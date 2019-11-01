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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 44834484448544864487>
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 13:43

М-да-а-а...
Интересно читать форум с массой удалённых постов.
Только ничего не понятно. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:41

  lapay написав:
  Тракторист написав:
  lapay написав:Чукча не читатель? В Києві рівень злочинності нижчій, ніж в Парижі.

а вы понимаете разницу между странами и городами?...

Число убийств на 100 тыс. населения:
Украина - 6,34
Франция - 1,35

Рівень злочинності рахується на по вбивствам, а комплексно.

ну тогда что бы объективно сравнивать Париж с Киевом по уровню преступности прошу предостиавить статистику преступности в Париже по видам преступности - убийства, изнасилования, грабежи, кражи, угоны и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:45

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Будивельник привёл в качестве заслуги властей - возможность приватизации жилья.
По сути -- минимум. Минимум!
Если бы ещё и жильё людям не дали приватизировать при переходе к частной собственности и рынку, то это был бы настоящий грабёж до нитки.
Спасибо, что не ограбили по полной! -- как достижение))
Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий
Ще раз
1 Приватизація це 90% у ціновому виразі того що приватизувалось.
Якщо 90% роздано максимально чесно і справедливо - значить ті хто проводив цю дію - виконали свої обовязки
2 Після приватизації (житла чи заводів) , працівники цих заводів мали вибір
а - працювати й далі найманими
б - самостійно створювати щось нове , тим більше що вони володіли 90% матеріальних цінностей накопичених Україною
3 Те що 95% так і залишились найманими -вина їх , а не тих 5% хто скористався вікном можливостей
4 Те що у нас така велика частка залежних від дій влади чи Держави - це наслідок совка (чого не було в Польщі чи інших країнах СЕВ)
5 Щоб не робили наші можновладці
а - запрошували варягів
б - старались керувати самостійно
На виході результат залежить від того що дозволить середній рівень суспільства...
Простий приклад
Гітлер в сьогоднішньому США не приведе до війни , в той самий час коли Рузвельт в нацистській Німеччині не уникне війни...

Тому
создание благоприятных условий
може бути для когось за рахунок когось...
А так як
а- економічна система замкнута
б- вільних активів які можна забрати(перенаправити) мізер
То й виходить , що поки суспільство не доросте до якогось певного рівня-до того часу лозунги
а - забрати й поділити
б - бояре виновати
в - царь нагодує
І будуть заважати здоровій частині суспільства розвивати саме суспільство піднімаючи середній рівень
ОРДЛОвці а-ля Путін прийді... буде завжди якась частка
Таємно співчуваючих цим ОРДЛОвцям буде на порядок більше...
Тому поки їх не стане в загальній кількості менше 20% - до того часу країна ( і вони в тому числі) приречена на бідність.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:46

  andrijk777 написав:Заява Макрона: "Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд". Це звичайно жестяна жесть. :mrgreen: :mrgreen:
Але трохи подумавши, я дещо по іншому глянув на ситуацію.
Заява Макрона це для внутрішнього користувача. Зрозуміло що українців чи болгар (з правом голосу) в Франції майже немає, зате африканців купа. Ось ця заява і спрямована на цей електорат.
Все просто, насправді.
Хоча французи "дограються" з цією любов'ю до африканців. Та вже "догались".

а в чём Макрон не прав? - легальный мигрант всегда лучше чем нелегальный, и обычный человек однозначно лучше бандита...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:50

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:ну тогда что бы объективно сравнивать Париж с Киевом по уровню преступности прошу предостиавить статистику преступности в Париже по видам преступности - убийства, изнасилования, грабежи, кражи, угоны и т.д.

Може ще ключ від квартири, де гроші лежать? (с)
І без аматорів ці індекси давно пораховані https://www.numbeo.com/crime/gmaps.jsp
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:55

  lapay написав:
  Тракторист написав:ну тогда что бы объективно сравнивать Париж с Киевом по уровню преступности прошу предостиавить статистику преступности в Париже по видам преступности - убийства, изнасилования, грабежи, кражи, угоны и т.д.

Може ще ключ від квартири, де гроші лежать? (с)
І без аматорів ці індекси давно пораховані https://www.numbeo.com/crime/gmaps.jsp

давайте конкретные цифры по видам преступлений, а не индексы, которые сформированы непонятно по каким алгоритмам...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:56

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Вы слишком широко ставите вопрос. Какой вид элиты имеете ввиду? Правящую, моральную, интеллектуальную?

Так як Ви розумієте суб'єктивно, так і відповідайте. Авторитетні люди саме для Вас, без градації. Я відповідь отримав від Вас. :wink:

Добавлю.
Перечисленные авторитеты - это не означает, что я согласен со всеми их идеями. Это означает, что они оказали большое влияние и к их идеям надо, как минимум, внимательно прислушиваться.

Зрозумів. Мій пантеон особистостей України, так би мовити, чисельніший ... :P Всіх перелічувати і пояснювати чому потрапили в цей список, дуже довго буде, тому обмежуся декількома і поясню чому саме їх прізвища тут напишу зараз... :P

Ярослав Мудрий, Костянтин Острозький, Платон Симиренко, Богдан Ханенко, Михайло Терещенко, Андрій Шептицький, Іосіф Сліпий.

Як гадаєте, що є спільним у всіх цих людей, що я їх в цей список вніс? :P

Поза всіляких градацій і списків, назву особистість, яка є постаттю наднаціонального масштабу, світового рівня...Хоча їй мабуть би не сподобалося, що я її величаю певною мірою тут... :P

У миру - Агнеса Гонжа Боякшу, більш відома, як мати Тереза. І для мене особисто, вона є справжній моральний авторитет.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:57

  yanyura написав:
  budivelnik написав:діти тих хто отримав на 70% забезпечені дипломами про вищу освіту?
Цена массового диплома (не путать со знаниями!):
“У нас 90% безработных – это безработные с высшим образованием, а почти 70% вакансий – это вакансии для рабочих и неквалифицированных”, – отмечают в Киевском городском центре занятости.
https://news.finance.ua/ru/news/-/458947/kogo-zhdut-ukrainskie-rabotodateli
Ви трошки не зрозуміли те що я хотів донести
1 Приватизація житла дала фінансові стартові позиції практично всім і люди могли самі приймати рішення ризикувати чи ні...
95% прийняли рішення відсидітись - це їх право , але коли матеріальних цінностей мало і продуктивність праці низька - в першу чергу потрібно починати щось створювати і тільки після створення пробувати справедливо ділити...
Адже якщо 1 млн грн розділити між 10 особами як
Першому - 500 000
З другого по Девятий -ще по 55000
То це буде не справедливо , але з цим можна буде щось робити
Але якщо спробувати 1000 поділити між 10 і кожен отримаж по 100 - це справедливо ,але все одно ці десять подохнуть з голоду
2 Крім матеріальних цінностей для власного старту потрібні ще й знання - можливість отримати ці знання отримали практично всі... а от скористались цією можливістю одиниці
3 Висновок
Влада створила умови для отримання як стартового капіталу так і знань які б допомогли цим капіталом скористуватись
95% цими можливостями не скористались і не користуються
В чому вина влади...
ПС
Ви памятаєте - я вважаю єдиний податок -корупційним діянням і єдиним оправдальним аргументом на користь цього діяння-є доступ всіх до активних дій.
Чим більше буде активно щось міняти - тим швидше це зміниться.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:58

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:давайте конкретные цифры по видам преступлений, а не индексы, которые сформированы непонятно по каким алгоритмам...

Прям вже побіг шукати. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:07

  lapay написав:
  Тракторист написав:давайте конкретные цифры по видам преступлений, а не индексы, которые сформированы непонятно по каким алгоритмам...

Прям вже побіг шукати. :)

вот вам статистика по Киеву, найдёте по Парижу, тогда будем предметно разговаривать...

Зображення
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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