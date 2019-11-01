значит всё же проблема не в выходцах из Африки...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:38
значит всё же проблема не в выходцах из Африки...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:42
если по вашему уровень преступности связан с цветом кожи преступников, то тогда почему в Украине уровень преступности выше чем во Франции?...[/quote]
У нас их не 20% населения как во франции... Но в киеве, одессе до 50% преступлений совершают иностранцы и цыгане, в сми то не пишут их национальности, могут написать иностранец.... но догадаться не сложно, сейчас их просто всего-то до 5% от населения...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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