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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 00:38
zРадио написав: Козак-характерник написав:
Недарма вони церкви нищили.
Ерунда. А точнее - таргетированная реклама церкви
На самом деле как раз все хорошее, что было в СССР, основано на атеистическом начале.
За 50 лет из неграмотных мракобесов в космическое первенство - это дорогого стоит.
Просто отход от религии опередил время - юридические основы гуманизма были заложены на 30 лет позднее появления СССР, уже после ВМВ.
Люди не можуть змінити себе, та можуть змінити своє життя, а життя змінює їх, когось ломає, когось зношує, а хтось іржавіє. Багато в житті є того, що ми не вибираємо собі. Ніхто не вибирав собі батьків, стать, здоров'я, бо багато народжується хворими, сліпими, кривими та інше. Хто ж вибирає за нас? Чи то ми самі? А чи може людина змінити дату смерті? Ні? То що вона може? Невже перефарбувати волосся в інший колір це змінитися? Чи може знаємо момент коли помремо? А чи знає людина куди змінюватися і в яку сторону? Людина бачить в своєму житті те, у що вона вірить! Коли я запитаю якї форми земля, ви скажете шароподібної. Бо ви її такою бачите. А хто з вас бачив насправді? Може квадратна? Але ви вірите, що то є шар. Так само і віра у життя. Коли в нас є віра у будь що, то ми будем працювати боротися і перемагати. Коли віри нема ми опустимо руки. Але у що вірити, якшо все тимчасове, люди помирають, все старіє? Потрібне шось стале і незмінне. А де це і що? Це Бог! Він все контролює: і народження, і смерть, і кожну справу. Як тоді все таке зле? Є зло і добро. І в залежності від нашої віри змінюється життя наше. Хто з вас вірить, що Бог вас любить, відповідає на молитви, що Бог добрий? Хто Бога любить! А хто з вас вірить, що життя то є бруд, що люди злі, що все то гроші? Хто любить гроші! Ви скажете, що вірите в це бо так і є? Ні, Ви вірите в це, тому що вірите, що можете змінити життя, що ви щось значите, що чим більш у вас є, тим ви сильніші. Думка оточуючих направляє вашу віру, і ваші думка, і бажання, ви, так як і всі в одній ямі. А повірити що Бог дає свободу і радість не можете, бо не вірите і не хочете. Віра яка зробить вас щасливими. Повірити, що все, що у вашому житті, недаремно, що то Божий план. Але ви маєте свій план на життя? Забудьте його! Ваше життя то перемога, якщо без вашого плану. Бог є сталий. Якщо ви багатий, то завтра можете збідніти, померти, стати хворим, сліпим, калікою, бо то не стале багатство. Якщо ви бідний, то вас чекає небо, йдіть туди, там спокій, і мир, і небо буде в серці вашому! Багаті вірте в Бога, він наш Бог, і він один. Нема Бога як Він. Бог то є Любов і Життя. Бог створив все і нас. А з чого? Що було матеріалом для творіння? Був Він Сам. Він створив усе із Себе. І у всьому що є, є частина Бога і у всьому є Бог. І ми є частинкою Його.
Мій Боже, я глибоко вірю в усе, що Ти мені відкриваєш і у те, що свята Церква пропонує вірити, тому що Ти - сама правда і неможливо тебе обманути, а з Тобою і мене. У цій вірі я хочу жити і вмерти.
Мій Боже, я люблю Тебе понад усе, усім моїм серцем, усією моєю душею, усіма моїми силами тому, що Ти - безмежно досконалий і надзвичайно люблячий. Я люблю також ближнього свого як себе самого, заради любові до Тебе. У цьому милосерді хочу жити і вмерти.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 01:03
pesikot написав: andrein написав:
................
Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы.
Историк ты наш.
Империи тогда не было - это раз
Украина тогда была - это два.
Это к вопросу, что Украины никогда не существовало, а только с 1991 года
"Империи тогда не было" - может, и не было, но до империи уже было очень недалеко.
"Украина тогда была" - весьма сомнительное утверждение. Государства
не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 01:26
ЛАД написав:
"Украина тогда была" - весьма сомнительное утверждение. Государства
не было.
В чому сумніви? Це історичний факт. Козацька держава - Гетьманщина. Мало того, наголошувалося на тяглості від Русі.
Вже у перших козацьких угодах з владою, підписаних Богданом Хмельницьким, є термін Україна, який поширюється на значно більші території, ніж ті, які підлягали козацькій юрисдикції. Тяглість державності у Хмельницького перекликається з думками "Кройніки" Феодосія Сафоновича (до речі, затвердженого на ігуменстві Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря гетьманом 2 червня 1655 р.): Київське князівство - Галицько-Волинське королівство - Запорозька Січ. Гетьман стверджував: «Як з давніших часів, так і тепер вся старовинна Русь додержувалася грецького закону», тобто православна віра розглядалася ним як стрижень тогочасної української державності.
Чигирин вважався гетьманською резиденцією, а місто Київ розглядалося як «місто наше столічное» і оплот християнської віри, що перебуває під захистом козацтва. Столицею іменував Київ Хмельницький і пізніше - він бачив у ньому стольне чи пристольне, головне місце колишньої держави.
Фактично саме гетьману вдалося сформулювати і розпочати практичне втілення в життя лозунгу соборності колишніх земель Київської Русі, що на той час входили до складу Речі Посполитої. Стосовно Польщі і Великого князівства Литовського він заявляв: «...они б мир с нами учинили на том, что им, ляхом и литве, до нас, Запорожского Войска и до Белой Руси, по тем границам, как владели благочестивые великие князи...». Як бачимо, Богдан Хмельницький визначає кордони з півночі - Велике князівство Литовське без Білорусії, на заході - в кордонах давніх князівств. Дещо точніше західні кордони вимальовувалися у такій фразі Хмельницького: «...виб’ю з лядської неволі народ весь руський... Досить нам на Україні і Поділлю і Волині; тепер досить достатку в землі і князівстві своїм по Львов, Холм і Галич. А ставши на Віслі, скажу дальшим ляхам: сидіте, мовчіте, ляхи». Як східні фігурували кордони Московської держави. Таким чином, програма Хмельницького передбачала утворення держави з українсько-білоруським населенням в рамках державних кордонів, колись підвладних великому князю Київському, без земель, що знаходились під владою царя.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 02:29
у нас
а - відсутня еліта
б - нами погано керують
2 Населення настільки обмежене-що не в стані без еліти змінити свою долю..
а) элита у нас есть (как и в любом обществе). Но вот её качество и уровень ...
Можно судить по нашим депутатам, Коболевым и др.;
б) погано чи ні спорить не буду. Но опять же о качестве управления можно судить по колоссальным успехам нашей экономики.
2. Население (каждый человек по отдельности) может "змінити свою долю" и некоторым (многим) это таки удаётся.
Но "змінити свою долю" всем и тем более долю страны население само по себе без участия элиты действительно не может. Как и в любом гос-ве.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 02:40
ЛАД написав:
а) элита у нас есть (как и в любом обществе). Но вот её качество и уровень ...
Можно судить по нашим депутатам, Коболевым и др.;
П.С. Ви плутаєте еліту з правлячою верхівкою.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 02:52
Козак-характерник написав: ЛАД написав:
"Украина тогда была" - весьма сомнительное утверждение. Государства
не было.
В чому сумніви? Це історичний факт. Козацька держава - Гетьманщина
. Мало того, наголошувалося на тяглості від Русі.
.............
Фактично саме гетьману вдалося сформулювати і розпочати практичне втілення в життя лозунгу соборності колишніх земель Київської Русі, що на той час входили до складу Речі Посполитої.
.............
Таким чином, програма Хмельницького передбачала утворення держави
з українсько-білоруським населенням в рамках державних кордонів, колись підвладних великому князю Київському, без земель, що знаходились під владою царя.
Вы противоречите сами себе.
Какое гос-во, если земли "входили до складу Речі Посполитої"?
И "програма Хмельницького передбачала
утворення держави", т.е. её (державы) ещё не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 03:04
ЛАД написав:
Вы противоречите сами себе.
Какое гос-во, если земли "входили до складу Речі Посполитої"?
И "програма Хмельницького передбачала
утворення держави", т.е. её (державы) ещё не было.
Ніякого протиріччя. Є речі де юре, а є де факто. Держава - це не завжди формалізоване утворення, а системне явище, що має певні ознаки: територію, владу, законодавство, символи, судочинство, фінанси та інше...Гетьманщина мала всі ці ознаки. Яскравим доказом визнання цієї держави є те, що Богдан Хмельницький проводив самостійну зовнішню політику. Його сприймали, як повноцінного керівника держави, що народилася, але не встигла формалізуватися, бо її територія постійно змінювалася в ході війни. Перемоги чи поразки козаків впливали на реалізацію планів, щодо закріплення кордонів цієї держави. Важливий сам факт її існування і ідеологічні витоки, які ми бачимо у висловлюваннях гетьмана, його листуванні. Тобто якою він бачив цю державу, до чого прагнув, де бачив спадковість цієї держави.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 03:12
Козак-характерник написав: ЛАД написав:
а) элита у нас есть (как и в любом обществе). Но вот её качество и уровень ...
Можно судить по нашим депутатам, Коболевым и др.;
.........
П.С. Ви плутаєте еліту з правлячою верхівкою.
Не путаю.
Элиты бывают разные. Есть интеллектуальная элита, моральная элита (моральные авторитеты). Эти элиты у нас очень слабы (возможно даже практически отсутствуют).
Но правящая верхушка это тоже элита. И для экономич. развития она имеет решающее значение.
Все эти элиты могут пересекаться, но в общем случае не совпадают.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 03:12
Удалено. Повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 02 лис, 2019 03:21, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 03:19
ЛАД написав:
Элиты бывают разные.
Так, умовно еліти можна класифікувати. Але всі вони разом створюють національну еліту. Що спільне у всіх видах еліт, що і робить її елітою? Це здатність на самопожертву. Національний інтерес в критичній ситуації поставити вище шкурного. Наполягаю на тезі, що еліти в нас немає.
Або назвіть конкретні прізвища, кого Ви вважаєте елітою?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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