Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrein написав:С этого момента расскажите , будь ласка, форумчанам про то как Великое царство Украинское 4000 лет назад построило пирамиды и выкопало Чёрное море.
Ця сакральна інформація доступна тільки істино віруючим ватанам.
investorkiev написав:Так что являемся ли мы уже колонией США или нет , решайте сами.
Немає головного пункта - війскових баз. Яка колонія без військ метрополії? Як тільки тут з'являться американці чи НАТО, на худий кінець - тоді і можна буде видихнути з полегшенням - нарешті ми повноцінна колонія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
1) Одно замечание. В России правящий класс всегда был знаком с государственным управлением в отличие от колонии под названием Украина. Ни в 1992г,ни по прошествии 18 лет здесь не было и нет государственных управленцев понимающих что такое государство 2) Эти тернопольским хероям как и киевским митингующим нужно не за Зеленским бегать, а идти на фронт и Доказывать там свой патриотизм
andrein написав:С этого момента расскажите , будь ласка, форумчанам про то как Великое царство Украинское 4000 лет назад построило пирамиды и выкопало Чёрное море.
Ця сакральна інформація доступна тільки істино віруючим ватанам.
investorkiev написав:Так что являемся ли мы уже колонией США или нет , решайте сами.
Немає головного пункта - війскових баз. Яка колонія без військ метрополії? Як тільки тут з'являться американці чи НАТО, на худий кінець - тоді і можна буде видихнути з полегшенням - нарешті ми повноцінна колонія.
Та не зьявятся тут военные базы Нато, пора уже понять. Но нам и без них п.з.д.а
freeze написав:Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки. Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных. Что то Европа совсем с ума начала сходить.
а по вашему цвет кожи и вероисповедание должны давать преимущества?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
freeze написав:Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки. Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных. Что то Европа совсем с ума начала сходить.
а по вашему цвет кожи и вероисповедание должны давать преимущества?...
Еще какие. Сейчас во Франции все преимущества у выходцев из Африки, они более ловкие, более голодные и банально быстрее скачут через турникеты метро с вырванным из рук белой туристки гаджетом)))
freeze написав:Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки. Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных. Что то Европа совсем с ума начала сходить.
а по вашему цвет кожи и вероисповедание должны давать преимущества?...
Еще какие. Сейчас во Франции все преимущества у выходцев из Африки, они более ловкие, более голодные и банально быстрее скачут через турникеты метро с вырванным из рук белой туристки гаджетом)))
если по вашему уровень преступности связан с цветом кожи преступников, то тогда почему в Украине уровень преступности выше чем во Франции?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Зазначимо: це рейтинг типу, чим вище місце – тим гірше. Отож, у рейтингу злочинних міст Київ посів 130 сходинку з індексом 47,9, Харків – 139-те з індексом 46,77, а Львів – 207 з індексом 39, 92. Здавалося б, злочинність у розвинених країнах мала б бути на порядок нижчою, ніж в Україні. Але ні – зовсім поруч з нами опинилися Лондон на 132-му місці з індексом 47,75 та Стокгольм – на 133-му з індексом 47,58. А Париж і взагалі перевершив нашу столицю за рівнем злочинності, опинившись на 92 місці з індексом 52,95. Недалеко від нього й Брюссель – на 101 сходинці з індексом 51,31. Тобто, як бачимо, кореляції рівня злочинності з рівнем благополуччя годі й шукати. А якщо перевести наші показники в більш узагальнені, то в Києва та Харкова – середній рівень злочинності, а у Львова, порівняно з іншими 327-ма містами в рейтингу, – і взагалі низький.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.