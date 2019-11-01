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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4482448344844485 Додано: Суб 02 лис, 2019 13:43

Интересно читать форум с массой удалённых постов.

Только ничего не понятно. М-да-а-а...Интересно читать форум с массой удалённых постов.Только ничего не понятно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14634 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3984 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 14:41 lapay написав: Тракторист написав: lapay написав: Чукча не читатель? В Києві рівень злочинності нижчій, ніж в Парижі. Чукча не читатель? В Києві рівень злочинності нижчій, ніж в Парижі.

а вы понимаете разницу между странами и городами?...



Число убийств на 100 тыс. населения:

Украина - 6,34

Франция - 1,35 а вы понимаете разницу между странами и городами?...

Рівень злочинності рахується на по вбивствам, а комплексно. Рівень злочинності рахується на по вбивствам, а комплексно.

ну тогда что бы объективно сравнивать Париж с Киевом по уровню преступности прошу предостиавить статистику преступности в Париже по видам преступности - убийства, изнасилования, грабежи, кражи, угоны и т.д. ну тогда что бы объективно сравнивать Париж с Киевом по уровню преступности прошу предостиавить статистику преступности в Париже по видам преступности - убийства, изнасилования, грабежи, кражи, угоны и т.д. "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4274 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 14:45 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Будивельник привёл в качестве заслуги властей - возможность приватизации жилья.

По сути -- минимум. Минимум!

Если бы ещё и жильё людям не дали приватизировать при переходе к частной собственности и рынку, то это был бы настоящий грабёж до нитки.

Спасибо, что не ограбили по полной! -- как достижение))

Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий Будивельник привёл в качестве заслуги властей - возможность приватизации жилья.По сути -- минимум. Минимум!Если бы ещё и жильё людям не дали приватизировать при переходе к частной собственности и рынку, то это был бы настоящий грабёж до нитки.Спасибо, что не ограбили по полной! -- как достижение))Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий Ще раз

1 Приватизація це 90% у ціновому виразі того що приватизувалось.

Якщо 90% роздано максимально чесно і справедливо - значить ті хто проводив цю дію - виконали свої обовязки

2 Після приватизації (житла чи заводів) , працівники цих заводів мали вибір

а - працювати й далі найманими

б - самостійно створювати щось нове , тим більше що вони володіли 90% матеріальних цінностей накопичених Україною

3 Те що 95% так і залишились найманими -вина їх , а не тих 5% хто скористався вікном можливостей

4 Те що у нас така велика частка залежних від дій влади чи Держави - це наслідок совка (чого не було в Польщі чи інших країнах СЕВ)

5 Щоб не робили наші можновладці

а - запрошували варягів

б - старались керувати самостійно

На виході результат залежить від того що дозволить середній рівень суспільства...

Простий приклад

Гітлер в сьогоднішньому США не приведе до війни , в той самий час коли Рузвельт в нацистській Німеччині не уникне війни...



Тому

создание благоприятных условий

може бути для когось за рахунок когось...

А так як

а- економічна система замкнута

б- вільних активів які можна забрати(перенаправити) мізер

То й виходить , що поки суспільство не доросте до якогось певного рівня-до того часу лозунги

а - забрати й поділити

б - бояре виновати

в - царь нагодує

І будуть заважати здоровій частині суспільства розвивати саме суспільство піднімаючи середній рівень

ОРДЛОвці а-ля Путін прийді... буде завжди якась частка

Таємно співчуваючих цим ОРДЛОвцям буде на порядок більше...

Тому поки їх не стане в загальній кількості менше 20% - до того часу країна ( і вони в тому числі) приречена на бідність. Ще раз1 Приватизація це 90% у ціновому виразі того що приватизувалось.Якщо 90% роздано максимально чесно і справедливо - значить ті хто проводив цю дію - виконали свої обовязки2 Після приватизації (житла чи заводів) , працівники цих заводів мали вибіра - працювати й далі найманимиб - самостійно створювати щось нове , тим більше що вони володіли 90% матеріальних цінностей накопичених Україною3 Те що 95% так і залишились найманими -вина їх , а не тих 5% хто скористався вікном можливостей4 Те що у нас така велика частка залежних від дій влади чи Держави - це наслідок совка (чого не було в Польщі чи інших країнах СЕВ)5 Щоб не робили наші можновладціа - запрошували варягівб - старались керувати самостійноНа виході результат залежить від того що дозволить середній рівень суспільства...Простий прикладГітлер в сьогоднішньому США не приведе до війни , в той самий час коли Рузвельт в нацистській Німеччині не уникне війни...Томуможе бути для когось за рахунок когось...А так яка- економічна система замкнутаб- вільних активів які можна забрати(перенаправити) мізерТо й виходить , що поки суспільство не доросте до якогось певного рівня-до того часу лозунгиа - забрати й поділитиб - бояре виноватив - царь нагодуєІ будуть заважати здоровій частині суспільства розвивати саме суспільство піднімаючи середній рівеньОРДЛОвці а-ля Путін прийді... буде завжди якась часткаТаємно співчуваючих цим ОРДЛОвцям буде на порядок більше...Тому поки їх не стане в загальній кількості менше 20% - до того часу країна ( і вони в тому числі) приречена на бідність. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21574 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 14:46 andrijk777 написав: Заява Макрона: "Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд". Це звичайно жестяна жесть.

Але трохи подумавши, я дещо по іншому глянув на ситуацію.

Заява Макрона це для внутрішнього користувача. Зрозуміло що українців чи болгар (з правом голосу) в Франції майже немає, зате африканців купа. Ось ця заява і спрямована на цей електорат.

Все просто, насправді.

Хоча французи "дограються" з цією любов'ю до африканців. Та вже "догались". Заява Макрона: "Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд". Це звичайно жестяна жесть.Але трохи подумавши, я дещо по іншому глянув на ситуацію.Заява Макрона це. Зрозуміло що українців чи болгар (з правом голосу) в Франції майже немає, зате африканців купа. Ось ця заява і спрямована на цей електорат.Все просто, насправді.Хоча французи "дограються" з цією любов'ю до африканців. Та вже "догались".

а в чём Макрон не прав? - легальный мигрант всегда лучше чем нелегальный, и обычный человек однозначно лучше бандита... а в чём Макрон не прав? - легальный мигрант всегда лучше чем нелегальный, и обычный человек однозначно лучше бандита... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4274 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 14:50 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: ну тогда что бы объективно сравнивать Париж с Киевом по уровню преступности прошу предостиавить статистику преступности в Париже по видам преступности - убийства, изнасилования, грабежи, кражи, угоны и т.д. ну тогда что бы объективно сравнивать Париж с Киевом по уровню преступности прошу предостиавить статистику преступности в Париже по видам преступности - убийства, изнасилования, грабежи, кражи, угоны и т.д.

Може ще ключ від квартири, де гроші лежать? (с)

І без аматорів ці індекси давно пораховані https://www.numbeo.com/crime/gmaps.jsp Може ще ключ від квартири, де гроші лежать? (с)І без аматорів ці індекси давно пораховані Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8736 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4482448344844485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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