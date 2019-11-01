Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Так, умовно еліти можна класифікувати. Але всі вони разом створюють національну еліту. Що спільне у всіх видах еліт, що і робить її елітою? Це здатність на самопожертву. Національний інтерес в критичній ситуації поставити вище шкурного. Наполягаю на тезі, що еліти в нас немає. Або назвіть конкретні прізвища, кого Ви вважаєте елітою?
Так я, в общем-то, сказал то же самое. Разница терминологическая. Вы говорите, что элиты нет. Я говорю, что элита есть, но негодящая.
О державе вопрос тоже терминологический. Вы пишете:
Тобто якою він бачив цю державу, до чого прагнув, де бачив спадковість цієї держави.
Я расцениваю это как попытки создать державу. Вы почему-то называете это уже существующей державой. На мой взгляд, это всё же неверно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.
П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.
П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою?
То, что Вы называете "правящей верхушкой", я называю "правящей элитой". В общем-то, это действительно элита. Другое дело, что её качество ... Ну что ж, бывает. Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.
А історичні особистості з минулого України? Чи особистості інших країн (минуле, сучасність)?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
ЛАД написав:Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.
А історичні особистості з минулого України? Чи особистості інших країн (минуле, сучасність)?
Вы слишком широко ставите вопрос. Какой вид элиты имеете ввиду? Правящую, моральную, интеллектуальную? З минулого України могу назвать Мазепу и Богдана (из правящих элит). Из морально-интеллектуальной лично для меня Леся Украинка - единственный укр. писатель, двухтомник которой я купил уже после школы. К сожалению, возможно, в силу советского образования, больше никого не назову.
Из современных правящих элит тоже выбор слабый - разве что фрау. Из прошлого века, вероятно, Рузвельт, Черчилль, Тэтчер (коммунистических называть не буду, дабы не возбуждать ). Из моральных авторитетов, пожалуй, Толстой. Из более ранних - энциклопедисты. Но, вообще, так сходу тяжело ответить. Надо бы подумать. Тяжело называть авторитетов после того, как в детстве ими были "комиссары в пыльных шлемах", а потом эти "комиссары" один за другим свергались с пьедестала.
P.s. Прошу прощения, пропустил очень важного - Ганди (который Махатма).
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 лис, 2019 04:44, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Вы слишком широко ставите вопрос. Какой вид элиты имеете ввиду? Правящую, моральную, интеллектуальную?
Так як Ви розумієте суб'єктивно, так і відповідайте. Авторитетні люди саме для Вас, без градації. Я відповідь отримав від Вас.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
freeze написав:Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки. Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных. Что то Европа совсем с ума начала сходить.
Мы никогда не поймем менталитет граждан бывших колониальных империй. Британцы так же относятся с предпочтением к приезжающим к ним нищим пакистанцам и индийцам.
Да, что то я про это не подумал, действительно похоже на фантомные колониальные боли. Наверное еще долго для французов Мали, ЦАР и Нигер будут ближе чем Украина.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Так, це те про що я Будівельнику казав. Перед тим, як щось обговорювати, треба визначитися з термінологією. Під одним терміном, розуміємо різні речі.
П.С. Конкретні прізвища назвите? Хто для Вас є елітою?
То, что Вы называете "правящей верхушкой", я называю "правящей элитой". В общем-то, это действительно элита. Другое дело, что её качество ... Ну что ж, бывает. Моральных и интеллектуальных авторитетов не вижу.
Українська еліта є копією російської. 300 років під Росією - не пройшли дарма. Посередність, тупість,жадібність, нездатність організувати складні процеси - основні ознаки бидло-еліти.
Російська еліта не краща, у них є нафта і газ і населення 130 млн. З того й живуть.
Рейтинг клоуна і зеКоманди - невпинно падає. Сраний капітулянт.
Унизительная зависимость Украины от США заставляет многих говорить о том , мы стали их колонией.
Но так ли это?
Для того чтобы ответить на этот вопрос надо проанализировать те признаки , при наличии которых страна называется колонией
Вот основные признаки колониальной зависимости:
1. Внешняя политика полностью контролируется иностранным государством.
Ответ: Необходимо признать , что этот признак присутствует в наших отношения с Америкой
2. Политическая несамостоятельность колонии
Ответ: если предположить , что США перестанут вмешиваться в дела Украины, то олигархические кланы немедленно разорвут страну. Так что этот пункт тоже присутствует: мы политически несостоятельны
3. Утверждение на ключевые должности только с разрешения метрополии
Ответ: 100% соответствует действительности. Премьер, ген прокурор и т.д согласовываются с США
4. Географическая обособленность колонии и ее отдаленность от метрополии Ответ: в наличии
5. Структура экспорта колонии преимущественно сырьевая в пользу метрополии Ответ: Если говорить о США, то нет. А если говорить о Западе в целом , то -да
6. Навязывание колонии кабальных экономических договоров со стороны метрополии Ответ: Навязывание со стороны США , безусловно , есть, но вряд ли эти договора можно назвать кабальными
7. Принуждение колонии к закупке импорта из метрополии Ответ: Присутствует, но не в критической мере
8. Контроль финансовой системы колонии со стороны метрополии
Ответ: Полный контроль над финансовой системой Украины со стороны США через МВФ
9. Правовой статус аборигенов всегда ниже чем статус у представителей метрополии Ответ: 100% факт. Граждан США в Украине нельзя даже пальцем тронуть
10. Насаждение аборигенам чуждой им культуры, религии и языка Ответ: Справедливо только в отношении культуры. Однако это насаждение осуществляется с помощью soft power
11. Включение колонии в военные союзы с метрополией, участие аборигенов в военных конфликтах на стороне метрополии Ответ: 100 % факт
12. Скупка сельхоз земель колонии представителями метрополии Ответ: 100% факт
Так что являемся ли мы уже колонией США или нет , решайте сами.
На моя точка зрения заключается в том , что мы не колония США в классическом понимании, но мы страна, растерявшая значительную часть своего суверенитета и попавшая в сильную зависимость от США не по их злой воле, а по причине нашей неспособности к самоорганизации и современному государственному управлению.
Мой прогноз на ближайшие 10-15 лет
1. Украина превращается в классический сырьевой придаток Запада, в слаборазвитую , бедную, аграрную страну, в которой , как в Африке , 60-70 % земель будет скуплено иностранцами.
2. Основные инвестиции в Украину будут идти только в сельское хозяйство. ВВП на душу не превысит 8-9 тыс долл
3. Аграрный характер страны не сможет прокормить более чем 20-25 млн чел населения. Поэтому10-12 млн будут трудится за рубежом. Средний уровень пенсий не будет превышать 70-80 долл
Я изложил так называемый умеренно -оптимистический сценарий, который подразумевает , что удастся избежать крупной войны с Россией
Во всем происходящем никто не виноват , кроме нас самих.