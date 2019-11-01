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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4481448244834484>
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:15

Re: Політичні дискусії

  investorkiev написав:Та не зьявятся тут военные базы Нато, пора уже понять.
Но нам и без них п.з.д.а

Без баз НАТО песець вже прийшов, тільки не до нас, а завітав до Лугандона. Такої швидкої деіндустріалізації, як там, немає ніде в Європі.
До речі, Крим чия колонія, чиї там військові бази? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:29

  antey1969 написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки.
Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных.
Что то Европа совсем с ума начала сходить.

а по вашему цвет кожи и вероисповедание должны давать преимущества?...

Еще какие. Сейчас во Франции все преимущества у выходцев из Африки, они более ловкие, более голодные и банально быстрее скачут через турникеты метро с вырванным из рук белой туристки гаджетом)))

если по вашему уровень преступности связан с цветом кожи преступников, то тогда почему в Украине уровень преступности выше чем во Франции?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:32

Тракторист
Возможно, потому, что наши правоохранительная+судебная системы ничем кроме бабла в карман мундира(мантии) не интересуются?)
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:35

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:если по вашему уровень преступности связан с цветом кожи преступников, то тогда почему в Украине уровень преступности выше чем во Франции?...

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... dlivo.html
Зазначимо: це рейтинг типу, чим вище місце – тим гірше. Отож, у рейтингу злочинних міст Київ посів 130 сходинку з індексом 47,9, Харків – 139-те з індексом 46,77, а Львів – 207 з індексом 39, 92. Здавалося б, злочинність у розвинених країнах мала б бути на порядок нижчою, ніж в Україні. Але ні – зовсім поруч з нами опинилися Лондон на 132-му місці з індексом 47,75 та Стокгольм – на 133-му з індексом 47,58. А Париж і взагалі перевершив нашу столицю за рівнем злочинності, опинившись на 92 місці з індексом 52,95. Недалеко від нього й Брюссель – на 101 сходинці з індексом 51,31. Тобто, як бачимо, кореляції рівня злочинності з рівнем благополуччя годі й шукати. А якщо перевести наші показники в більш узагальнені, то в Києва та Харкова – середній рівень злочинності, а у Львова, порівняно з іншими 327-ма містами в рейтингу, – і взагалі низький.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:38

  antey1969 написав:Тракторист
Возможно, потому, что наши правоохранительная+судебная системы ничем кроме бабла в карман мундира(мантии) не интересуются?)

значит всё же проблема не в выходцах из Африки... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:42

  Тракторист написав:
  antey1969 написав:а по вашему цвет кожи и вероисповедание должны давать преимущества?...

Еще какие. Сейчас во Франции все преимущества у выходцев из Африки, они более ловкие, более голодные и банально быстрее скачут через турникеты метро с вырванным из рук белой туристки гаджетом)))

если по вашему уровень преступности связан с цветом кожи преступников, то тогда почему в Украине уровень преступности выше чем во Франции?...[/quote]
У нас их не 20% населения как во франции... Но в киеве, одессе до 50% преступлений совершают иностранцы и цыгане, в сми то не пишут их национальности, могут написать иностранец.... но догадаться не сложно, сейчас их просто всего-то до 5% от населения...
https://usionline.com/2019/10/31/v-odes ... shkolnits/ как пример....
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:51

  lestat написав:У нас их не 20% населения как во франции... Но в киеве, одессе до 50% преступлений совершают иностранцы и цыгане, в сми то не пишут их национальности, могут написать иностранец.... но догадаться не сложно, сейчас их просто всего-то до 5% от населения...

не вижу логики: вы пишете что у нас их меньше в 4 раза чем во Франции, но при этом выше уровень преступности - может быть проблема всё же в "консерватории"?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:53

  lapay написав:
  investorkiev написав:Та не зьявятся тут военные базы Нато, пора уже понять.
Но нам и без них п.з.д.а

Без баз НАТО песець вже прийшов, тільки не до нас, а завітав до Лугандона. Такої швидкої деіндустріалізації, як там, немає ніде в Європі.
До речі, Крим чия колонія, чиї там військові бази? ;)

Я сожалею, но на подконтрольной территории Донбасса - ситуация куда плачевнее.
Пока констатировал происходящее - модер удалял, сейчас можно только констатировать факт - физической ликвидации Донбасса.
А это уже отзвуки с дикой правдой
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ju-359407/
- А "проблемка" оказалась только в том, что за 2 года вырезали на металлолом несколько базовых Заводов.
И многое многое осталось где то "там"...
http://lisichansk.com.ua/2011/02/6053
И сразу "не нужно палить листья" :mrgreen:
http://lisichansk.com.ua/2013/01/19028

- У меня одного или ещё у когото есть полное ощущение ж...опы, в которую насильно загоняют?
- Или это просто напросто всю страну превратили в "Квартал - 95"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:00

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:не вижу логики: вы пишете что у нас их меньше в 4 раза чем во Франции, но при этом выше уровень преступности - может быть проблема всё же в "консерватории"?...

Чукча не читатель? В Києві рівень злочинності нижчій, ніж в Парижі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:12

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:І Архімед, і Галілей
Вина й не бачили.


Галілей бачив і використовував і для науки і для задоволення:
Відомо, що Галілео Галілей наповнював винайдені ним термометри не ртуттю і не спиртом, а вином. Якось один із таких приладів великий іта­лієць надіслав своєму другові-вченому в Англію. Разом із термометром він послав записку, в якій описав призначення приладу. В дорозі запис­ка, мабуть, загубилася, а, можливо, друг Галілея не зрозумів її змісту. Через деякий час Галілей одержав таку відповідь: «Вино було справді чудове. Будь ласка, надішліть мені ще один такий прилад». http://100v.com.ua/uk/Fact-Vino-chudove-Galileo-Galiley


«Галилео — большой модник и привык одеваться пышно и изысканно. Кроме того, в своём окружении он славится не столько научными достижениями, сколько как большой знаток дорогих яств и вин, в коих разбирается с изумительным вкусом и пониманием».https://aif.ru/society/history/galileo_ ... lnce_nauki
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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