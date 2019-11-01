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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4484448544864487> Додано: Суб 02 лис, 2019 15:11 Re: Політичні дискусії https://inostranno.ru/2016/09/safety-in-paris/

238000 преступлений в Париже происходит в год, из них 14% насильственные действия (нападения на людей, изнасилования, беспричинное насилие), 63% кражи, остальные преступления имеют экономический характер, относятся в организованной преступности, или их относят к прочим преступления.

Вооруженные ограбления с огнестрельным оружием (разбои): 304 случая

Ограбления: 12000 случаев

Грабежи без огнестрельного оружия: 17000

Автомобильные кражи: 21813

Уничтожение или повреждение чужого имущества: 15200

Незаконный оборот наркотиков: 12300

Незаконный оборот оружия: 2540

Правонарушения, связанные с иммиграцией и беженцами: 7958

175 изнасилований в год, в том числе и бытовых изнасилований 238000 преступлений в Париже происходит в год, из них 14% насильственные действия (нападения на людей, изнасилования, беспричинное насилие), 63% кражи, остальные преступления имеют экономический характер, относятся в организованной преступности, или их относят к прочим преступления.Вооруженные ограбления с огнестрельным оружием (разбои): 304 случаяОграбления: 12000 случаевГрабежи без огнестрельного оружия: 17000Автомобильные кражи: 21813Уничтожение или повреждение чужого имущества: 15200Незаконный оборот наркотиков: 12300Незаконный оборот оружия: 2540Правонарушения, связанные с иммиграцией и беженцами: 7958175 изнасилований в год, в том числе и бытовых изнасилований Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8740 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:14 andrijk777 написав: Це вірно для України, але не вірно в загальному випадку.

Зокрема в Прибалтиці і Польщі такого не відбулось. Там зразу перемогли націоналістичні сили і ці країни розвивались значно прогресивніше ніж Україна.

Це вірно для України, але не вірно в загальному випадку.Зокрема в Прибалтиці і Польщі такого не відбулось. Там зразу перемогли націоналістичні сили і ці країни розвивались значно прогресивніше ніж Україна.

В начале 90-х при президентстве националиста Валенсы Польша прозябала в нищете. Экономический подъём там произошёл в период правления социал-демократа Квасьневского (1995-2005 годы). Аналогично - в Литве, где это было заслугой левоцентриста Бразаускаса.



Республики СНГ, где в 90-х брали власть националисты, быстро скатывались в войны с соседями и с нацменьшинствами (Грузия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан и др.) Те же, где удалось избежать отравы национализма, относительно успешны на фоне других (Белоруссия, Казахстан) В начале 90-х при президентстве националиста Валенсы Польша прозябала в нищете. Экономический подъём там произошёл в период правления социал-демократа Квасьневского (1995-2005 годы). Аналогично - в Литве, где это было заслугой левоцентриста Бразаускаса.Республики СНГ, где в 90-х брали власть националисты, быстро скатывались в войны с соседями и с нацменьшинствами (Грузия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан и др.) Те же, где удалось избежать отравы национализма, относительно успешны на фоне других (Белоруссия, Казахстан) In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1001 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:19 budivelnik написав: detroytred написав: Будивельник привёл в качестве заслуги властей - возможность приватизации жилья.

По сути -- минимум. Минимум!

Если бы ещё и жильё людям не дали приватизировать при переходе к частной собственности и рынку, то это был бы настоящий грабёж до нитки.

Спасибо, что не ограбили по полной! -- как достижение))

Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий Будивельник привёл в качестве заслуги властей - возможность приватизации жилья.По сути -- минимум. Минимум!Если бы ещё и жильё людям не дали приватизировать при переходе к частной собственности и рынку, то это был бы настоящий грабёж до нитки.Спасибо, что не ограбили по полной! -- как достижение))Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий Ще раз

1 Приватизація це 90% у ціновому виразі того що приватизувалось.

Якщо 90% роздано максимально чесно і справедливо - значить ті хто проводив цю дію - виконали свої обовязки

2 Після приватизації (житла чи заводів) , працівники цих заводів мали вибір

а - працювати й далі найманими

б - самостійно створювати щось нове , тим більше що вони володіли 90% матеріальних цінностей накопичених Україною

3 Те що 95% так і залишились найманими -вина їх , а не тих 5% хто скористався вікном можливостей

4 Те що у нас така велика частка залежних від дій влади чи Держави - це наслідок совка (чого не було в Польщі чи інших країнах СЕВ)

5 Щоб не робили наші можновладці

а - запрошували варягів

б - старались керувати самостійно

На виході результат залежить від того що дозволить середній рівень суспільства...

Простий приклад

Гітлер в сьогоднішньому США не приведе до війни , в той самий час коли Рузвельт в нацистській Німеччині не уникне війни...



Тому

создание благоприятных условий

може бути для когось за рахунок когось...

А так як

а- економічна система замкнута

б- вільних активів які можна забрати(перенаправити) мізер

То й виходить , що поки суспільство не доросте до якогось певного рівня-до того часу лозунги

а - забрати й поділити

б - бояре виновати

в - царь нагодує

І будуть заважати здоровій частині суспільства розвивати саме суспільство піднімаючи середній рівень

ОРДЛОвці а-ля Путін прийді... буде завжди якась частка

Таємно співчуваючих цим ОРДЛОвцям буде на порядок більше...

Тому поки їх не стане в загальній кількості менше 20% - до того часу країна ( і вони в тому числі) приречена на бідність. Ще раз1 Приватизація це 90% у ціновому виразі того що приватизувалось.Якщо 90% роздано максимально чесно і справедливо - значить ті хто проводив цю дію - виконали свої обовязки2 Після приватизації (житла чи заводів) , працівники цих заводів мали вибіра - працювати й далі найманимиб - самостійно створювати щось нове , тим більше що вони володіли 90% матеріальних цінностей накопичених Україною3 Те що 95% так і залишились найманими -вина їх , а не тих 5% хто скористався вікном можливостей4 Те що у нас така велика частка залежних від дій влади чи Держави - це наслідок совка (чого не було в Польщі чи інших країнах СЕВ)5 Щоб не робили наші можновладціа - запрошували варягівб - старались керувати самостійноНа виході результат залежить від того що дозволить середній рівень суспільства...Простий прикладГітлер в сьогоднішньому США не приведе до війни , в той самий час коли Рузвельт в нацистській Німеччині не уникне війни...ТомуА так яка- економічна система замкнутаб- вільних активів які можна забрати(перенаправити) мізерТо й виходить , що поки суспільство не доросте до якогось певного рівня-до того часу лозунгиа - забрати й поділитиб - бояре виноватив - царь нагодуєІ будуть заважати здоровій частині суспільства розвивати саме суспільство піднімаючи середній рівеньОРДЛОвці а-ля Путін прийді... буде завжди якась часткаТаємно співчуваючих цим ОРДЛОвцям буде на порядок більше...Тому поки їх не стане в загальній кількості менше 20% - до того часу країна ( і вони в тому числі) приречена на бідність.





У Вас всегда в основе умозаключениц кроется фундаментальная ошибка.

Поэтому все дальнейшие цепочки ошибочны.

Ошибку я выделил для Вас красным цветом.



Развитие не обязательно базируется на перераспределении.



Вы упорно видите и сравниваете только с негативными примерами (вариантами).



Хотя и перераспределение тоже может быть позитивно эффективным. При сбалансированности. Оптимуме.

Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*...

Привела к позитиву для всего США, для всех граждан.

За счёт Рокфеллера.

И ничего в этом такого ужасного или негативного не было.

Потому что БАЛАНС, ОПТИМУМ применения инструмента.



А Вы опираетесь не на них, а на крайности.

Типа всё забрать у Рокфеллера и поделить ... на всех.

И на этом радикальном и естественно негативном применении инструмента делаете ошибочный вывод о его использовании.





Норма. Норма. Баланс. Оптимум.

Совок и пр. админо-команд. системы имели перекос в одну сторону, свободный рынок - в другую.

А баланс посередине.

И все успешно развивающиеся страны им пользуются.

И перераспределением, и планированием, и качественными управленцами, и соцподдержкой, и частичной свободой рынка, и свободами прав, и самоуправлением.



P.s. задача управленцев создать такие условия, чтобы подавляющее большинство СУМЕЛО ПРАВИЛЬНО РАСПОРЯДИТЬСЯ своими ресурсами. В итоге будет выхлоп. В итоге буде всё развитое обеспеченное население, государство.

А не единицы...



У меня всё гууд, у Вас, у третьего ... но у соседей, которых много больше -- не очень. Вы, я и пр. в таких условиях смогли, а многие - нет. И не потому что они бестолковые.

В прямых обязанностях управленцев -- создание благоприятных условий для максимального числа граждан.

Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев.

В руках которых все инструменты влияния, как напрямую на граждан, так и косвенного через условия. У Вас всегда в основе умозаключениц кроется фундаментальная ошибка.Поэтому все дальнейшие цепочки ошибочны.Ошибку я выделил для Вас красным цветом.Развитие не обязательно базируется на перераспределении.Вы упорно видите и сравниваете только с негативными примерами (вариантами).Хотя и перераспределение тоже может быть позитивно эффективным. При сбалансированности. Оптимуме.Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*...Привела к позитиву для всего США, для всех граждан.За счёт Рокфеллера.И ничего в этом такого ужасного или негативного не было.Потому что БАЛАНС, ОПТИМУМ применения инструмента.А Вы опираетесь не на них, а на крайности.Типа всё забрать у Рокфеллера и поделить ... на всех.И на этом радикальном и естественно негативном применении инструмента делаете ошибочный вывод о его использовании.Норма. Норма. Баланс. Оптимум.Совок и пр. админо-команд. системы имели перекос в одну сторону, свободный рынок - в другую.А баланс посередине.И все успешно развивающиеся страны им пользуются.И перераспределением, и планированием, и качественными управленцами, и соцподдержкой, и частичной свободой рынка, и свободами прав, и самоуправлением.P.s. задача управленцев создать такие условия, чтобы подавляющее большинство СУМЕЛО ПРАВИЛЬНО РАСПОРЯДИТЬСЯ своими ресурсами. В итоге будет выхлоп. В итоге буде всё развитое обеспеченное население, государство.А не единицы...У меня всё гууд, у Вас, у третьего ... но у соседей, которых много больше -- не очень. Вы, я и пр. в таких условиях смогли, а многие - нет. И не потому что они бестолковые.В прямых обязанностях управленцев -- создание благоприятных условий для максимального числа граждан.Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев.В руках которых все инструменты влияния, как напрямую на граждан, так и косвенного через условия. detroytred

Повідомлень: 22362 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:20 lapay написав: https://inostranno.ru/2016/09/safety-in-paris/

238000 преступлений в Париже происходит в год, из них 14% насильственные действия (нападения на людей, изнасилования, беспричинное насилие), 63% кражи, остальные преступления имеют экономический характер, относятся в организованной преступности, или их относят к прочим преступления.

Вооруженные ограбления с огнестрельным оружием (разбои): 304 случая

Ограбления: 12000 случаев

Грабежи без огнестрельного оружия: 17000

Автомобильные кражи: 21813

Уничтожение или повреждение чужого имущества: 15200

Незаконный оборот наркотиков: 12300

Незаконный оборот оружия: 2540

Правонарушения, связанные с иммиграцией и беженцами: 7958

175 изнасилований в год, в том числе и бытовых изнасилований https://inostranno.ru/2016/09/safety-in-paris/238000 преступлений в Париже происходит в год, из них 14% насильственные действия (нападения на людей, изнасилования, беспричинное насилие), 63% кражи, остальные преступления имеют экономический характер, относятся в организованной преступности, или их относят к прочим преступления.Вооруженные ограбления с огнестрельным оружием (разбои): 304 случаяОграбления: 12000 случаевГрабежи без огнестрельного оружия: 17000Автомобильные кражи: 21813Уничтожение или повреждение чужого имущества: 15200Незаконный оборот наркотиков: 12300Незаконный оборот оружия: 2540Правонарушения, связанные с иммиграцией и беженцами: 7958175 изнасилований в год, в том числе и бытовых изнасилований

я вам дал данные по Киеву за прошлый год, так что жду данных по Парижу тоже за прошлый год. кроме того в ваших (российских) данных нет самых тяжких преступлений - убийств... я вам дал данные по Киеву за прошлый год, так что жду данных по Парижу тоже за прошлый год. кроме того в ваших (российских) данных нет самых тяжких преступлений - убийств... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4277 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:24 Тракторист написав: ЛАД написав: М-да-а-а...

Интересно читать форум с массой удалённых постов.

Только ничего не понятно. М-да-а-а...Интересно читать форум с массой удалённых постов.Только ничего не понятно.

а вы разьве незнали, что цензура - это главная европейская ценность?... а вы разьве незнали, что цензура - это главная европейская ценность?...

Прикол в том, ну что такого тут можно писать нецензурного?))))

Особенно, если экстравагантные посты спокойно оставляются.



В политических дискуссиях.

Какой-то совдеп... Прикол в том, ну что такого тут можно писать нецензурного?))))Особенно, если экстравагантные посты спокойно оставляются.В политических дискуссиях.Какой-то совдеп... detroytred

Повідомлень: 22362 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:25 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: я вам дал данные по Киеву за прошлый год, так что жду данных по Парижу тоже за прошлый год. кроме того в ваших (российских) данных нет самых тяжких преступлений - убийств... я вам дал данные по Киеву за прошлый год, так что жду данных по Парижу тоже за прошлый год. кроме того в ваших (российских) данных нет самых тяжких преступлений - убийств...

Наша Галя балувана. Індекс злочинності, на який я давав посилання, спирається на опитування людей, які живуть в цих містах. Шукайте, по Києву, таку саму таблицю, по тим самим злочинам, в той самий рік, як і в Парижі, і рівняйте, по своєму власному, звісно, науково обгрунтованому, алгоритму. Наша Галя балувана. Індекс злочинності, на який я давав посилання, спирається на опитування людей, які живуть в цих містах. Шукайте, по Києву, таку саму таблицю, по тим самим злочинам, в той самий рік, як і в Парижі, і рівняйте, по своєму власному, звісно, науково обгрунтованому, алгоритму. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8740 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:28 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*...

Привела к позитиву для всего США, для всех граждан.

За счёт Рокфеллера. Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*...Привела к позитиву для всего США, для всех граждан.За счёт Рокфеллера. 1 Спочатку було щось створене в обємах які дозволяли після перерозподілу-отримати вигоду всім.

2 У нас так нічого й не створено , 30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім

3 Звідси висновок

Комуністична теорія класно розписала кому ф як ділити

Капіталістична-класно розписала як створювати...

Ми хочемо ділити не створене...

Наші заводи навіть ті які дають прибутки олігархам в основній своїй масі неконкурентно здатні....

При чому СРСР саме тому і розвалився що його промисловість не могла конкурувати з ефективністю Західної...

А ви 27 років розповідаєте що можна було так поділити совок щоб і сьогодні щось у всіх було. 1 Спочатку було щось створене в обємах які дозволяли після перерозподілу-отримати вигоду всім.2 У нас так нічого й не створено , 30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім3 Звідси висновокКомуністична теорія класно розписала кому ф як ділитиКапіталістична-класно розписала як створювати...Ми хочемо ділити не створене...Наші заводи навіть ті які дають прибутки олігархам в основній своїй масі неконкурентно здатні....При чому СРСР саме тому і розвалився що його промисловість не могла конкурувати з ефективністю Західної...А ви 27 років розповідаєте що можна було так поділити совок щоб і сьогодні щось у всіх було. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21577 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:31 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев. Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев. Якщо у 10 млн проблеми відсутні, а у 30 млн проблеми присутні-то якраз це і є підтвердженням того , що проблема в головах тих 30 млн..

От якби у нас було

У 100 000 - проблем не має

А у 39 900 000 - проблеми є

Тоді б ви були праві. Якщо у 10 млн проблеми відсутні, а у 30 млн проблеми присутні-то якраз це і є підтвердженням того , що проблема в головах тих 30 млн..От якби у нас булоУ 100 000 - проблем не маєА у 39 900 000 - проблеми єТоді б ви були праві. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21577 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:39 budivelnik Розбіжності у нас з Вами просто світоглядні, ось і все. Ви наділяєте людину можливістю самій змінити своє життя за рахунок самоосвіти, працьовитості, кмітливості, та інших позитивних рис характеру. І таким чином в цілому змінити систему і саме суспільство. І в багато чому є праві. Я прекрасно зрозумів Вашу думку.



Моя теза протилежна Вашій, але протилежна лише світоглядно, не заперечуючи необхідності того, про що Ви говорите, що потрібний саморозвиток людини для її самореалізації і змін в цілому в державі і свідомості суспільства. Просто Ви мислите фрагментарно, а не системно, науково. Тому ідеалізуєте певні моменти і гіперболізуєте їх значення, нивелюючи інші фактори. А науковий підхід він завжди системний. Не можна підібирати лише ті факти, явища для розуміння, що нам близькі, подобаються для створення об'єктивної картини буття, а брати до уваги ті факти, що і не подобаються. Тобто те, про що я Вам радив, залишити собі право на помилку. Бо будь яка система, чи то поглядів, чи іншого, є не сталою, вона є крихкою. Бо людина є лише людиною. І не може розуміти до кінця Божий замисел, Божий план. Будь який план людини, або її переконання можуть бути опрокинутими, бо є вищий план Божий. Хочете розсмішити Бога? Розкажіть йому про свій план!



Моє бачення наступне. Без створення відповідних умов, зміни будь які, не можливі. Якщо обставини навкруги не сприятливі для розвитку, то не зважаючи на природній розум, здатності, людина не зможе саморозвиватися по ряду причин. Елементарно із за браку часу. І не лише... Наприклад, народився в незаможній сім'ї, з дитинства вже працює день і ніч, навіть вчитися в школі немає часу, банальне фізичне виживання. Просто немає часу взагалі думати їй над буттям і його зміною. Є багато чого, що людина сама собі не обирає: де народитися, хто її батьки, яке її здоров'я і т.п. Тобто людина попадає вже в певну систему, де є обмеження, які не подолати самостійно. Якщо не з'являться в житті людини обставини, що допоможуть подолати ці обмеження, мури, або люди, які допоможуть, то самостійно людина їх не подолає. Це лише як окремий приклад я наводжу, для розуміння. Можна ще багато прикладів навести, але довго писати.



До чого я веду все. Той хто більше має можливостей, розуму, а головне - владних повноважень, має більший вплив на систему і її зміни. А дехто взагалі не має жодного впливу не те, щоб змінити систему, а навіть своє життя. Тому роль еліти вирішальна.



Перед тим, як батько і мати випускають дитину в світ, самостійне життя, вони виховують дитину, створюють їй певні умови для життя, освіти, розуміння цінностей. А не кидають, як Мауглі на самовиживання. Або як спартанці кидали дитину, виживе чи ні. Можна звісно і так спробувати, але результат тоді не передбачуваний.



Держава, а точніше еліта, яка плекає цю державу, повинна ставитися до своїх людей, як до дітей. Мати продуману і виважену політику від момента народження людини до її смерті. А не кидати все на самотьок. Дбати про цих людей. Це не означає, що халяву їм пропонувати, ні, дбати саме про створення умов для реалізації кожного. Дбати про здоров'я, духовний розвиток, біологічне відтворення цієї нації, збереження традицій. Тобто будувати людиноцентричну державу. Розбіжності у нас з Вами просто світоглядні, ось і все.Ви наділяєте людину можливістю самій змінити своє життя за рахунок самоосвіти, працьовитості, кмітливості, та інших позитивних рис характеру. І таким чином в цілому змінити систему і саме суспільство. І в багато чому є праві. Я прекрасно зрозумів Вашу думку.Моя теза протилежна Вашій, але протилежна лише світоглядно, не заперечуючи необхідності того, про що Ви говорите, що потрібний саморозвиток людини для її самореалізації і змін в цілому в державі і свідомості суспільства. Просто Ви мислите фрагментарно, а не системно, науково. Тому ідеалізуєте певні моменти і гіперболізуєте їх значення, нивелюючи інші фактори. А науковий підхід він завжди системний. Не можна підібирати лише ті факти, явища для розуміння, що нам близькі, подобаються для створення об'єктивної картини буття, а брати до уваги ті факти, що і не подобаються.Тобто те, про що я Вам радив, залишити собі право на помилку. Бо будь яка система, чи то поглядів, чи іншого, є не сталою, вона є крихкою. Бо людина є лише людиною. І не може розуміти до кінця Божий замисел, Божий план. Будь який план людини, або її переконання можуть бути опрокинутими, бо є вищий план Божий. Хочете розсмішити Бога? Розкажіть йому про свій план!Моє бачення наступне. Без створення відповідних умов, зміни будь які, не можливі. Якщо обставини навкруги не сприятливі для розвитку, то не зважаючи на природній розум, здатності, людина не зможе саморозвиватися по ряду причин. Елементарно із за браку часу. І не лише... Наприклад, народився в незаможній сім'ї, з дитинства вже працює день і ніч, навіть вчитися в школі немає часу, банальне фізичне виживання. Просто немає часу взагалі думати їй над буттям і його зміною. Є багато чого, що людина сама собі не обирає: де народитися, хто її батьки, яке її здоров'я і т.п. Тобто людина попадає вже в певну систему, де є обмеження, які не подолати самостійно. Якщо не з'являться в житті людини обставини, що допоможуть подолати ці обмеження, мури, або люди, які допоможуть, то самостійно людина їх не подолає. Це лише як окремий приклад я наводжу, для розуміння. Можна ще багато прикладів навести, але довго писати.До чого я веду все. Той хто більше має можливостей, розуму, а головне - владних повноважень, має більший вплив на систему і її зміни. А дехто взагалі не має жодного впливу не те, щоб змінити систему, а навіть своє життя. Тому роль еліти вирішальна.Перед тим, як батько і мати випускають дитину в світ, самостійне життя, вони виховують дитину, створюють їй певні умови для життя, освіти, розуміння цінностей. А не кидають, як Мауглі на самовиживання.Або як спартанці кидали дитину, виживе чи ні. Можна звісно і так спробувати, але результат тоді не передбачуваний.Держава, а точніше еліта, яка плекає цю державу, повинна ставитися до своїх людей, як до дітей. Мати продуману і виважену політику від момента народження людини до її смерті. А не кидати все на самотьок. Дбати про цих людей. Це не означає, що халяву їм пропонувати, ні, дбати саме про створення умов для реалізації кожного. Дбати про здоров'я, духовний розвиток, біологічне відтворення цієї нації, збереження традицій. Тобто будувати людиноцентричну державу. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 02 лис, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26991 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:45 budivelnik написав: yanyura написав: budivelnik написав: діти тих хто отримав на 70% забезпечені дипломами про вищу освіту? діти тих хто отримав на 70% забезпечені дипломами про вищу освіту? Цена массового диплома (не путать со знаниями!):

“У нас 90% безработных – это безработные с высшим образованием, а почти 70% вакансий – это вакансии для рабочих и неквалифицированных”, – отмечают в Киевском городском центре занятости. https://news.finance.ua/ru/news/-/458947/kogo-zhdut-ukrainskie-rabotodateli Цена массового диплома (не путать со знаниями!):https://news.finance.ua/ru/news/-/458947/kogo-zhdut-ukrainskie-rabotodateli Ви трошки не зрозуміли те що я хотів донести

1 Приватизація житла дала фінансові стартові позиції практично всім і люди могли самі приймати рішення ризикувати чи ні...

95% прийняли рішення відсидітись - це їх право , але коли матеріальних цінностей мало і продуктивність праці низька - в першу чергу потрібно починати щось створювати і тільки після створення пробувати справедливо ділити...

Адже якщо 1 млн грн розділити між 10 особами як

Першому - 500 000

З другого по Девятий -ще по 55000

То це буде не справедливо , але з цим можна буде щось робити

Але якщо спробувати 1000 поділити між 10 і кожен отримаж по 100 - це справедливо ,але все одно ці десять подохнуть з голоду

2 Крім матеріальних цінностей для власного старту потрібні ще й знання - можливість отримати ці знання отримали практично всі... а от скористались цією можливістю одиниці

3 Висновок

Влада створила умови для отримання як стартового капіталу так і знань які б допомогли цим капіталом скористуватись

95% цими можливостями не скористались і не користуються

В чому вина влади...

ПС

Ви памятаєте - я вважаю єдиний податок -корупційним діянням і єдиним оправдальним аргументом на користь цього діяння-є доступ всіх до активних дій.

Чим більше буде активно щось міняти - тим швидше це зміниться. Ви трошки не зрозуміли те що я хотів донести1 Приватизація житла дала фінансові стартові позиції практично всім і люди могли самі приймати рішення ризикувати чи ні...95% прийняли рішення відсидітись - це їх право , але коли матеріальних цінностей мало і продуктивність праці низька - в першу чергу потрібно починати щось створювати і тільки після створення пробувати справедливо ділити...Адже якщо 1 млн грн розділити між 10 особами якПершому - 500 000З другого по Девятий -ще по 55000То це буде не справедливо , але з цим можна буде щось робитиАле якщо спробувати 1000 поділити між 10 і кожен отримаж по 100 - це справедливо ,але все одно ці десять подохнуть з голоду2 Крім матеріальних цінностей для власного старту потрібні ще й знання - можливість отримати ці знання отримали практично всі... а от скористались цією можливістю одиниці3 ВисновокВлада створила умови для отримання як стартового капіталу так і знань які б допомогли цим капіталом скористуватись95% цими можливостями не скористались і не користуютьсяВ чому вина влади...ПСВи памятаєте - я вважаю єдиний податок -корупційним діянням і єдиним оправдальним аргументом на користь цього діяння-є доступ всіх до активних дій.Чим більше буде активно щось міняти - тим швидше це зміниться.

Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.



Ресурс, а именно житло было дано в каких условиях?

В условиях отсутствия стабильности (доходов, рабочих мест, накоплений и пр.).

То есть это естественно, что рискнули немногие.



И главное -- условия для развития бизнеса не удовлетворяют кого???

На проблемы и трудности для более успешного развития малого и среднего бизнеса жалуется (указывает) кто???

Сами же представители этого бизнеса.



А Вы стрелки переводит на не рискнувших...



Естественно, что менее шустрые, видя, как самые шустрые представители общества с трудом преодолевают проблемы и преграды, не рискуют.

Упрощения, понижения ставок кредитов, и т.п. зачем делают?

Чтобы даже слабый мог потянуть.

Ну а сильный ещё лучше развивался.



Это не столько личная проблема каждого, а проблема общая, задача власти -- обеспечить максимально эффективную работу такого ресурса, как рабочая сила. Через создание благоприятных условий хоть в своём бизнесе, хоть в найме. Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.Ресурс, а именно житло было дано в каких условиях?В условиях отсутствия стабильности (доходов, рабочих мест, накоплений и пр.).То есть это естественно, что рискнули немногие.И главное -- условия для развития бизнеса не удовлетворяют кого???На проблемы и трудности для более успешного развития малого и среднего бизнеса жалуется (указывает) кто???Сами же представители этого бизнеса.А Вы стрелки переводит на не рискнувших...Естественно, что менее шустрые, видя, как самые шустрые представители общества с трудом преодолевают проблемы и преграды, не рискуют.Упрощения, понижения ставок кредитов, и т.п. зачем делают?Чтобы даже слабый мог потянуть.Ну а сильный ещё лучше развивался.Это не столько личная проблема каждого, а проблема общая, задача власти -- обеспечить максимально эффективную работу такого ресурса, как рабочая сила. Через создание благоприятных условий хоть в своём бизнесе, хоть в найме. detroytred

Повідомлень: 22362 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4484448544864487> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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