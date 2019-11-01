Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrein написав:С этого момента расскажите , будь ласка, форумчанам про то как Великое царство Украинское 4000 лет назад построило пирамиды и выкопало Чёрное море.
Ця сакральна інформація доступна тільки істино віруючим ватанам.
investorkiev написав:Так что являемся ли мы уже колонией США или нет , решайте сами.
Немає головного пункта - війскових баз. Яка колонія без військ метрополії? Як тільки тут з'являться американці чи НАТО, на худий кінець - тоді і можна буде видихнути з полегшенням - нарешті ми повноцінна колонія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
1) Одно замечание. В России правящий класс всегда был знаком с государственным управлением в отличие от колонии под названием Украина. Ни в 1992г,ни по прошествии 18 лет здесь не было и нет государственных управленцев понимающих что такое государство 2) Эти тернопольским хероям как и киевским митингующим нужно не за Зеленским бегать, а идти на фронт и Доказывать там свой патриотизм