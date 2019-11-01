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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4479448044814482
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 03:25

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Элиты бывают разные.

Так, умовно еліти можна класифікувати. Але всі вони разом створюють національну еліту. Що спільне у всіх видах еліт, що і робить її елітою? Це здатність на самопожертву. Національний інтерес в критичній ситуації поставити вище шкурного. Наполягаю на тезі, що еліти в нас немає. :P Або назвіть конкретні прізвища, кого Ви вважаєте елітою?


Так я, в общем-то, сказал то же самое. Разница терминологическая.
Вы говорите, что элиты нет. Я говорю, что элита есть, но негодящая.

О державе вопрос тоже терминологический.
Вы пишете:
Тобто якою він бачив цю державу, до чого прагнув, де бачив спадковість цієї держави.

Я расцениваю это как попытки создать державу. Вы почему-то называете это уже существующей державой. На мой взгляд, это всё же неверно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 03:31

  ЛАД написав:Разница терминологическая.

Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.

П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 03:52

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Разница терминологическая.

Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.

П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою?

То, что Вы называете "правящей верхушкой", я называю "правящей элитой".
В общем-то, это действительно элита. Другое дело, что её качество ... Ну что ж, бывает. :(
Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 03:57

  ЛАД написав:Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.

А історичні особистості з минулого України? Чи особистості інших країн (минуле, сучасність)?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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