Додано: Суб 02 лис, 2019 16:46

За свою короткую жизнь — всего 42 года — Платон Симиренко сумел совершить научно-техническую революцию всеукраинского масштаба. Выпускник Парижского политехнического института, Симиренко принял в управление от отца торговую фирму Братья Яхненко и Симиренко и превратил ее, по современным меркам, в образцовый промышленный холдинг.



Сделав ставку на сахарную промышленность, молодой предприниматель построил первый в Российской империи паровой завод, оборудованный новейшими технологиями. Для его обслуживания он привлек западноевропейских инженеров, а украинцам, работавшим на предприятии, обеспечил невиданный для времен крепостничества “социальный пакет”.



Развивая свое дело, Симиренко построил и первые в Украине пароходы — Украинец и Ярослав, открыв экспортные пути украинскому сахару. Он также вошел в историю как один из самых знаковых отечественных филантропов — именно на деньги Симиренко был издан первый Кобзарь Тараса Шевченко.



Потомок славного рода казацких старшин, Богдан Ханенко сумел занять в украинской истории еще более значимое место. Отечественные музеи обязаны ему богатейшей коллекцией предметов искусства и археологических находок, которые Ханенко вместе с женой Варварой собирал всю жизнь и завещал Украине. Причем девичья фамилия Варвары Ханенко — Терещенко, она происходит из рода знаменитых украинских сахарозаводчиков и меценатов.



Успешный бизнесмен и дипломированный юрист, долгое время работавший в Петербурге и Варшаве, Ханенко методично скупал мировые шедевры живописи не только в Российской империи, но и в Австрии, Италии, Испании, Франции, Германии. Именно он стал главным идеологом и “мотором” создания Киевского художественно-промышленного и научного музея — сейчас это Национальный художественный музей Украины. Еще при жизни он подарил ему всю свою уникальную археологическую коллекцию — меценат за собственные средства проводил раскопки в Киевской губернии. Сегодня Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, расположившийся в центре Киева в доме, где жили супруги (на фото), является крупнейшим в Украине собранием зарубежного искусства.



Михаил Терещенко, первый украинский олигарх и один из крупнейших отечественных меценатов, происходил из рода предпринимателей, создавших самую большую сеть сахарных заводов в Украине. Также семья Терещенко получила дворянский титул и герб, который утвердила в синем и желтом цветах.



Михаил стал главой промышленной империи в 17 лет, умело ее развивал и продолжал благотворительную традицию семьи, где до 70 % доходов уходило на меценатство.



В 1917 году Терещенко как талантливого финансиста пригласили во Временное правительство Российской империи. Он стал министром финансов, а затем — иностранных дел.



С приходом к власти большевиков Терещенко удалось от них откупиться и бежать за границу нищим. Зарубежное имущество семьи тоже конфисковали, так как оно было заложено в счет займов Временного правительства. Однако Терещенко, приехав к родственникам без копейки в кармане, уже через несколько лет скопил солидное состояние. Впоследствии он стал совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре.



В 1950-х годах Терещенко финансировал строительство поселений для украинцев, не желавших возвращаться после войны в СССР.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.