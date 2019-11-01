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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 15:49
detroytred написав:
В прямых обязанностях управленцев -- создание благоприятных условий для максимального числа граждан.
Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев.
В руках которых все инструменты влияния, как напрямую на граждан, так и косвенного через условия.
Абсолютно вірно.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 15:54
budivelnik написав: detroytred написав:
Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*...
Привела к позитиву для всего США, для всех граждан.
За счёт Рокфеллера.
1 Спочатку було щось створене в обємах які дозволяли після перерозподілу-отримати вигоду всім.
2 У нас так нічого й не створено , 30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім
3 Звідси висновок
Комуністична теорія класно розписала кому ф як ділити
Капіталістична-класно розписала як створювати...
Ми хочемо ділити не створене...
Наші заводи навіть ті які дають прибутки олігархам в основній своїй масі неконкурентно здатні....
При чому СРСР саме тому і розвалився що його промисловість не могла конкурувати з ефективністю Західної...
А ви 27 років розповідаєте що можна було так поділити совок щоб і сьогодні щось у всіх було.
1, 2 и висновок, не связанный с ними.
Причём тут поделить?
Если Вы уж не способны понять, что речь идёт не о крайности, то вообще забудьте о перераспределении, как инструменте.
Ну не дано Вам понятие нормы, баланса, оптимума.
Я вел речь для именно Вас больше о развитии имеющегося.
Вот и ответьте на вопрос: почему созданы такие условия, что крупный бизнес так развивался?
Почему мелкий и средний так развивался, развивается?
И чья это прямая функция.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 15:58
detroytred написав:
Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.
Абсолютно вірно.
Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:08
Козак-характерник написав: detroytred написав:
Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.
Абсолютно вірно.
Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСрІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися...
Можно сказать точнее и конкретнее:
пан не увидел, что период свободного рынка прошёл в лихие 90-е.
И уже исчерпал себя.
Полностью!
Именно поэтому и был закончен.
Всё! Ресурсы в таких условиях уже исчерпаны. Не на чем развиваться дальше.
Поэтому от этого пещерного свободного рынка ушли.
А в новый период для дальнейшего развития необходимо уже создание других условий.
И чем они лучше, благоприятнее, тем сильнее и быстрее развитие.
Именно так происходит во всех успешных странах.
Управленцы создают благоприятные для развитич хоть рынка, хоть личности условия.
Исчерпались ресурсы развития в данных условиях, переходят к новым.
И я понимаю, что каждый может иметь своё виденье, но зачем будивельник постоянно обобщает и приписывает ложь?!
Вот где я хоть раз (а не то что 27 лет)) говорил о поделить и хватило на всех, как инструменте хоть выживания или развития (хоть совка, хоть Украины)?
Лепит с потолка... что по экономике, что по политике, что по личностям.
Ему конкретнее некуда пример Стандарт Ойл США, а он всё о СССР и СССР
Постоянные рефлексии.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:30
budivelnik написав:
30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім
Перерозподіл є:
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:33
detroytred написав:
Можно сказать точнее и конкретнее:
пан не увидел
Якщо точніше сказати, не в образу пану Будівельнику
, він не те, що не побачив, а не хоче бачити, бо людина не дурна. Чому? Відповідь в Біблії. Гординя - джерело і першопричина всіх подальших гріхів. Якщо Ти чогось досягнув, то не треба бути пихатим, презирливо ставитися до інших, можливо не таких успішних. Тобі більше дано? Це не Твоя особиста заслуга, а Бог тобі дав. Допоможи нужденним. Не лише матеріально, але й порадою, посмішкою, добрим словом.
Будь людиною - Божим творіннням.
Я там раніше написав особистостей в історії України, яких вважаю елітою...Чому саме їх визначив? Мали владні повноваження, було багато їм дано, але як розпоряджалися тим, що мали? Михайло Терещенко - 70% доходів на благочинність йшло. Так ось, вони не грібли під себе лише все, а займалися благочинністю, були меценатами, змінювали на краще життя оточуючих. Не треба йти, навіть на якісь подвиги, пов'язані з ризиком для життя, щоб люди поважали Тебе. Іноді, банально поділитися чимось із ближнім, відірвати від себе і дати ближньому, не лише в матеріальному сенсі, залишити по собі добру пам'ять. Бо справжній християнин любить ближнього, як самого себе, бо любить Бога!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:46
За свою короткую жизнь — всего 42 года — Платон Симиренко сумел совершить научно-техническую революцию всеукраинского масштаба. Выпускник Парижского политехнического института, Симиренко принял в управление от отца торговую фирму Братья Яхненко и Симиренко и превратил ее, по современным меркам, в образцовый промышленный холдинг.
Сделав ставку на сахарную промышленность, молодой предприниматель построил первый в Российской империи паровой завод, оборудованный новейшими технологиями. Для его обслуживания он привлек западноевропейских инженеров, а украинцам, работавшим на предприятии, обеспечил невиданный для времен крепостничества “социальный пакет”.
Развивая свое дело, Симиренко построил и первые в Украине пароходы — Украинец и Ярослав, открыв экспортные пути украинскому сахару. Он также вошел в историю как один из самых знаковых отечественных филантропов — именно на деньги Симиренко был издан первый Кобзарь Тараса Шевченко.
Потомок славного рода казацких старшин, Богдан Ханенко сумел занять в украинской истории еще более значимое место. Отечественные музеи обязаны ему богатейшей коллекцией предметов искусства и археологических находок, которые Ханенко вместе с женой Варварой собирал всю жизнь и завещал Украине. Причем девичья фамилия Варвары Ханенко — Терещенко, она происходит из рода знаменитых украинских сахарозаводчиков и меценатов.
Успешный бизнесмен и дипломированный юрист, долгое время работавший в Петербурге и Варшаве, Ханенко методично скупал мировые шедевры живописи не только в Российской империи, но и в Австрии, Италии, Испании, Франции, Германии. Именно он стал главным идеологом и “мотором” создания Киевского художественно-промышленного и научного музея — сейчас это Национальный художественный музей Украины. Еще при жизни он подарил ему всю свою уникальную археологическую коллекцию — меценат за собственные средства проводил раскопки в Киевской губернии. Сегодня Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, расположившийся в центре Киева в доме, где жили супруги (на фото), является крупнейшим в Украине собранием зарубежного искусства.
Михаил Терещенко, первый украинский олигарх и один из крупнейших отечественных меценатов, происходил из рода предпринимателей, создавших самую большую сеть сахарных заводов в Украине. Также семья Терещенко получила дворянский титул и герб, который утвердила в синем и желтом цветах.
Михаил стал главой промышленной империи в 17 лет, умело ее развивал и продолжал благотворительную традицию семьи, где до 70 % доходов уходило на меценатство.
В 1917 году Терещенко как талантливого финансиста пригласили во Временное правительство Российской империи. Он стал министром финансов, а затем — иностранных дел.
С приходом к власти большевиков Терещенко удалось от них откупиться и бежать за границу нищим. Зарубежное имущество семьи тоже конфисковали, так как оно было заложено в счет займов Временного правительства. Однако Терещенко, приехав к родственникам без копейки в кармане, уже через несколько лет скопил солидное состояние. Впоследствии он стал совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре.
В 1950-х годах Терещенко финансировал строительство поселений для украинцев, не желавших возвращаться после войны в СССР.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 17:01
Tegularius написав: andrijk777 написав:
Це вірно для України, але не вірно в загальному випадку.
Зокрема в Прибалтиці і Польщі такого не відбулось. Там зразу перемогли націоналістичні сили і ці країни розвивались значно прогресивніше ніж Україна.
В начале 90-х при президентстве националиста Валенсы Польша прозябала в нищете. Экономический подъём там произошёл в период правления социал-демократа Квасьневского (1995-2005 годы). Аналогично - в Литве, где это было заслугой левоцентриста Бразаускаса.
Республики СНГ, где в 90-х брали власть националисты, быстро скатывались в войны с соседями и с нацменьшинствами (Грузия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан и др.) Те же, где удалось избежать отравы национализма, относительно успешны на фоне других (Белоруссия, Казахстан)
А самі "успішні" були комуністи в Україні, які "правили" майже до 2004 року.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 17:10
andrijk777 написав:А самі "успішні" були комуністи в Україні, які "правили" майже до 2004 року.
Какой из Кучмы коммунист ? Он дважды побеждал коммунистов на выборах, при нем рыночные реформы продвигались гораздо быстрее и эффективней, чем в дальнейшем при Ющенко и Януковиче.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 17:14
Із класиків.
Васса. Три с полтиной за тысячу пудов – тридцать пять сотых копейки с пуда, это, конечно, маловато для грузчиков товаро-пассажирских пароходств – им приходится таскать грузы и за двадцать сажен и дальше. Вырабатывают они в среднем целковый в сутки, а едят много и без мяса – не живут. Вот вам бы на это обратить внимание, статеечку в газеты заказать, найти человечка, чтобы с грузчиками потолковал. Найдете такого?
Кротких (весело). Найдем!
Васса. Ну вот! Надобно крупные пароходства прижать, а наше хозяйство – мелкое, и груз – мелкий, у нас свои матросы перебрасывают его с парохода на пристань, грузчиками пользуемся изредка, как вы знаете.
Кротких. Это не совсем так. Матросам два рубля с тысячи – мало!
Васса. А за что больше-то? Вот вы устройте, чтоб «Кавказ-Меркурий» и прочие до пятишницы с тысячи пудов цену подняли, тогда наши пароходики охотнее грузиться будут, ну и мы прибавим матросам. Так-то! Уж извините, – записочку эту вашу я бракую.
Кротких (морщится). Видите ли, Васса Борисовна…
Васса. А вот вы потолковали бы с гончарами, с мелкими мельниками, вообще – с кустарщиной, сделали бы им уступочку, чтобы они нам грузы давали, вот это полезно было бы…
Кротких (не без гордости). Прошлый год кончили хорошо, прибыль солидная!
Васса. Что же это: все хорошо да хорошо? Надобно еще лучше, а то скучно жить будет все только в хорошем. Ну, будьте здоровы! На меня дела плывут.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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