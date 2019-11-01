Козак-характерник написав: detroytred написав:
Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.
Абсолютно вірно.
Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСрІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися...
Можно сказать точнее и конкретнее:
пан не увидел, что период свободного рынка прошёл в лихие 90-е.
И уже исчерпал себя.
Полностью!
Именно поэтому и был закончен.
Всё! Ресурсы в таких условиях уже исчерпаны. Не на чем развиваться дальше.
Поэтому от этого пещерного свободного рынка ушли.
А в новый период для дальнейшего развития необходимо уже создание других условий.
И чем они лучше, благоприятнее, тем сильнее и быстрее развитие.
Именно так происходит во всех успешных странах.
Управленцы создают благоприятные для развитич хоть рынка, хоть личности условия.
Исчерпались ресурсы развития в данных условиях, переходят к новым.
И я понимаю, что каждый может иметь своё виденье, но зачем будивельник постоянно обобщает и приписывает ложь?!
Вот где я хоть раз (а не то что 27 лет)) говорил о поделить и хватило на всех, как инструменте хоть выживания или развития (хоть совка, хоть Украины)?
Лепит с потолка... что по экономике, что по политике, что по личностям.
Ему конкретнее некуда пример Стандарт Ойл США, а он всё о СССР и СССР