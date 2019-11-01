RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4485448644874488>
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:49

  detroytred написав:В прямых обязанностях управленцев -- создание благоприятных условий для максимального числа граждан.
Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев.
В руках которых все инструменты влияния, как напрямую на граждан, так и косвенного через условия.

Абсолютно вірно. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26996
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:54

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*...
Привела к позитиву для всего США, для всех граждан.
За счёт Рокфеллера.
1 Спочатку було щось створене в обємах які дозволяли після перерозподілу-отримати вигоду всім.
2 У нас так нічого й не створено , 30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім
3 Звідси висновок
Комуністична теорія класно розписала кому ф як ділити
Капіталістична-класно розписала як створювати...
Ми хочемо ділити не створене...
Наші заводи навіть ті які дають прибутки олігархам в основній своїй масі неконкурентно здатні....
При чому СРСР саме тому і розвалився що його промисловість не могла конкурувати з ефективністю Західної...
А ви 27 років розповідаєте що можна було так поділити совок щоб і сьогодні щось у всіх було.

1, 2 и висновок, не связанный с ними.

Причём тут поделить?
Если Вы уж не способны понять, что речь идёт не о крайности, то вообще забудьте о перераспределении, как инструменте.
Ну не дано Вам понятие нормы, баланса, оптимума.

Я вел речь для именно Вас больше о развитии имеющегося.
Вот и ответьте на вопрос: почему созданы такие условия, что крупный бизнес так развивался?
Почему мелкий и средний так развивался, развивается?
И чья это прямая функция.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22362
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:58

  detroytred написав:Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.

Абсолютно вірно. :P Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26996
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:08

  Козак-характерник написав:
  detroytred написав:Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.

Абсолютно вірно. :P Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСрІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися... :P

Можно сказать точнее и конкретнее:
пан не увидел, что период свободного рынка прошёл в лихие 90-е.
И уже исчерпал себя.
Полностью!
Именно поэтому и был закончен.
Всё! Ресурсы в таких условиях уже исчерпаны. Не на чем развиваться дальше.
Поэтому от этого пещерного свободного рынка ушли.

А в новый период для дальнейшего развития необходимо уже создание других условий.
И чем они лучше, благоприятнее, тем сильнее и быстрее развитие.
Именно так происходит во всех успешных странах.
Управленцы создают благоприятные для развитич хоть рынка, хоть личности условия.
Исчерпались ресурсы развития в данных условиях, переходят к новым.

И я понимаю, что каждый может иметь своё виденье, но зачем будивельник постоянно обобщает и приписывает ложь?!
Вот где я хоть раз (а не то что 27 лет)) говорил о поделить и хватило на всех, как инструменте хоть выживания или развития (хоть совка, хоть Украины)?
Лепит с потолка... что по экономике, что по политике, что по личностям.

Ему конкретнее некуда пример Стандарт Ойл США, а он всё о СССР и СССР :lol:
Постоянные рефлексии.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22362
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:30

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім


Перерозподіл є:
Вартість активів 100 найбагатших українців еквівалентна 23% ВВП України. Ця пропорція трохи нижча, ніж рік тому — 28%, і зовсім далека від показника 2013 року — 40%. https://nv.ua/ukr/biz/markets/top-100-n ... 50784.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2907
З нами з: 19.04.12
Подякував: 36 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:33

  detroytred написав:Можно сказать точнее и конкретнее:
пан не увидел

Якщо точніше сказати, не в образу пану Будівельнику :wink: , він не те, що не побачив, а не хоче бачити, бо людина не дурна. Чому? Відповідь в Біблії. Гординя - джерело і першопричина всіх подальших гріхів. Якщо Ти чогось досягнув, то не треба бути пихатим, презирливо ставитися до інших, можливо не таких успішних. Тобі більше дано? Це не Твоя особиста заслуга, а Бог тобі дав. Допоможи нужденним. Не лише матеріально, але й порадою, посмішкою, добрим словом. :P Будь людиною - Божим творіннням.

Я там раніше написав особистостей в історії України, яких вважаю елітою...Чому саме їх визначив? Мали владні повноваження, було багато їм дано, але як розпоряджалися тим, що мали? Михайло Терещенко - 70% доходів на благочинність йшло. Так ось, вони не грібли під себе лише все, а займалися благочинністю, були меценатами, змінювали на краще життя оточуючих. Не треба йти, навіть на якісь подвиги, пов'язані з ризиком для життя, щоб люди поважали Тебе. Іноді, банально поділитися чимось із ближнім, відірвати від себе і дати ближньому, не лише в матеріальному сенсі, залишити по собі добру пам'ять. Бо справжній християнин любить ближнього, як самого себе, бо любить Бога!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26996
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:46

Еліта України

За свою короткую жизнь — всего 42 года — Платон Симиренко сумел совершить научно-техническую революцию всеукраинского масштаба. Выпускник Парижского политехнического института, Симиренко принял в управление от отца торговую фирму Братья Яхненко и Симиренко и превратил ее, по современным меркам, в образцовый промышленный холдинг.

Сделав ставку на сахарную промышленность, молодой предприниматель построил первый в Российской империи паровой завод, оборудованный новейшими технологиями. Для его обслуживания он привлек западноевропейских инженеров, а украинцам, работавшим на предприятии, обеспечил невиданный для времен крепостничества “социальный пакет”.

Развивая свое дело, Симиренко построил и первые в Украине пароходы — Украинец и Ярослав, открыв экспортные пути украинскому сахару. Он также вошел в историю как один из самых знаковых отечественных филантропов — именно на деньги Симиренко был издан первый Кобзарь Тараса Шевченко.

Потомок славного рода казацких старшин, Богдан Ханенко сумел занять в украинской истории еще более значимое место. Отечественные музеи обязаны ему богатейшей коллекцией предметов искусства и археологических находок, которые Ханенко вместе с женой Варварой собирал всю жизнь и завещал Украине. Причем девичья фамилия Варвары Ханенко — Терещенко, она происходит из рода знаменитых украинских сахарозаводчиков и меценатов.

Успешный бизнесмен и дипломированный юрист, долгое время работавший в Петербурге и Варшаве, Ханенко методично скупал мировые шедевры живописи не только в Российской империи, но и в Австрии, Италии, Испании, Франции, Германии. Именно он стал главным идеологом и “мотором” создания Киевского художественно-промышленного и научного музея — сейчас это Национальный художественный музей Украины. Еще при жизни он подарил ему всю свою уникальную археологическую коллекцию — меценат за собственные средства проводил раскопки в Киевской губернии. Сегодня Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, расположившийся в центре Киева в доме, где жили супруги (на фото), является крупнейшим в Украине собранием зарубежного искусства.

Михаил Терещенко, первый украинский олигарх и один из крупнейших отечественных меценатов, происходил из рода предпринимателей, создавших самую большую сеть сахарных заводов в Украине. Также семья Терещенко получила дворянский титул и герб, который утвердила в синем и желтом цветах.

Михаил стал главой промышленной империи в 17 лет, умело ее развивал и продолжал благотворительную традицию семьи, где до 70 % доходов уходило на меценатство.

В 1917 году Терещенко как талантливого финансиста пригласили во Временное правительство Российской империи. Он стал министром финансов, а затем — иностранных дел.

С приходом к власти большевиков Терещенко удалось от них откупиться и бежать за границу нищим. Зарубежное имущество семьи тоже конфисковали, так как оно было заложено в счет займов Временного правительства. Однако Терещенко, приехав к родственникам без копейки в кармане, уже через несколько лет скопил солидное состояние. Впоследствии он стал совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре.

В 1950-х годах Терещенко финансировал строительство поселений для украинцев, не желавших возвращаться после войны в СССР.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26996
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:01

  Tegularius написав:
  andrijk777 написав:Це вірно для України, але не вірно в загальному випадку.
Зокрема в Прибалтиці і Польщі такого не відбулось. Там зразу перемогли націоналістичні сили і ці країни розвивались значно прогресивніше ніж Україна.

В начале 90-х при президентстве националиста Валенсы Польша прозябала в нищете. Экономический подъём там произошёл в период правления социал-демократа Квасьневского (1995-2005 годы). Аналогично - в Литве, где это было заслугой левоцентриста Бразаускаса.

Республики СНГ, где в 90-х брали власть националисты, быстро скатывались в войны с соседями и с нацменьшинствами (Грузия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан и др.) Те же, где удалось избежать отравы национализма, относительно успешны на фоне других (Белоруссия, Казахстан)

А самі "успішні" були комуністи в Україні, які "правили" майже до 2004 року.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:10

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:А самі "успішні" були комуністи в Україні, які "правили" майже до 2004 року.


Какой из Кучмы коммунист ? Он дважды побеждал коммунистов на выборах, при нем рыночные реформы продвигались гораздо быстрее и эффективней, чем в дальнейшем при Ющенко и Януковиче.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13340
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3739 раз.
Подякували: 5505 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:14

Соціальноорієнтований бізнес.

Із класиків. :P

Васса. Три с полтиной за тысячу пудов – тридцать пять сотых копейки с пуда, это, конечно, маловато для грузчиков товаро-пассажирских пароходств – им приходится таскать грузы и за двадцать сажен и дальше. Вырабатывают они в среднем целковый в сутки, а едят много и без мяса – не живут. Вот вам бы на это обратить внимание, статеечку в газеты заказать, найти человечка, чтобы с грузчиками потолковал. Найдете такого?

Кротких (весело). Найдем!

Васса. Ну вот! Надобно крупные пароходства прижать, а наше хозяйство – мелкое, и груз – мелкий, у нас свои матросы перебрасывают его с парохода на пристань, грузчиками пользуемся изредка, как вы знаете.

Кротких. Это не совсем так. Матросам два рубля с тысячи – мало!

Васса. А за что больше-то? Вот вы устройте, чтоб «Кавказ-Меркурий» и прочие до пятишницы с тысячи пудов цену подняли, тогда наши пароходики охотнее грузиться будут, ну и мы прибавим матросам. Так-то! Уж извините, – записочку эту вашу я бракую.

Кротких (морщится). Видите ли, Васса Борисовна…

Васса. А вот вы потолковали бы с гончарами, с мелкими мельниками, вообще – с кустарщиной, сделали бы им уступочку, чтобы они нам грузы давали, вот это полезно было бы…

Кротких (не без гордости). Прошлый год кончили хорошо, прибыль солидная!

Васса. Что же это: все хорошо да хорошо? Надобно еще лучше, а то скучно жить будет все только в хорошем. Ну, будьте здоровы! На меня дела плывут.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26996
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4485448644874488>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15679)
02.11.2019 17:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.