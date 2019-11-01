М-да-а-а...
Интересно читать форум с массой удалённых постов.
Только ничего не понятно.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 13:43
М-да-а-а...
Интересно читать форум с массой удалённых постов.
Только ничего не понятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 02 лис, 2019 14:41
ну тогда что бы объективно сравнивать Париж с Киевом по уровню преступности прошу предостиавить статистику преступности в Париже по видам преступности - убийства, изнасилования, грабежи, кражи, угоны и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 02 лис, 2019 14:45
Re: Політичні дискусії
Ще раз
1 Приватизація це 90% у ціновому виразі того що приватизувалось.
Якщо 90% роздано максимально чесно і справедливо - значить ті хто проводив цю дію - виконали свої обовязки
2 Після приватизації (житла чи заводів) , працівники цих заводів мали вибір
а - працювати й далі найманими
б - самостійно створювати щось нове , тим більше що вони володіли 90% матеріальних цінностей накопичених Україною
3 Те що 95% так і залишились найманими -вина їх , а не тих 5% хто скористався вікном можливостей
4 Те що у нас така велика частка залежних від дій влади чи Держави - це наслідок совка (чого не було в Польщі чи інших країнах СЕВ)
5 Щоб не робили наші можновладці
а - запрошували варягів
б - старались керувати самостійно
На виході результат залежить від того що дозволить середній рівень суспільства...
Простий приклад
Гітлер в сьогоднішньому США не приведе до війни , в той самий час коли Рузвельт в нацистській Німеччині не уникне війни...
Тому
создание благоприятных условий
може бути для когось за рахунок когось...
А так як
а- економічна система замкнута
б- вільних активів які можна забрати(перенаправити) мізер
То й виходить , що поки суспільство не доросте до якогось певного рівня-до того часу лозунги
а - забрати й поділити
б - бояре виновати
в - царь нагодує
І будуть заважати здоровій частині суспільства розвивати саме суспільство піднімаючи середній рівень
ОРДЛОвці а-ля Путін прийді... буде завжди якась частка
Таємно співчуваючих цим ОРДЛОвцям буде на порядок більше...
Тому поки їх не стане в загальній кількості менше 20% - до того часу країна ( і вони в тому числі) приречена на бідність.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 02 лис, 2019 14:46
а в чём Макрон не прав? - легальный мигрант всегда лучше чем нелегальный, и обычный человек однозначно лучше бандита...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 02 лис, 2019 14:50
Re: Політичні дискусії
Може ще ключ від квартири, де гроші лежать? (с)
І без аматорів ці індекси давно пораховані
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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