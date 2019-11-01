Додано: Суб 02 лис, 2019 09:24

Является ли Украина колонией США?



Унизительная зависимость Украины от США заставляет многих говорить о том , мы стали их колонией.



Но так ли это?



Для того чтобы ответить на этот вопрос надо проанализировать те признаки , при наличии которых страна называется колонией



Вот основные признаки колониальной зависимости:



1. Внешняя политика полностью контролируется иностранным государством.



Ответ: Необходимо признать , что этот признак присутствует в наших отношения с Америкой



2. Политическая несамостоятельность колонии



Ответ: если предположить , что США перестанут вмешиваться в дела Украины, то олигархические кланы немедленно разорвут страну. Так что этот пункт тоже присутствует: мы политически несостоятельны



3. Утверждение на ключевые должности только с разрешения метрополии



Ответ: 100% соответствует действительности. Премьер, ген прокурор и т.д согласовываются с США



4. Географическая обособленность колонии и ее отдаленность от метрополии

Ответ: в наличии



5. Структура экспорта колонии преимущественно сырьевая в пользу метрополии

Ответ: Если говорить о США, то нет. А если говорить о Западе в целом , то -да



6. Навязывание колонии кабальных экономических договоров со стороны метрополии

Ответ: Навязывание со стороны США , безусловно , есть, но вряд ли эти договора можно назвать кабальными



7. Принуждение колонии к закупке импорта из метрополии

Ответ: Присутствует, но не в критической мере



8. Контроль финансовой системы колонии со стороны метрополии



Ответ: Полный контроль над финансовой системой Украины со стороны США через МВФ



9. Правовой статус аборигенов всегда ниже чем статус у представителей метрополии

Ответ: 100% факт. Граждан США в Украине нельзя даже пальцем тронуть



10. Насаждение аборигенам чуждой им культуры, религии и языка

Ответ: Справедливо только в отношении культуры. Однако это насаждение осуществляется с помощью soft power



11. Включение колонии в военные союзы с метрополией, участие аборигенов в военных конфликтах на стороне метрополии

Ответ: 100 % факт



12. Скупка сельхоз земель колонии представителями метрополии

Ответ: 100% факт



Так что являемся ли мы уже колонией США или нет , решайте сами.



На моя точка зрения заключается в том , что мы не колония США в классическом понимании, но мы страна, растерявшая значительную часть своего суверенитета и попавшая в сильную зависимость от США не по их злой воле, а по причине нашей неспособности к самоорганизации и современному государственному управлению.





Мой прогноз на ближайшие 10-15 лет



1. Украина превращается в классический сырьевой придаток Запада, в слаборазвитую , бедную, аграрную страну, в которой , как в Африке , 60-70 % земель будет скуплено иностранцами.



2. Основные инвестиции в Украину будут идти только в сельское хозяйство. ВВП на душу не превысит 8-9 тыс долл



3. Аграрный характер страны не сможет прокормить более чем 20-25 млн чел населения. Поэтому10-12 млн будут трудится за рубежом. Средний уровень пенсий не будет превышать 70-80 долл



Я изложил так называемый умеренно -оптимистический сценарий, который подразумевает , что удастся избежать крупной войны с Россией



Во всем происходящем никто не виноват , кроме нас самих.



(С) Андрей Головачев