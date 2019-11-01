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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 03:25
Козак-характерник написав: ЛАД написав:
Элиты бывают разные.
Так, умовно еліти можна класифікувати. Але всі вони разом створюють національну еліту. Що спільне у всіх видах еліт, що і робить її елітою? Це здатність на самопожертву. Національний інтерес в критичній ситуації поставити вище шкурного. Наполягаю на тезі, що еліти в нас немає.
Або назвіть конкретні прізвища, кого Ви вважаєте елітою?
Так я, в общем-то, сказал то же самое. Разница терминологическая.
Вы говорите, что элиты нет. Я говорю, что элита есть, но негодящая.
О державе вопрос тоже терминологический.
Вы пишете:
Тобто якою він бачив цю державу, до чого прагнув, де бачив спадковість цієї держави.
Я расцениваю это как попытки создать
державу. Вы почему-то называете это уже существующей
державой. На мой взгляд, это всё же неверно.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 03:31
ЛАД написав:
Разница терминологическая.
Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.
П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 03:52
Козак-характерник написав: ЛАД написав:
Разница терминологическая.
Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.
П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою?
То, что Вы называете "правящей верхушкой", я называю "правящей элитой".
В общем-то, это действительно элита. Другое дело, что её качество ... Ну что ж, бывает.
Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 03:57
ЛАД написав:
Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.
А історичні особистості з минулого України? Чи особистості інших країн (минуле, сучасність)?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 04:22
Козак-характерник написав: ЛАД написав:
Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.
А історичні особистості з минулого України? Чи особистості інших країн (минуле, сучасність)?
Вы слишком широко ставите вопрос. Какой вид элиты имеете ввиду? Правящую, моральную, интеллектуальную?
З минулого України могу назвать Мазепу и Богдана (из правящих элит).
Из морально-интеллектуальной лично для меня Леся Украинка - единственный укр. писатель, двухтомник которой я купил уже после школы.
К сожалению, возможно, в силу советского образования, больше никого не назову.
Из современных правящих элит тоже выбор слабый - разве что фрау. Из прошлого века, вероятно, Рузвельт, Черчилль, Тэтчер (коммунистических называть не буду, дабы не возбуждать
).
Из моральных авторитетов, пожалуй, Толстой. Из более ранних - энциклопедисты.
Но, вообще, так сходу тяжело ответить. Надо бы подумать.
Тяжело называть авторитетов после того, как в детстве ими были "комиссары в пыльных шлемах", а потом эти "комиссары" один за другим свергались с пьедестала.
P.s. Прошу прощения, пропустил очень важного - Ганди (который Махатма).
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 02 лис, 2019 04:44, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 04:26
ЛАД написав:
Вы слишком широко ставите вопрос. Какой вид элиты имеете ввиду? Правящую, моральную, интеллектуальную?
Так як Ви розумієте суб'єктивно, так і відповідайте. Авторитетні люди саме для Вас, без градації. Я відповідь отримав від Вас.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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