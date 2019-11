Додано: Суб 02 лис, 2019 11:42

Тракторист написав: antey1969 написав: а по вашему цвет кожи и вероисповедание должны давать преимущества?... а по вашему цвет кожи и вероисповедание должны давать преимущества?...

Еще какие. Сейчас во Франции все преимущества у выходцев из Африки, они более ловкие, более голодные и банально быстрее скачут через турникеты метро с вырванным из рук белой туристки гаджетом))) Еще какие. Сейчас во Франции все преимущества у выходцев из Африки, они более ловкие, более голодные и банально быстрее скачут через турникеты метро с вырванным из рук белой туристки гаджетом)))

если по вашему уровень преступности связан с цветом кожи преступников, то тогда почему в Украине уровень преступности выше чем во Франции?...[/quote]

У нас их не 20% населения как во франции... Но в киеве, одессе до 50% преступлений совершают иностранцы и цыгане, в сми то не пишут их национальности, могут написать иностранец.... но догадаться не сложно, сейчас их просто всего-то до 5% от населения...

У нас их не 20% населения как во франции... Но в киеве, одессе до 50% преступлений совершают иностранцы и цыгане, в сми то не пишут их национальности, могут написать иностранец.... но догадаться не сложно, сейчас их просто всего-то до 5% от населения...

https://usionline.com/2019/10/31/v-odes ... shkolnits/ как пример....

