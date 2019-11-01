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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4479448044814482
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 03:25

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Элиты бывают разные.

Так, умовно еліти можна класифікувати. Але всі вони разом створюють національну еліту. Що спільне у всіх видах еліт, що і робить її елітою? Це здатність на самопожертву. Національний інтерес в критичній ситуації поставити вище шкурного. Наполягаю на тезі, що еліти в нас немає. :P Або назвіть конкретні прізвища, кого Ви вважаєте елітою?


Так я, в общем-то, сказал то же самое. Разница терминологическая.
Вы говорите, что элиты нет. Я говорю, что элита есть, но негодящая.

О державе вопрос тоже терминологический.
Вы пишете:
Тобто якою він бачив цю державу, до чого прагнув, де бачив спадковість цієї держави.

Я расцениваю это как попытки создать державу. Вы почему-то называете это уже существующей державой. На мой взгляд, это всё же неверно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 03:31

  ЛАД написав:Разница терминологическая.

Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.

П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 03:52

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Разница терминологическая.

Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.

П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою?

То, что Вы называете "правящей верхушкой", я называю "правящей элитой".
В общем-то, это действительно элита. Другое дело, что её качество ... Ну что ж, бывает. :(
Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 03:57

  ЛАД написав:Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.

А історичні особистості з минулого України? Чи особистості інших країн (минуле, сучасність)?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 04:22

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.

А історичні особистості з минулого України? Чи особистості інших країн (минуле, сучасність)?

Вы слишком широко ставите вопрос. Какой вид элиты имеете ввиду? Правящую, моральную, интеллектуальную?
З минулого України могу назвать Мазепу и Богдана (из правящих элит).
Из морально-интеллектуальной лично для меня Леся Украинка - единственный укр. писатель, двухтомник которой я купил уже после школы.
К сожалению, возможно, в силу советского образования, больше никого не назову.

Из современных правящих элит тоже выбор слабый - разве что фрау. Из прошлого века, вероятно, Рузвельт, Черчилль, Тэтчер (коммунистических называть не буду, дабы не возбуждать :) ).
Из моральных авторитетов, пожалуй, Толстой. Из более ранних - энциклопедисты.
Но, вообще, так сходу тяжело ответить. Надо бы подумать.
Тяжело называть авторитетов после того, как в детстве ими были "комиссары в пыльных шлемах", а потом эти "комиссары" один за другим свергались с пьедестала.

P.s. Прошу прощения, пропустил очень важного - Ганди (который Махатма).
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 лис, 2019 04:44, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 04:26

  ЛАД написав:Вы слишком широко ставите вопрос. Какой вид элиты имеете ввиду? Правящую, моральную, интеллектуальную?

Так як Ви розумієте суб'єктивно, так і відповідайте. Авторитетні люди саме для Вас, без градації. Я відповідь отримав від Вас. :wink:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 07:17

  pesikot написав:
  andrein написав:
Вообще-то Украина сама попросилась в Империю при Б.Хмельницком . Хотя может они тогда не подозревали ещё, что они украинцы. :)

Историк ты наш.
Империи тогда не было - это раз
Украина тогда была - это два.

Это к вопросу, что Украины никогда не существовало, а только с 1991 года


С этого момента расскажите , будь ласка, форумчанам про то как Великое царство Украинское 4000 лет назад построило пирамиды и выкопало Чёрное море. :)
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 07:28

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  freeze написав:Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки.
Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных.
Что то Европа совсем с ума начала сходить.

Мы никогда не поймем менталитет граждан бывших колониальных империй.
Британцы так же относятся с предпочтением к приезжающим к ним нищим пакистанцам и индийцам.


Да, что то я про это не подумал, действительно похоже на фантомные колониальные боли.
Наверное еще долго для французов Мали, ЦАР и Нигер будут ближе чем Украина.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 07:55

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Разница терминологическая.

Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.

П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою?

То, что Вы называете "правящей верхушкой", я называю "правящей элитой".
В общем-то, это действительно элита. Другое дело, что её качество ... Ну что ж, бывает. :(
Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.


Українська еліта є копією російської. 300 років під Росією - не пройшли дарма. Посередність, тупість,жадібність, нездатність організувати складні процеси - основні ознаки бидло-еліти.

Російська еліта не краща, у них є нафта і газ і населення 130 млн. З того й живуть.


Рейтинг клоуна і зеКоманди - невпинно падає. Сраний капітулянт.

https://uainfo.org/blognews/1572658170- ... video.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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