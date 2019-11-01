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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4485448644874488> Додано: Суб 02 лис, 2019 15:49 detroytred написав: В прямых обязанностях управленцев -- создание благоприятных условий для максимального числа граждан.

Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев.

В руках которых все инструменты влияния, как напрямую на граждан, так и косвенного через условия. В прямых обязанностях управленцев -- создание благоприятных условий для максимального числа граждан.Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев.В руках которых все инструменты влияния, как напрямую на граждан, так и косвенного через условия.

Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26996 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:54 budivelnik написав: detroytred написав: Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*...

Привела к позитиву для всего США, для всех граждан.

За счёт Рокфеллера. Как простой пример --- демонопозация *Стандарт Ойл*...Привела к позитиву для всего США, для всех граждан.За счёт Рокфеллера. 1 Спочатку було щось створене в обємах які дозволяли після перерозподілу-отримати вигоду всім.

2 У нас так нічого й не створено , 30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім

3 Звідси висновок

Комуністична теорія класно розписала кому ф як ділити

Капіталістична-класно розписала як створювати...

Ми хочемо ділити не створене...

Наші заводи навіть ті які дають прибутки олігархам в основній своїй масі неконкурентно здатні....

При чому СРСР саме тому і розвалився що його промисловість не могла конкурувати з ефективністю Західної...

А ви 27 років розповідаєте що можна було так поділити совок щоб і сьогодні щось у всіх було. 1 Спочатку було щось створене в обємах які дозволяли після перерозподілу-отримати вигоду всім.2 У нас так нічого й не створено , 30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім3 Звідси висновокКомуністична теорія класно розписала кому ф як ділитиКапіталістична-класно розписала як створювати...Ми хочемо ділити не створене...Наші заводи навіть ті які дають прибутки олігархам в основній своїй масі неконкурентно здатні....При чому СРСР саме тому і розвалився що його промисловість не могла конкурувати з ефективністю Західної...А ви 27 років розповідаєте що можна було так поділити совок щоб і сьогодні щось у всіх було.

1, 2 и висновок, не связанный с ними.



Причём тут поделить?

Если Вы уж не способны понять, что речь идёт не о крайности, то вообще забудьте о перераспределении, как инструменте.

Ну не дано Вам понятие нормы, баланса, оптимума.



Я вел речь для именно Вас больше о развитии имеющегося.

Вот и ответьте на вопрос: почему созданы такие условия, что крупный бизнес так развивался?

Почему мелкий и средний так развивался, развивается?

И чья это прямая функция. 1, 2 и висновок, не связанный с ними.Причём тут поделить?Если Вы уж не способны понять, что речь идёт не о крайности, то вообще забудьте о перераспределении, как инструменте.Ну не дано Вам понятие нормы, баланса, оптимума.Я вел речь для именно Вас больше о развитии имеющегося.Вот и ответьте на вопрос: почему созданы такие условия, что крупный бизнес так развивался?Почему мелкий и средний так развивался, развивается?И чья это прямая функция. detroytred

Повідомлень: 22362 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 15:58 detroytred написав: Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.

Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.

Абсолютно вірно. Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися... Абсолютно вірно.Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися... Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26996 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 16:08 Козак-характерник написав: detroytred написав: Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.

Вы не учитывает всех факторов. То есть упрощаете.

Абсолютно вірно. Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСрІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися... Абсолютно вірно.Я те саме Будівельнику написав. Він створив власну систему цінностей і переконаннь, але мислить фрагментарно. І під свій суб'єктивний погляд міряє все. Науковий підхід, він системний і не вибірковий. Науковий підхід розглядає явище системно, в цілому, враховуючи ВСрІ фактори, а не лише ті, що подобаються дописувачу. Лише тоді можна створити більш - менш об'єктивну картину. І то, можна помилитися...

Можно сказать точнее и конкретнее:

пан не увидел, что период свободного рынка прошёл в лихие 90-е.

И уже исчерпал себя.

Полностью!

Именно поэтому и был закончен.

Всё! Ресурсы в таких условиях уже исчерпаны. Не на чем развиваться дальше.

Поэтому от этого пещерного свободного рынка ушли.



А в новый период для дальнейшего развития необходимо уже создание других условий.

И чем они лучше, благоприятнее, тем сильнее и быстрее развитие.

Именно так происходит во всех успешных странах.

Управленцы создают благоприятные для развитич хоть рынка, хоть личности условия.

Исчерпались ресурсы развития в данных условиях, переходят к новым.



И я понимаю, что каждый может иметь своё виденье, но зачем будивельник постоянно обобщает и приписывает ложь?!

Вот где я хоть раз (а не то что 27 лет)) говорил о поделить и хватило на всех, как инструменте хоть выживания или развития (хоть совка, хоть Украины)?

Лепит с потолка... что по экономике, что по политике, что по личностям.



Ему конкретнее некуда пример Стандарт Ойл США, а он всё о СССР и СССР

Постоянные рефлексии. Можно сказать точнее и конкретнее:пан не увидел, что период свободного рынка прошёл в лихие 90-е.И уже исчерпал себя.Полностью!Именно поэтому и был закончен.Всё! Ресурсы в таких условиях уже исчерпаны. Не на чем развиваться дальше.Поэтому от этого пещерного свободного рынка ушли.А в новый период для дальнейшего развития необходимо уже создание других условий.И чем они лучше, благоприятнее, тем сильнее и быстрее развитие.Именно так происходит во всех успешных странах.Управленцы создают благоприятные для развитич хоть рынка, хоть личности условия.Исчерпались ресурсы развития в данных условиях, переходят к новым.И я понимаю, что каждый может иметь своё виденье, но зачем будивельник постоянно обобщает и приписывает ложь?!Вот где я хоть раз (а не то что 27 лет)) говорил о поделить и хватило на всех, как инструменте хоть выживания или развития (хоть совка, хоть Украины)?Лепит с потолка... что по экономике, что по политике, что по личностям.Ему конкретнее некуда пример Стандарт Ойл США, а он всё о СССР и СССРПостоянные рефлексии. detroytred

Повідомлень: 22362 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 16:30 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: 30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім 30 млрд доларів у 100 найбагатших не можливо перерозподілити так щоб вистарчило усім



Перерозподіл є:

https://nv.ua/ukr/biz/markets/top-100-n ... 50784.html Вартість активів 100 найбагатших українців еквівалентна 23% ВВП України. Ця пропорція трохи нижча, ніж рік тому — 28%, і зовсім далека від показника 2013 року — 40%. Перерозподіл є: Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2907 З нами з: 19.04.12 Подякував: 36 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 16:33 detroytred написав: Можно сказать точнее и конкретнее:

пан не увидел Можно сказать точнее и конкретнее:пан не увидел

Якщо точніше сказати, не в образу пану Будівельнику , він не те, що не побачив, а не хоче бачити, бо людина не дурна. Чому? Відповідь в Біблії. Гординя - джерело і першопричина всіх подальших гріхів. Якщо Ти чогось досягнув, то не треба бути пихатим, презирливо ставитися до інших, можливо не таких успішних. Тобі більше дано? Це не Твоя особиста заслуга, а Бог тобі дав. Допоможи нужденним. Не лише матеріально, але й порадою, посмішкою, добрим словом. Будь людиною - Божим творіннням.



Я там раніше написав особистостей в історії України, яких вважаю елітою...Чому саме їх визначив? Мали владні повноваження, було багато їм дано, але як розпоряджалися тим, що мали? Михайло Терещенко - 70% доходів на благочинність йшло. Так ось, вони не грібли під себе лише все, а займалися благочинністю, були меценатами, змінювали на краще життя оточуючих. Не треба йти, навіть на якісь подвиги, пов'язані з ризиком для життя, щоб люди поважали Тебе. Іноді, банально поділитися чимось із ближнім, відірвати від себе і дати ближньому, не лише в матеріальному сенсі, залишити по собі добру пам'ять. Бо справжній християнин любить ближнього, як самого себе, бо любить Бога! Якщо точніше сказати, не в образу пану Будівельнику, він не те, що не побачив, а не хоче бачити, бо людина не дурна. Чому? Відповідь в Біблії. Гординя - джерело і першопричина всіх подальших гріхів. Якщо Ти чогось досягнув, то не треба бути пихатим, презирливо ставитися до інших, можливо не таких успішних. Тобі більше дано? Це не Твоя особиста заслуга, а Бог тобі дав. Допоможи нужденним. Не лише матеріально, але й порадою, посмішкою, добрим словом.Будь людиною - Божим творіннням.Я там раніше написав особистостей в історії України, яких вважаю елітою...Чому саме їх визначив? Мали владні повноваження, було багато їм дано, але як розпоряджалися тим, що мали? Михайло Терещенко - 70% доходів на благочинність йшло. Так ось, вони не грібли під себе лише все, а займалися благочинністю, були меценатами, змінювали на краще життя оточуючих. Не треба йти, навіть на якісь подвиги, пов'язані з ризиком для життя, щоб люди поважали Тебе. Іноді, банально поділитися чимось із ближнім, відірвати від себе і дати ближньому, не лише в матеріальному сенсі, залишити по собі добру пам'ять. Бо справжній християнин любить ближнього, як самого себе, бо любить Бога! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26996 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 16:46 Еліта України За свою короткую жизнь — всего 42 года — Платон Симиренко сумел совершить научно-техническую революцию всеукраинского масштаба. Выпускник Парижского политехнического института, Симиренко принял в управление от отца торговую фирму Братья Яхненко и Симиренко и превратил ее, по современным меркам, в образцовый промышленный холдинг.



Сделав ставку на сахарную промышленность, молодой предприниматель построил первый в Российской империи паровой завод, оборудованный новейшими технологиями. Для его обслуживания он привлек западноевропейских инженеров, а украинцам, работавшим на предприятии, обеспечил невиданный для времен крепостничества “социальный пакет”.



Развивая свое дело, Симиренко построил и первые в Украине пароходы — Украинец и Ярослав, открыв экспортные пути украинскому сахару. Он также вошел в историю как один из самых знаковых отечественных филантропов — именно на деньги Симиренко был издан первый Кобзарь Тараса Шевченко.



Потомок славного рода казацких старшин, Богдан Ханенко сумел занять в украинской истории еще более значимое место. Отечественные музеи обязаны ему богатейшей коллекцией предметов искусства и археологических находок, которые Ханенко вместе с женой Варварой собирал всю жизнь и завещал Украине. Причем девичья фамилия Варвары Ханенко — Терещенко, она происходит из рода знаменитых украинских сахарозаводчиков и меценатов.



Успешный бизнесмен и дипломированный юрист, долгое время работавший в Петербурге и Варшаве, Ханенко методично скупал мировые шедевры живописи не только в Российской империи, но и в Австрии, Италии, Испании, Франции, Германии. Именно он стал главным идеологом и “мотором” создания Киевского художественно-промышленного и научного музея — сейчас это Национальный художественный музей Украины. Еще при жизни он подарил ему всю свою уникальную археологическую коллекцию — меценат за собственные средства проводил раскопки в Киевской губернии. Сегодня Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, расположившийся в центре Киева в доме, где жили супруги (на фото), является крупнейшим в Украине собранием зарубежного искусства.



Михаил Терещенко, первый украинский олигарх и один из крупнейших отечественных меценатов, происходил из рода предпринимателей, создавших самую большую сеть сахарных заводов в Украине. Также семья Терещенко получила дворянский титул и герб, который утвердила в синем и желтом цветах.



Михаил стал главой промышленной империи в 17 лет, умело ее развивал и продолжал благотворительную традицию семьи, где до 70 % доходов уходило на меценатство.



В 1917 году Терещенко как талантливого финансиста пригласили во Временное правительство Российской империи. Он стал министром финансов, а затем — иностранных дел.



С приходом к власти большевиков Терещенко удалось от них откупиться и бежать за границу нищим. Зарубежное имущество семьи тоже конфисковали, так как оно было заложено в счет займов Временного правительства. Однако Терещенко, приехав к родственникам без копейки в кармане, уже через несколько лет скопил солидное состояние. Впоследствии он стал совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре.



В 1950-х годах Терещенко финансировал строительство поселений для украинцев, не желавших возвращаться после войны в СССР. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26996 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 17:01 Tegularius написав: andrijk777 написав: Це вірно для України, але не вірно в загальному випадку.

Зокрема в Прибалтиці і Польщі такого не відбулось. Там зразу перемогли націоналістичні сили і ці країни розвивались значно прогресивніше ніж Україна.

Це вірно для України, але не вірно в загальному випадку.Зокрема в Прибалтиці і Польщі такого не відбулось. Там зразу перемогли націоналістичні сили і ці країни розвивались значно прогресивніше ніж Україна.

В начале 90-х при президентстве националиста Валенсы Польша прозябала в нищете. Экономический подъём там произошёл в период правления социал-демократа Квасьневского (1995-2005 годы). Аналогично - в Литве, где это было заслугой левоцентриста Бразаускаса.



Республики СНГ, где в 90-х брали власть националисты, быстро скатывались в войны с соседями и с нацменьшинствами (Грузия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан и др.) Те же, где удалось избежать отравы национализма, относительно успешны на фоне других (Белоруссия, Казахстан) В начале 90-х при президентстве националиста Валенсы Польша прозябала в нищете. Экономический подъём там произошёл в период правления социал-демократа Квасьневского (1995-2005 годы). Аналогично - в Литве, где это было заслугой левоцентриста Бразаускаса.Республики СНГ, где в 90-х брали власть националисты, быстро скатывались в войны с соседями и с нацменьшинствами (Грузия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан и др.) Те же, где удалось избежать отравы национализма, относительно успешны на фоне других (Белоруссия, Казахстан)

А самі "успішні" були комуністи в Україні, які "правили" майже до 2004 року. А самі "успішні" були комуністи в Україні, які "правили" майже до 2004 року. andrijk777

Повідомлень: 1753 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 17:10 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: А самі "успішні" були комуністи в Україні, які "правили" майже до 2004 року.



Какой из Кучмы коммунист ? Он дважды побеждал коммунистов на выборах, при нем рыночные реформы продвигались гораздо быстрее и эффективней, чем в дальнейшем при Ющенко и Януковиче. Какой из Кучмы коммунист ? Он дважды побеждал коммунистов на выборах, при нем рыночные реформы продвигались гораздо быстрее и эффективней, чем в дальнейшем при Ющенко и Януковиче. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13340 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3739 раз. Подякували: 5505 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 17:14 Соціальноорієнтований бізнес.



Васса. Три с полтиной за тысячу пудов – тридцать пять сотых копейки с пуда, это, конечно, маловато для грузчиков товаро-пассажирских пароходств – им приходится таскать грузы и за двадцать сажен и дальше. Вырабатывают они в среднем целковый в сутки, а едят много и без мяса – не живут. Вот вам бы на это обратить внимание, статеечку в газеты заказать, найти человечка, чтобы с грузчиками потолковал. Найдете такого?



Кротких (весело). Найдем!



Васса. Ну вот! Надобно крупные пароходства прижать, а наше хозяйство – мелкое, и груз – мелкий, у нас свои матросы перебрасывают его с парохода на пристань, грузчиками пользуемся изредка, как вы знаете.



Кротких. Это не совсем так. Матросам два рубля с тысячи – мало!



Васса. А за что больше-то? Вот вы устройте, чтоб «Кавказ-Меркурий» и прочие до пятишницы с тысячи пудов цену подняли, тогда наши пароходики охотнее грузиться будут, ну и мы прибавим матросам. Так-то! Уж извините, – записочку эту вашу я бракую.



Кротких (морщится). Видите ли, Васса Борисовна…



Васса. А вот вы потолковали бы с гончарами, с мелкими мельниками, вообще – с кустарщиной, сделали бы им уступочку, чтобы они нам грузы давали, вот это полезно было бы…



Кротких (не без гордости). Прошлый год кончили хорошо, прибыль солидная!



Васса. Что же это: все хорошо да хорошо? Надобно еще лучше, а то скучно жить будет все только в хорошем. Ну, будьте здоровы! На меня дела плывут. Із класиків.Васса. Три с полтиной за тысячу пудов – тридцать пять сотых копейки с пуда, это, конечно, маловато для грузчиков товаро-пассажирских пароходств – им приходится таскать грузы и за двадцать сажен и дальше. Вырабатывают они в среднем целковый в сутки, а едят много и без мяса – не живут. Вот вам бы на это обратить внимание, статеечку в газеты заказать, найти человечка, чтобы с грузчиками потолковал. Найдете такого?Кротких (весело). Найдем!Васса. Ну вот! Надобно крупные пароходства прижать, а наше хозяйство – мелкое, и груз – мелкий, у нас свои матросы перебрасывают его с парохода на пристань, грузчиками пользуемся изредка, как вы знаете.Кротких. Это не совсем так. Матросам два рубля с тысячи – мало!Васса. А за что больше-то? Вот вы устройте, чтоб «Кавказ-Меркурий» и прочие до пятишницы с тысячи пудов цену подняли, тогда наши пароходики охотнее грузиться будут, ну и мы прибавим матросам. Так-то! Уж извините, – записочку эту вашу я бракую.Кротких (морщится). Видите ли, Васса Борисовна…Васса. А вот вы потолковали бы с гончарами, с мелкими мельниками, вообще – с кустарщиной, сделали бы им уступочку, чтобы они нам грузы давали, вот это полезно было бы…Кротких (не без гордости). Прошлый год кончили хорошо, прибыль солидная!Васса. Что же это: все хорошо да хорошо? Надобно еще лучше, а то скучно жить будет все только в хорошем. Ну, будьте здоровы! На меня дела плывут. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26996 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4485448644874488> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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