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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 12:21
lapay написав: Тракторист написав:
не вижу логики: вы пишете что у нас их меньше в 4 раза чем во Франции, но при этом выше уровень преступности - может быть проблема всё же в "консерватории"?...
Чукча не читатель? В Києві рівень злочинності нижчій, ніж в Парижі.
а вы понимаете разницу между странами и городами?...
Число убийств на 100 тыс. населения:
Украина - 6,34
Франция - 1,35
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:25
budivelnik написав:
А на мій погляд--к-х дофантазував..
1 Всі нові державні утворення утворюються бувшими громадянами утворень які зникли... тому є потреби поностальгувати по тому що зникло...
2 Ця ностальгія і ділить людей на тих
-хто вважає що жити став гірше(меншвартісних) і тих
-хто вважає що отримав шанс щось змінити як для себе так і для своєї родини
3 Завжди активних (бажаючих активно і самостійно )щось змінювати-менше ніж тих хто плачеться
4 Завжди для тих хто плачеться зявляються політики які підтримують плакальщиків і як наслідок проплачені цими політиками тролі ,завдання яких як можна давше підтримувати плакальщиків
а - їх більше
б - вони пасивніші і швидше повірять популістичним обіцянкам
в - вони менш освічені.
Це вірно для України, але не вірно в загальному випадку.
Зокрема в Прибалтиці і Польщі такого не відбулось. Там зразу перемогли націоналістичні сили і ці країни розвивались значно прогресивніше ніж Україна.
Взагалі я(і не тільки я) вважаю що українці не були готові до незалежності в 1991. На-жаль 300 років російської окупації не пройшли даром.
В 1991 українці голосували не за незалежність, а за краще життя. Ось і все.
Правда ментальність вже трохи змінилась, стара вата частково вимерла, підросло нове покоління - сьогодні українці вже готові до Незалежності.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:27
Тракторист написав: lapay написав: Тракторист написав:
не вижу логики: вы пишете что у нас их меньше в 4 раза чем во Франции, но при этом выше уровень преступности - может быть проблема всё же в "консерватории"?...
Чукча не читатель? В Києві рівень злочинності нижчій, ніж в Парижі.
а вы понимаете разницу между странами и городами?...
Число убийств на 100 тыс. населения:
Украина - 6,34
Франция - 1,35
Рівень злочинності рахується на по вбивствам, а комплексно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:46
Заява Макрона: "Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд". Це звичайно жестяна жесть.
Але трохи подумавши, я дещо по іншому глянув на ситуацію.
Заява Макрона це для внутрішнього користувача
. Зрозуміло що українців чи болгар (з правом голосу) в Франції майже немає, зате африканців купа. Ось ця заява і спрямована на цей електорат.
Все просто, насправді.
Хоча французи "дограються" з цією любов'ю до африканців. Та вже "догались".
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:53
investorkiev написав:
Крым живет в среднем намного лучше чем остальная Украина (в среднем).
Там построили кучу инфраструктурных проектов, на 12 млрд дол - больше чем на всей остальной Украине. Аэропорты, мосты, дороги, больницы.
То виходить, що колонізація/окупація то добре?
Чого ж Лугандон відстає - не заслужили?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:59
lapay написав: investorkiev написав:
Крым живет в среднем намного лучше чем остальная Украина (в среднем).
Там построили кучу инфраструктурных проектов, на 12 млрд дол - больше чем на всей остальной Украине. Аэропорты, мосты, дороги, больницы.
То виходить, що колонізація/окупація то добре?
Чого ж Лугандон відстає - не заслужили?
Еще раз для тебя, тупой сепаратни: Крым - це Украина!!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 13:03
investorkiev написав:
Еще раз для тебя, тупой сепаратни: Крым - це Украина!!
Так ти ж сам писав, що Україна це колонія США. Ох уж ці ватани...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 13:07
investorkiev написав: lapay написав: investorkiev написав:
Крым живет в среднем намного лучше чем остальная Украина (в среднем).
Там построили кучу инфраструктурных проектов, на 12 млрд дол - больше чем на всей остальной Украине. Аэропорты, мосты, дороги, больницы.
То виходить, що колонізація/окупація то добре?
Чого ж Лугандон відстає - не заслужили?
Еще раз для тебя, тупой сепаратни: Крым - це Украина!!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 13:11
budivelnik написав:
діти тих хто отримав на 70% забезпечені дипломами про вищу освіту?
Цена массового диплома (не путать со знаниями!):
https://news.finance.ua/ru/news/-/45894 ... botodateli
“У нас 90% безработных – это безработные с высшим образованием, а почти 70% вакансий – это вакансии для рабочих и неквалифицированных”, – отмечают в Киевском городском центре занятости.
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