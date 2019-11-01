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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 15:49
detroytred написав:
В прямых обязанностях управленцев -- создание благоприятных условий для максимального числа граждан.
Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев.
В руках которых все инструменты влияния, как напрямую на граждан, так и косвенного через условия.
Абсолютно вірно.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 15:54
budivelnik написав: detroytred написав:
Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*...
Привела к позитиву для всего США, для всех граждан.
За счёт Рокфеллера.
1 Спочатку було щось створене в обємах які дозволяли після перерозподілу-отримати вигоду всім.
2 У нас так нічого й не створено , 30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім
3 Звідси висновок
Комуністична теорія класно розписала кому ф як ділити
Капіталістична-класно розписала як створювати...
Ми хочемо ділити не створене...
Наші заводи навіть ті які дають прибутки олігархам в основній своїй масі неконкурентно здатні....
При чому СРСР саме тому і розвалився що його промисловість не могла конкурувати з ефективністю Західної...
А ви 27 років розповідаєте що можна було так поділити совок щоб і сьогодні щось у всіх було.
1, 2 и висновок, не связанный с ними.
Причём тут поделить?
Если Вы уж не способны понять, что речь идёт не о крайности, то вообще забудьте о перераспределении, как инструменте.
Ну не дано Вам понятие нормы, баланса, оптимума.
Я вел речь для именно Вас больше о развитии имеющегося.
Вот и ответьте на вопрос: почему созданы такие условия, что крупный бизнес так развивался?
Почему мелкий и средний так развивался, развивается?
И чья это прямая функция.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 15:58
detroytred написав:
Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.
Абсолютно вірно.
Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:08
Козак-характерник написав: detroytred написав:
Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.
Абсолютно вірно.
Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСрІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися...
Можно сказать точнее и конкретнее:
пан не увидел, что период свободного рынка прошёл в лихие 90-е.
И уже исчерпал себя.
Полностью!
Именно поэтому и был закончен.
Всё! Ресурсы в таких условиях уже исчерпаны. Не на чем развиваться дальше.
Поэтому от этого пещерного свободного рынка ушли.
А в новый период для дальнейшего развития необходимо уже создание других условий.
И чем они лучше, благоприятнее, тем сильнее и быстрее развитие.
Именно так происходит во всех успешных странах.
Управленцы создают благоприятные для развитич хоть рынка, хоть личности условия.
Исчерпались ресурсы развития в данных условиях, переходят к новым.
И я понимаю, что каждый может иметь своё виденье, но зачем будивельник постоянно обобщает и приписывает ложь?!
Вот где я хоть раз (а не то что 27 лет)) говорил о поделить и хватило на всех, как инструменте хоть выживания или развития (хоть совка, хоть Украины)?
Лепит с потолка... что по экономике, что по политике, что по личностям.
Ему конкретнее некуда пример Стандарт Ойл США, а он всё о СССР и СССР
Постоянные рефлексии.
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