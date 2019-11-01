Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
https://inostranno.ru/2016/09/safety-in-paris/ 238000 преступлений в Париже происходит в год, из них 14% насильственные действия (нападения на людей, изнасилования, беспричинное насилие), 63% кражи, остальные преступления имеют экономический характер, относятся в организованной преступности, или их относят к прочим преступления. Вооруженные ограбления с огнестрельным оружием (разбои): 304 случая Ограбления: 12000 случаев Грабежи без огнестрельного оружия: 17000 Автомобильные кражи: 21813 Уничтожение или повреждение чужого имущества: 15200 Незаконный оборот наркотиков: 12300 Незаконный оборот оружия: 2540 Правонарушения, связанные с иммиграцией и беженцами: 7958 175 изнасилований в год, в том числе и бытовых изнасилований
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
andrijk777 написав:Це вірно для України, але не вірно в загальному випадку. Зокрема в Прибалтиці і Польщі такого не відбулось. Там зразу перемогли націоналістичні сили і ці країни розвивались значно прогресивніше ніж Україна.
В начале 90-х при президентстве националиста Валенсы Польша прозябала в нищете. Экономический подъём там произошёл в период правления социал-демократа Квасьневского (1995-2005 годы). Аналогично - в Литве, где это было заслугой левоцентриста Бразаускаса.
Республики СНГ, где в 90-х брали власть националисты, быстро скатывались в войны с соседями и с нацменьшинствами (Грузия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан и др.) Те же, где удалось избежать отравы национализма, относительно успешны на фоне других (Белоруссия, Казахстан)
detroytred написав:Будивельник привёл в качестве заслуги властей - возможность приватизации жилья. По сути -- минимум. Минимум! Если бы ещё и жильё людям не дали приватизировать при переходе к частной собственности и рынку, то это был бы настоящий грабёж до нитки. Спасибо, что не ограбили по полной! -- как достижение)) Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий
Ще раз 1 Приватизація це 90% у ціновому виразі того що приватизувалось. Якщо 90% роздано максимально чесно і справедливо - значить ті хто проводив цю дію - виконали свої обовязки 2 Після приватизації (житла чи заводів) , працівники цих заводів мали вибір а - працювати й далі найманими б - самостійно створювати щось нове , тим більше що вони володіли 90% матеріальних цінностей накопичених Україною 3 Те що 95% так і залишились найманими -вина їх , а не тих 5% хто скористався вікном можливостей 4 Те що у нас така велика частка залежних від дій влади чи Держави - це наслідок совка (чого не було в Польщі чи інших країнах СЕВ) 5 Щоб не робили наші можновладці а - запрошували варягів б - старались керувати самостійно На виході результат залежить від того що дозволить середній рівень суспільства... Простий приклад Гітлер в сьогоднішньому США не приведе до війни , в той самий час коли Рузвельт в нацистській Німеччині не уникне війни...
Тому создание благоприятных условий може бути для когось за рахунок когось... А так як а- економічна система замкнута б- вільних активів які можна забрати(перенаправити) мізер То й виходить , що поки суспільство не доросте до якогось певного рівня-до того часу лозунги а - забрати й поділити б - бояре виновати в - царь нагодує І будуть заважати здоровій частині суспільства розвивати саме суспільство піднімаючи середній рівень ОРДЛОвці а-ля Путін прийді... буде завжди якась частка Таємно співчуваючих цим ОРДЛОвцям буде на порядок більше... Тому поки їх не стане в загальній кількості менше 20% - до того часу країна ( і вони в тому числі) приречена на бідність.
У Вас всегда в основе умозаключениц кроется фундаментальная ошибка. Поэтому все дальнейшие цепочки ошибочны. Ошибку я выделил для Вас красным цветом.
Развитие не обязательно базируется на перераспределении.
Вы упорно видите и сравниваете только с негативными примерами (вариантами).
Хотя и перераспределение тоже может быть позитивно эффективным. При сбалансированности. Оптимуме. Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*... Привела к позитиву для всего США, для всех граждан. За счёт Рокфеллера. И ничего в этом такого ужасного или негативного не было. Потому что БАЛАНС, ОПТИМУМ применения инструмента.
А Вы опираетесь не на них, а на крайности. Типа всё забрать у Рокфеллера и поделить ... на всех. И на этом радикальном и естественно негативном применении инструмента делаете ошибочный вывод о его использовании.
Норма. Норма. Баланс. Оптимум. Совок и пр. админо-команд. системы имели перекос в одну сторону, свободный рынок - в другую. А баланс посередине. И все успешно развивающиеся страны им пользуются. И перераспределением, и планированием, и качественными управленцами, и соцподдержкой, и частичной свободой рынка, и свободами прав, и самоуправлением.
P.s. задача управленцев создать такие условия, чтобы подавляющее большинство СУМЕЛО ПРАВИЛЬНО РАСПОРЯДИТЬСЯ своими ресурсами. В итоге будет выхлоп. В итоге буде всё развитое обеспеченное население, государство. А не единицы...
У меня всё гууд, у Вас, у третьего ... но у соседей, которых много больше -- не очень. Вы, я и пр. в таких условиях смогли, а многие - нет. И не потому что они бестолковые. В прямых обязанностях управленцев -- создание благоприятных условий для максимального числа граждан. Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев. В руках которых все инструменты влияния, как напрямую на граждан, так и косвенного через условия.
lapay написав:https://inostranno.ru/2016/09/safety-in-paris/ 238000 преступлений в Париже происходит в год, из них 14% насильственные действия (нападения на людей, изнасилования, беспричинное насилие), 63% кражи, остальные преступления имеют экономический характер, относятся в организованной преступности, или их относят к прочим преступления. Вооруженные ограбления с огнестрельным оружием (разбои): 304 случая Ограбления: 12000 случаев Грабежи без огнестрельного оружия: 17000 Автомобильные кражи: 21813 Уничтожение или повреждение чужого имущества: 15200 Незаконный оборот наркотиков: 12300 Незаконный оборот оружия: 2540 Правонарушения, связанные с иммиграцией и беженцами: 7958 175 изнасилований в год, в том числе и бытовых изнасилований
я вам дал данные по Киеву за прошлый год, так что жду данных по Парижу тоже за прошлый год. кроме того в ваших (российских) данных нет самых тяжких преступлений - убийств...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист написав:я вам дал данные по Киеву за прошлый год, так что жду данных по Парижу тоже за прошлый год. кроме того в ваших (российских) данных нет самых тяжких преступлений - убийств...
Наша Галя балувана. Індекс злочинності, на який я давав посилання, спирається на опитування людей, які живуть в цих містах. Шукайте, по Києву, таку саму таблицю, по тим самим злочинам, в той самий рік, як і в Парижі, і рівняйте, по своєму власному, звісно, науково обгрунтованому, алгоритму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*... Привела к позитиву для всего США, для всех граждан. За счёт Рокфеллера.
1 Спочатку було щось створене в обємах які дозволяли після перерозподілу-отримати вигоду всім. 2 У нас так нічого й не створено , 30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім 3 Звідси висновок Комуністична теорія класно розписала кому ф як ділити Капіталістична-класно розписала як створювати... Ми хочемо ділити не створене... Наші заводи навіть ті які дають прибутки олігархам в основній своїй масі неконкурентно здатні.... При чому СРСР саме тому і розвалився що його промисловість не могла конкурувати з ефективністю Західної... А ви 27 років розповідаєте що можна було так поділити совок щоб і сьогодні щось у всіх було.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев.
Якщо у 10 млн проблеми відсутні, а у 30 млн проблеми присутні-то якраз це і є підтвердженням того , що проблема в головах тих 30 млн.. От якби у нас було У 100 000 - проблем не має А у 39 900 000 - проблеми є Тоді б ви були праві.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik Розбіжності у нас з Вами просто світоглядні, ось і все. Ви наділяєте людину можливістю самій змінити своє життя за рахунок самоосвіти, працьовитості, кмітливості, та інших позитивних рис характеру. І таким чином в цілому змінити систему і саме суспільство. І в багато чому є праві. Я прекрасно зрозумів Вашу думку.
Моя теза протилежна Вашій, але протилежна лише світоглядно, не заперечуючи необхідності того, про що Ви говорите, що потрібний саморозвиток людини для її самореалізації і змін в цілому в державі і свідомості суспільства. Просто Ви мислите фрагментарно, а не системно, науково. Тому ідеалізуєте певні моменти і гіперболізуєте їх значення, нивелюючи інші фактори. А науковий підхід він завжди системний. Не можна підібирати лише ті факти, явища для розуміння, що нам близькі, подобаються для створення об'єктивної картини буття, а брати до уваги ті факти, що і не подобаються. Тобто те, про що я Вам радив, залишити собі право на помилку. Бо будь яка система, чи то поглядів, чи іншого, є не сталою, вона є крихкою. Бо людина є лише людиною. І не може розуміти до кінця Божий замисел, Божий план. Будь який план людини, або її переконання можуть бути опрокинутими, бо є вищий план Божий. Хочете розсмішити Бога? Розкажіть йому про свій план!
Моє бачення наступне. Без створення відповідних умов, зміни будь які, не можливі. Якщо обставини навкруги не сприятливі для розвитку, то не зважаючи на природній розум, здатності, людина не зможе саморозвиватися по ряду причин. Елементарно із за браку часу. І не лише... Наприклад, народився в незаможній сім'ї, з дитинства вже працює день і ніч, навіть вчитися в школі немає часу, банальне фізичне виживання. Просто немає часу взагалі думати їй над буттям і його зміною. Є багато чого, що людина сама собі не обирає: де народитися, хто її батьки, яке її здоров'я і т.п. Тобто людина попадає вже в певну систему, де є обмеження, які не подолати самостійно. Якщо не з'являться в житті людини обставини, що допоможуть подолати ці обмеження, мури, або люди, які допоможуть, то самостійно людина їх не подолає. Це лише як окремий приклад я наводжу, для розуміння. Можна ще багато прикладів навести, але довго писати.
До чого я веду все. Той хто більше має можливостей, розуму, а головне - владних повноважень, має більший вплив на систему і її зміни. А дехто взагалі не має жодного впливу не те, щоб змінити систему, а навіть своє життя. Тому роль еліти вирішальна.
Перед тим, як батько і мати випускають дитину в світ, самостійне життя, вони виховують дитину, створюють їй певні умови для життя, освіти, розуміння цінностей. А не кидають, як Мауглі на самовиживання. Або як спартанці кидали дитину, виживе чи ні. Можна звісно і так спробувати, але результат тоді не передбачуваний.
Держава, а точніше еліта, яка плекає цю державу, повинна ставитися до своїх людей, як до дітей. Мати продуману і виважену політику від момента народження людини до її смерті. А не кидати все на самотьок. Дбати про цих людей. Це не означає, що халяву їм пропонувати, ні, дбати саме про створення умов для реалізації кожного. Дбати про здоров'я, духовний розвиток, біологічне відтворення цієї нації, збереження традицій. Тобто будувати людиноцентричну державу.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 02 лис, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Ви трошки не зрозуміли те що я хотів донести 1 Приватизація житла дала фінансові стартові позиції практично всім і люди могли самі приймати рішення ризикувати чи ні... 95% прийняли рішення відсидітись - це їх право , але коли матеріальних цінностей мало і продуктивність праці низька - в першу чергу потрібно починати щось створювати і тільки після створення пробувати справедливо ділити... Адже якщо 1 млн грн розділити між 10 особами як Першому - 500 000 З другого по Девятий -ще по 55000 То це буде не справедливо , але з цим можна буде щось робити Але якщо спробувати 1000 поділити між 10 і кожен отримаж по 100 - це справедливо ,але все одно ці десять подохнуть з голоду 2 Крім матеріальних цінностей для власного старту потрібні ще й знання - можливість отримати ці знання отримали практично всі... а от скористались цією можливістю одиниці 3 Висновок Влада створила умови для отримання як стартового капіталу так і знань які б допомогли цим капіталом скористуватись 95% цими можливостями не скористались і не користуються В чому вина влади... ПС Ви памятаєте - я вважаю єдиний податок -корупційним діянням і єдиним оправдальним аргументом на користь цього діяння-є доступ всіх до активних дій. Чим більше буде активно щось міняти - тим швидше це зміниться.
Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.
Ресурс, а именно житло было дано в каких условиях? В условиях отсутствия стабильности (доходов, рабочих мест, накоплений и пр.). То есть это естественно, что рискнули немногие.
И главное -- условия для развития бизнеса не удовлетворяют кого??? На проблемы и трудности для более успешного развития малого и среднего бизнеса жалуется (указывает) кто??? Сами же представители этого бизнеса.
А Вы стрелки переводит на не рискнувших...
Естественно, что менее шустрые, видя, как самые шустрые представители общества с трудом преодолевают проблемы и преграды, не рискуют. Упрощения, понижения ставок кредитов, и т.п. зачем делают? Чтобы даже слабый мог потянуть. Ну а сильный ещё лучше развивался.
Это не столько личная проблема каждого, а проблема общая, задача власти -- обеспечить максимально эффективную работу такого ресурса, как рабочая сила. Через создание благоприятных условий хоть в своём бизнесе, хоть в найме.