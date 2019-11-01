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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4480448144824483 Додано: Суб 02 лис, 2019 10:01 Re: Політичні дискусії andrein написав: С этого момента расскажите , будь ласка, форумчанам про то как Великое царство Украинское 4000 лет назад построило пирамиды и выкопало Чёрное море. С этого момента расскажите , будь ласка, форумчанам про то как Великое царство Украинское 4000 лет назад построило пирамиды и выкопало Чёрное море.

Ця сакральна інформація доступна тільки істино віруючим ватанам.

investorkiev написав: Так что являемся ли мы уже колонией США или нет , решайте сами. Так что являемся ли мы уже колонией США или нет , решайте сами.

Немає головного пункта - війскових баз. Яка колонія без військ метрополії? Як тільки тут з'являться американці чи НАТО, на худий кінець - тоді і можна буде видихнути з полегшенням - нарешті ми повноцінна колонія. Ця сакральна інформація доступна тільки істино віруючим ватанам.Немає головного пункта - війскових баз. Яка колонія без військ метрополії? Як тільки тут з'являться американці чи НАТО, на худий кінець - тоді і можна буде видихнути з полегшенням - нарешті ми повноцінна колонія. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8729 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 10:07 Frant написав: Українська еліта є копією російської. 300 років під Росією - не пройшли дарма. Посередність, тупість,жадібність, нездатність організувати складні процеси - основні ознаки бидло-еліти.



Російська еліта не краща, у них є нафта і газ і населення 130 млн. З того й живуть.

Рейтинг клоуна і зеКоманди - невпинно падає. Сраний капітулянт.

https://uainfo.org/blognews/1572658170- ... video.html Українська еліта є копією російської. 300 років під Росією - не пройшли дарма. Посередність, тупість,жадібність, нездатність організувати складні процеси - основні ознаки бидло-еліти.Російська еліта не краща, у них є нафта і газ і населення 130 млн. З того й живуть.Рейтинг клоуна і зеКоманди - невпинно падає. Сраний капітулянт.

1) Одно замечание. В России правящий класс всегда был знаком с государственным управлением в отличие от колонии под названием Украина.

Ни в 1992г,ни по прошествии 18 лет здесь не было и нет государственных управленцев понимающих что такое государство

2) Эти тернопольским хероям как и киевским митингующим нужно не за Зеленским бегать, а идти на фронт и Доказывать там свой патриотизм 1) Одно замечание. В России правящий класс всегда был знаком с государственным управлением в отличие от колонии под названием Украина.Ни в 1992г,ни по прошествии 18 лет здесь не было и нет государственных управленцев понимающих что такое государство2) Эти тернопольским хероям как и киевским митингующим нужно не за Зеленским бегать, а идти на фронт и Доказывать там свой патриотизм Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2243 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4480448144824483 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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