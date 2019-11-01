Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Странный пассаж конечно выдал Макрон про болгарские и украинские банды и что ему больше нравятся негры-эмигранты из Африки. Какая то психбольница, имхо, черные индейцы джунглей ему нравятся больше белых православных. Что то Европа совсем с ума начала сходить.
а по вашему цвет кожи и вероисповедание должны давать преимущества?...
Еще какие. Сейчас во Франции все преимущества у выходцев из Африки, они более ловкие, более голодные и банально быстрее скачут через турникеты метро с вырванным из рук белой туристки гаджетом)))
если по вашему уровень преступности связан с цветом кожи преступников, то тогда почему в Украине уровень преступности выше чем во Франции?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Зазначимо: це рейтинг типу, чим вище місце – тим гірше. Отож, у рейтингу злочинних міст Київ посів 130 сходинку з індексом 47,9, Харків – 139-те з індексом 46,77, а Львів – 207 з індексом 39, 92. Здавалося б, злочинність у розвинених країнах мала б бути на порядок нижчою, ніж в Україні. Але ні – зовсім поруч з нами опинилися Лондон на 132-му місці з індексом 47,75 та Стокгольм – на 133-му з індексом 47,58. А Париж і взагалі перевершив нашу столицю за рівнем злочинності, опинившись на 92 місці з індексом 52,95. Недалеко від нього й Брюссель – на 101 сходинці з індексом 51,31. Тобто, як бачимо, кореляції рівня злочинності з рівнем благополуччя годі й шукати. А якщо перевести наші показники в більш узагальнені, то в Києва та Харкова – середній рівень злочинності, а у Львова, порівняно з іншими 327-ма містами в рейтингу, – і взагалі низький.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
antey1969 написав:а по вашему цвет кожи и вероисповедание должны давать преимущества?...
Еще какие. Сейчас во Франции все преимущества у выходцев из Африки, они более ловкие, более голодные и банально быстрее скачут через турникеты метро с вырванным из рук белой туристки гаджетом)))
если по вашему уровень преступности связан с цветом кожи преступников, то тогда почему в Украине уровень преступности выше чем во Франции?...[/quote] У нас их не 20% населения как во франции... Но в киеве, одессе до 50% преступлений совершают иностранцы и цыгане, в сми то не пишут их национальности, могут написать иностранец.... но догадаться не сложно, сейчас их просто всего-то до 5% от населения... https://usionline.com/2019/10/31/v-odes ... shkolnits/ как пример....
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat написав:У нас их не 20% населения как во франции... Но в киеве, одессе до 50% преступлений совершают иностранцы и цыгане, в сми то не пишут их национальности, могут написать иностранец.... но догадаться не сложно, сейчас их просто всего-то до 5% от населения...
не вижу логики: вы пишете что у нас их меньше в 4 раза чем во Франции, но при этом выше уровень преступности - может быть проблема всё же в "консерватории"?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
- У меня одного или ещё у когото есть полное ощущение ж...опы, в которую насильно загоняют? - Или это просто напросто всю страну превратили в "Квартал - 95"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:І Архімед, і Галілей Вина й не бачили.
Галілей бачив і використовував і для науки і для задоволення:
Відомо, що Галілео Галілей наповнював винайдені ним термометри не ртуттю і не спиртом, а вином. Якось один із таких приладів великий італієць надіслав своєму другові-вченому в Англію. Разом із термометром він послав записку, в якій описав призначення приладу. В дорозі записка, мабуть, загубилася, а, можливо, друг Галілея не зрозумів її змісту. Через деякий час Галілей одержав таку відповідь: «Вино було справді чудове. Будь ласка, надішліть мені ще один такий прилад». http://100v.com.ua/uk/Fact-Vino-chudove-Galileo-Galiley
«Галилео — большой модник и привык одеваться пышно и изысканно. Кроме того, в своём окружении он славится не столько научными достижениями, сколько как большой знаток дорогих яств и вин, в коих разбирается с изумительным вкусом и пониманием».https://aif.ru/society/history/galileo_ ... lnce_nauki