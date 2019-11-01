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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4484448544864487 Додано: Суб 02 лис, 2019 15:49 detroytred написав: В прямых обязанностях управленцев -- создание благоприятных условий для максимального числа граждан.

Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев.

В руках которых все инструменты влияния, как напрямую на граждан, так и косвенного через условия. В прямых обязанностях управленцев -- создание благоприятных условий для максимального числа граждан.Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев.В руках которых все инструменты влияния, как напрямую на граждан, так и косвенного через условия.

Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26991 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:54 budivelnik написав: detroytred написав: Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*...

Привела к позитиву для всего США, для всех граждан.

За счёт Рокфеллера. Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*...Привела к позитиву для всего США, для всех граждан.За счёт Рокфеллера. 1 Спочатку було щось створене в обємах які дозволяли після перерозподілу-отримати вигоду всім.

2 У нас так нічого й не створено , 30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім

3 Звідси висновок

Комуністична теорія класно розписала кому ф як ділити

Капіталістична-класно розписала як створювати...

Ми хочемо ділити не створене...

Наші заводи навіть ті які дають прибутки олігархам в основній своїй масі неконкурентно здатні....

При чому СРСР саме тому і розвалився що його промисловість не могла конкурувати з ефективністю Західної...

А ви 27 років розповідаєте що можна було так поділити совок щоб і сьогодні щось у всіх було. 1 Спочатку було щось створене в обємах які дозволяли після перерозподілу-отримати вигоду всім.2 У нас так нічого й не створено , 30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім3 Звідси висновокКомуністична теорія класно розписала кому ф як ділитиКапіталістична-класно розписала як створювати...Ми хочемо ділити не створене...Наші заводи навіть ті які дають прибутки олігархам в основній своїй масі неконкурентно здатні....При чому СРСР саме тому і розвалився що його промисловість не могла конкурувати з ефективністю Західної...А ви 27 років розповідаєте що можна було так поділити совок щоб і сьогодні щось у всіх було.

1, 2 и висновок, не связанный с ними.



Причём тут поделить?

Если Вы уж не способны понять, что речь идёт не о крайности, то вообще забудьте о перераспределении, как инструменте.

Ну не дано Вам понятие нормы, баланса, оптимума.



Я вел речь для именно Вас больше о развитии имеющегося.

Вот и ответьте на вопрос: почему созданы такие условия, что крупный бизнес так развивался?

Почему мелкий и средний так развивался, развивается?

И чья это прямая функция. 1, 2 и висновок, не связанный с ними.Причём тут поделить?Если Вы уж не способны понять, что речь идёт не о крайности, то вообще забудьте о перераспределении, как инструменте.Ну не дано Вам понятие нормы, баланса, оптимума.Я вел речь для именно Вас больше о развитии имеющегося.Вот и ответьте на вопрос: почему созданы такие условия, что крупный бизнес так развивался?Почему мелкий и средний так развивался, развивается?И чья это прямая функция. detroytred

Повідомлень: 22362 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:58 detroytred написав: Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.

Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.

Абсолютно вірно. Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися... Абсолютно вірно.Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися... Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26991 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 16:08 Козак-характерник написав: detroytred написав: Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.

Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.

Абсолютно вірно. Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСрІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися... Абсолютно вірно.Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСрІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися...

Можно сказать точнее и конкретнее:

пан не увидел, что период свободного рынка прошёл в лихие 90-е.

И уже исчерпал себя.

Полностью!

Именно поэтому и был закончен.

Всё! Ресурсы в таких условиях уже исчерпаны. Не на чем развиваться дальше.

Поэтому от этого пещерного свободного рынка ушли.



А в новый период для дальнейшего развития необходимо уже создание других условий.

И чем они лучше, благоприятнее, тем сильнее и быстрее развитие.

Именно так происходит во всех успешных странах.

Управленцы создают благоприятные для развитич хоть рынка, хоть личности условия.

Исчерпались ресурсы развития в данных условиях, переходят к новым.



И я понимаю, что каждый может иметь своё виденье, но зачем будивельник постоянно обобщает и приписывает ложь?!

Вот где я хоть раз (а не то что 27 лет)) говорил о поделить и хватило на всех, как инструменте хоть выживания или развития (хоть совка, хоть Украины)?

Лепит с потолка... что по экономике, что по политике, что по личностям.



Ему конкретнее некуда пример Стандарт Ойл США, а он всё о СССР и СССР

Постоянные рефлексии. Можно сказать точнее и конкретнее:пан не увидел, что период свободного рынка прошёл в лихие 90-е.И уже исчерпал себя.Полностью!Именно поэтому и был закончен.Всё! Ресурсы в таких условиях уже исчерпаны. Не на чем развиваться дальше.Поэтому от этого пещерного свободного рынка ушли.А в новый период для дальнейшего развития необходимо уже создание других условий.И чем они лучше, благоприятнее, тем сильнее и быстрее развитие.Именно так происходит во всех успешных странах.Управленцы создают благоприятные для развитич хоть рынка, хоть личности условия.Исчерпались ресурсы развития в данных условиях, переходят к новым.И я понимаю, что каждый может иметь своё виденье, но зачем будивельник постоянно обобщает и приписывает ложь?!Вот где я хоть раз (а не то что 27 лет)) говорил о поделить и хватило на всех, как инструменте хоть выживания или развития (хоть совка, хоть Украины)?Лепит с потолка... что по экономике, что по политике, что по личностям.Ему конкретнее некуда пример Стандарт Ойл США, а он всё о СССР и СССРПостоянные рефлексии. detroytred

Повідомлень: 22362 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4484448544864487 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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