів цієї держави. Важливий сам факт її існування і ідеологічні витоки, які ми бачимо у висловлюваннях гетьмана, його листуванні. Тобто якою він бачив цю державу, до чого прагнув, де бачив спадковість цієї держави. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26986 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 03:12 Козак-характерник написав: ЛАД написав: а) элита у нас есть (как и в любом обществе). Но вот её качество и уровень ...

Можно судить по нашим депутатам, Коболевым и др.;

а) элита у нас есть (как и в любом обществе). Но вот её качество и уровень ...Можно судить по нашим депутатам, Коболевым и др.;

.........

П.С. Ви плутаєте еліту з правлячою верхівкою. .........П.С. Ви плутаєте еліту з правлячою верхівкою.

Не путаю.

Элиты бывают разные. Есть интеллектуальная элита, моральная элита (моральные авторитеты). Эти элиты у нас очень слабы (возможно даже практически отсутствуют).

Но правящая верхушка это тоже элита. И для экономич. развития она имеет решающее значение.

Все эти элиты могут пересекаться, но в общем случае не совпадают. Не путаю.Элиты бывают разные. Есть интеллектуальная элита, моральная элита (моральные авторитеты). Эти элиты у нас очень слабы (возможно даже практически отсутствуют).Но правящая верхушка это тоже элита. И для экономич. развития она имеет решающее значение.Все эти элиты могут пересекаться, но в общем случае не совпадают. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 03:12 Удалено. Повтор. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 лис, 2019 03:21, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 03:19 ЛАД написав: Элиты бывают разные. Элиты бывают разные.

Так, умовно еліти можна класифікувати. Але всі вони разом створюють національну еліту. Що спільне у всіх видах еліт, що і робить її елітою? Це здатність на самопожертву. Національний інтерес в критичній ситуації поставити вище шкурного. Наполягаю на тезі, що еліти в нас немає. Або назвіть конкретні прізвища, кого Ви вважаєте елітою? Так, умовно еліти можна класифікувати. Але всі вони разом створюють національну еліту. Що спільне у всіх видах еліт, що і робить її елітою? Це здатність на самопожертву. Національний інтерес в критичній ситуації поставити вище шкурного. Наполягаю на тезі, що еліти в нас немає.Або назвіть конкретні прізвища, кого Ви вважаєте елітою? Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26986 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4479448044814482> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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