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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4479448044814482 Додано: Суб 02 лис, 2019 03:25 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Элиты бывают разные. Элиты бывают разные.

Так, умовно еліти можна класифікувати. Але всі вони разом створюють національну еліту. Що спільне у всіх видах еліт, що і робить її елітою? Це здатність на самопожертву. Національний інтерес в критичній ситуації поставити вище шкурного. Наполягаю на тезі, що еліти в нас немає. Або назвіть конкретні прізвища, кого Ви вважаєте елітою? Так, умовно еліти можна класифікувати. Але всі вони разом створюють національну еліту. Що спільне у всіх видах еліт, що і робить її елітою? Це здатність на самопожертву. Національний інтерес в критичній ситуації поставити вище шкурного. Наполягаю на тезі, що еліти в нас немає.Або назвіть конкретні прізвища, кого Ви вважаєте елітою?



Так я, в общем-то, сказал то же самое. Разница терминологическая.

Вы говорите, что элиты нет. Я говорю, что элита есть, но негодящая.



О державе вопрос тоже терминологический.

Вы пишете:

Тобто якою він бачив цю державу, до чого прагнув, де бачив спадковість цієї держави.

Я расцениваю это как попытки создать державу. Вы почему-то называете это уже существующей державой. На мой взгляд, это всё же неверно. Так я, в общем-то, сказал то же самое. Разница терминологическая.Вы говорите, что элиты нет. Я говорю, что элита есть, но негодящая.О державе вопрос тоже терминологический.Вы пишете:Я расцениваю это какдержаву. Вы почему-то называете этодержавой. На мой взгляд, это всё же неверно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 03:31 ЛАД написав: Разница терминологическая.

Разница терминологическая.

Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.



П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою? Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою? Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26986 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 03:52 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Разница терминологическая.

Разница терминологическая.

Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.



П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою? Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою?

То, что Вы называете "правящей верхушкой", я называю "правящей элитой".

В общем-то, это действительно элита. Другое дело, что её качество ... Ну что ж, бывает.

Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу. То, что Вы называете "правящей верхушкой", я называю "правящей элитой".В общем-то, это действительно элита. Другое дело, что её качество ... Ну что ж, бывает.Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 03:57 ЛАД написав: Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу. Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.

А історичні особистості з минулого України? Чи особистості інших країн (минуле, сучасність)? А історичні особистості з минулого України? Чи особистості інших країн (минуле, сучасність)? Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26986 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1874 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4479448044814482 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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