Вроде еврей, а недалёкий.
Так любите СССР, так любите РФ, так уважаете Израиль, что совершенно непонятно - а что вы здесь делаете ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:29
Вроде еврей, а недалёкий.
Так любите СССР, так любите РФ, так уважаете Израиль, что совершенно непонятно - а что вы здесь делаете ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:31
Козак-характерникКозаче, ти б подихав трохи свіжим повітрям, бо книжки твої немає сил вже читати, таке враження, що сам собі пишеш, потім доводиш собі, тобто сам з собою розмовляєш. Зупинись.
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:36
Продолжение темы "во всём виноваты националисты".
Валенса заложил те основы развития Польши, которые продолжил Квасневский..
Грузия - Абхазия, Осетия, без РФ не обошлось
Азербайджан - Карабах, без РФ не обошлось
Молдова - Приднестровье, без РФ не обошлось
Казахстан - русских просто выгоняли. Рассматривается переход от кирилицы к латинице.
Может не в националистах дело ? а в политике РФ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:37
Так, я тут на кріптобіржах балуюся... І з Вами у монітора розмовляю... Добре! Пауза.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:37
Самый чёткий коммунист.
Красный директор.
Создатель олигархический системы, которую есть и до сих пор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:47
Re: Політичні дискусії
Ранее
Уж ляпнул, так ляпнул трусами об асфальт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:47
Олигархическая система достигла совершенства и самого сока при Ющенко-Януковиче-Порошенко-Зеленском, а виноват Данилыч ))) Если кого-то не устраивала могли бы поменять при желании. Без Кучмы богатство Ахметова увеличилось в пять раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:54
Як що? Грабують і розвалюють Країну, поки жебраками не зроблять українців, та не забируть все до останнього і землю теж. І поки є чим поживитись, наче саранча збігається на бенкет. І навіть війну можуть розв"язати, для пришвидшення процесу збагачення, щоб менше люду заважало - це ж євреї, хитрі і розумні.
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