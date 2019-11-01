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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4481448244834484>
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 10:01

Re: Політичні дискусії

  andrein написав:С этого момента расскажите , будь ласка, форумчанам про то как Великое царство Украинское 4000 лет назад построило пирамиды и выкопало Чёрное море.

Ця сакральна інформація доступна тільки істино віруючим ватанам. :)
  investorkiev написав:Так что являемся ли мы уже колонией США или нет , решайте сами.

Немає головного пункта - війскових баз. Яка колонія без військ метрополії? Як тільки тут з'являться американці чи НАТО, на худий кінець - тоді і можна буде видихнути з полегшенням - нарешті ми повноцінна колонія. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 10:07

  Frant написав:Українська еліта є копією російської. 300 років під Росією - не пройшли дарма. Посередність, тупість,жадібність, нездатність організувати складні процеси - основні ознаки бидло-еліти.

Російська еліта не краща, у них є нафта і газ і населення 130 млн. З того й живуть.
Рейтинг клоуна і зеКоманди - невпинно падає. Сраний капітулянт.
https://uainfo.org/blognews/1572658170- ... video.html

1) Одно замечание. В России правящий класс всегда был знаком с государственным управлением в отличие от колонии под названием Украина.
Ни в 1992г,ни по прошествии 18 лет здесь не было и нет государственных управленцев понимающих что такое государство
2) Эти тернопольским хероям как и киевским митингующим нужно не за Зеленским бегать, а идти на фронт и Доказывать там свой патриотизм
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 10:29

  lapay написав:
  andrein написав:С этого момента расскажите , будь ласка, форумчанам про то как Великое царство Украинское 4000 лет назад построило пирамиды и выкопало Чёрное море.

Ця сакральна інформація доступна тільки істино віруючим ватанам. :)
  investorkiev написав:Так что являемся ли мы уже колонией США или нет , решайте сами.

Немає головного пункта - війскових баз. Яка колонія без військ метрополії? Як тільки тут з'являться американці чи НАТО, на худий кінець - тоді і можна буде видихнути з полегшенням - нарешті ми повноцінна колонія. :)



Та не зьявятся тут военные базы Нато, пора уже понять.
Но нам и без них п.з.д.а
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:06

  freeze написав:Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки.
Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных.
Что то Европа совсем с ума начала сходить.

а по вашему цвет кожи и вероисповедание должны давать преимущества?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:14

  Тракторист написав:
  freeze написав:Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки.
Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных.
Что то Европа совсем с ума начала сходить.

а по вашему цвет кожи и вероисповедание должны давать преимущества?...

Еще какие. Сейчас во Франции все преимущества у выходцев из Африки, они более ловкие, более голодные и банально быстрее скачут через турникеты метро с вырванным из рук белой туристки гаджетом)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:15

  freeze написав:Наверное еще долго для французов Мали, ЦАР и Нигер будут ближе чем Украина

во многом это из-за того что эти страны говорят по-французски и не пытаются избавиться от всего что им напоминает о колониальном прошлом...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:15

Re: Політичні дискусії

  investorkiev написав:Та не зьявятся тут военные базы Нато, пора уже понять.
Но нам и без них п.з.д.а

Без баз НАТО песець вже прийшов, тільки не до нас, а завітав до Лугандона. Такої швидкої деіндустріалізації, як там, немає ніде в Європі.
До речі, Крим чия колонія, чиї там військові бази? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:29

  antey1969 написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки.
Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных.
Что то Европа совсем с ума начала сходить.

а по вашему цвет кожи и вероисповедание должны давать преимущества?...

Еще какие. Сейчас во Франции все преимущества у выходцев из Африки, они более ловкие, более голодные и банально быстрее скачут через турникеты метро с вырванным из рук белой туристки гаджетом)))

если по вашему уровень преступности связан с цветом кожи преступников, то тогда почему в Украине уровень преступности выше чем во Франции?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:32

Тракторист
Возможно, потому, что наши правоохранительная+судебная системы ничем кроме бабла в карман мундира(мантии) не интересуются?)
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:35

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:если по вашему уровень преступности связан с цветом кожи преступников, то тогда почему в Украине уровень преступности выше чем во Франции?...

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... dlivo.html
Зазначимо: це рейтинг типу, чим вище місце – тим гірше. Отож, у рейтингу злочинних міст Київ посів 130 сходинку з індексом 47,9, Харків – 139-те з індексом 46,77, а Львів – 207 з індексом 39, 92. Здавалося б, злочинність у розвинених країнах мала б бути на порядок нижчою, ніж в Україні. Але ні – зовсім поруч з нами опинилися Лондон на 132-му місці з індексом 47,75 та Стокгольм – на 133-му з індексом 47,58. А Париж і взагалі перевершив нашу столицю за рівнем злочинності, опинившись на 92 місці з індексом 52,95. Недалеко від нього й Брюссель – на 101 сходинці з індексом 51,31. Тобто, як бачимо, кореляції рівня злочинності з рівнем благополуччя годі й шукати. А якщо перевести наші показники в більш узагальнені, то в Києва та Харкова – середній рівень злочинності, а у Львова, порівняно з іншими 327-ма містами в рейтингу, – і взагалі низький.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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