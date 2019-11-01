Додано: Суб 02 лис, 2019 14:45

detroytred написав: Будивельник привёл в качестве заслуги властей - возможность приватизации жилья.

По сути -- минимум. Минимум!

Если бы ещё и жильё людям не дали приватизировать при переходе к частной собственности и рынку, то это был бы настоящий грабёж до нитки.

Спасибо, что не ограбили по полной! -- как достижение))

Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий Будивельник привёл в качестве заслуги властей - возможность приватизации жилья.По сути -- минимум. Минимум!Если бы ещё и жильё людям не дали приватизировать при переходе к частной собственности и рынку, то это был бы настоящий грабёж до нитки.Спасибо, что не ограбили по полной! -- как достижение))Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий

Ще раз1 Приватизація це 90% у ціновому виразі того що приватизувалось.Якщо 90% роздано максимально чесно і справедливо - значить ті хто проводив цю дію - виконали свої обовязки2 Після приватизації (житла чи заводів) , працівники цих заводів мали вибіра - працювати й далі найманимиб - самостійно створювати щось нове , тим більше що вони володіли 90% матеріальних цінностей накопичених Україною3 Те що 95% так і залишились найманими -вина їх , а не тих 5% хто скористався вікном можливостей4 Те що у нас така велика частка залежних від дій влади чи Держави - це наслідок совка (чого не було в Польщі чи інших країнах СЕВ)5 Щоб не робили наші можновладціа - запрошували варягівб - старались керувати самостійноНа виході результат залежить від того що дозволить середній рівень суспільства...Простий прикладГітлер в сьогоднішньому США не приведе до війни , в той самий час коли Рузвельт в нацистській Німеччині не уникне війни...Томуможе бути для когось за рахунок когось...А так яка- економічна система замкнутаб- вільних активів які можна забрати(перенаправити) мізерТо й виходить , що поки суспільство не доросте до якогось певного рівня-до того часу лозунгиа - забрати й поділитиб - бояре виноватив - царь нагодуєІ будуть заважати здоровій частині суспільства розвивати саме суспільство піднімаючи середній рівеньОРДЛОвці а-ля Путін прийді... буде завжди якась часткаТаємно співчуваючих цим ОРДЛОвцям буде на порядок більше...Тому поки їх не стане в загальній кількості менше 20% - до того часу країна ( і вони в тому числі) приречена на бідність.