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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4480448144824483
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 10:01

Re: Політичні дискусії

  andrein написав:С этого момента расскажите , будь ласка, форумчанам про то как Великое царство Украинское 4000 лет назад построило пирамиды и выкопало Чёрное море.

Ця сакральна інформація доступна тільки істино віруючим ватанам. :)
  investorkiev написав:Так что являемся ли мы уже колонией США или нет , решайте сами.

Немає головного пункта - війскових баз. Яка колонія без військ метрополії? Як тільки тут з'являться американці чи НАТО, на худий кінець - тоді і можна буде видихнути з полегшенням - нарешті ми повноцінна колонія. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 10:07

  Frant написав:Українська еліта є копією російської. 300 років під Росією - не пройшли дарма. Посередність, тупість,жадібність, нездатність організувати складні процеси - основні ознаки бидло-еліти.

Російська еліта не краща, у них є нафта і газ і населення 130 млн. З того й живуть.
Рейтинг клоуна і зеКоманди - невпинно падає. Сраний капітулянт.
https://uainfo.org/blognews/1572658170- ... video.html

1) Одно замечание. В России правящий класс всегда был знаком с государственным управлением в отличие от колонии под названием Украина.
Ни в 1992г,ни по прошествии 18 лет здесь не было и нет государственных управленцев понимающих что такое государство
2) Эти тернопольским хероям как и киевским митингующим нужно не за Зеленским бегать, а идти на фронт и Доказывать там свой патриотизм
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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