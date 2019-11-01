RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4486448744884489>
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:31

Козак-характерникКозаче, ти б подихав трохи свіжим повітрям, бо книжки твої немає сил вже читати, таке враження, що сам собі пишеш, потім доводиш собі, тобто сам з собою розмовляєш. Зупинись.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 06.01.17
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:36

  Tegularius написав:
  andrijk777 написав:Це вірно для України, але не вірно в загальному випадку.
Зокрема в Прибалтиці і Польщі такого не відбулось. Там зразу перемогли націоналістичні сили і ці країни розвивались значно прогресивніше ніж Україна.

В начале 90-х при президентстве националиста Валенсы Польша прозябала в нищете. Экономический подъём там произошёл в период правления социал-демократа Квасьневского (1995-2005 годы). Аналогично - в Литве, где это было заслугой левоцентриста Бразаускаса.

Республики СНГ, где в 90-х брали власть националисты, быстро скатывались в войны с соседями и с нацменьшинствами (Грузия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан и др.) Те же, где удалось избежать отравы национализма, относительно успешны на фоне других (Белоруссия, Казахстан)

Продолжение темы "во всём виноваты националисты".
Валенса заложил те основы развития Польши, которые продолжил Квасневский..

Грузия - Абхазия, Осетия, без РФ не обошлось
Азербайджан - Карабах, без РФ не обошлось
Молдова - Приднестровье, без РФ не обошлось

Казахстан - русских просто выгоняли. Рассматривается переход от кирилицы к латинице.

Может не в националистах дело ? а в политике РФ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3311
З нами з: 31.08.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:37

  Перес де Куэльяр написав:Козак-характерникКозаче, ти б подихав трохи свіжим повітрям, бо книжки твої немає сил вже читати, таке враження, що сам собі пишеш, потім доводиш собі, тобто сам з собою розмовляєш. Зупинись.

Так, я тут на кріптобіржах балуюся... :P І з Вами у монітора розмовляю... :P Добре! Пауза. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26997
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:37

  freeze написав:
andrijk777 написав:А самі "успішні" були комуністи в Україні, які "правили" майже до 2004 року.


Какой из Кучмы коммунист ? Он дважды побеждал коммунистов на выборах, при нем рыночные реформы продвигались гораздо быстрее и эффективней, чем в дальнейшем при Ющенко и Януковиче.

Самый чёткий коммунист.
Красный директор.
Создатель олигархический системы, которую есть и до сих пор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3311
З нами з: 31.08.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:47

Re: Політичні дискусії

Вслед за Украиной: Болгария отреагировала на слова Макрона о "нелегальных болгарских бандах"
МИД Болгарии внесет ноту протеста в Министерство иностранных дел Франции из-за высказывания президента Эммануэля Макрона о «нелегальных болгарских бандах».

Ранее
"Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.

Уж ляпнул, так ляпнул трусами об асфальт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3311
З нами з: 31.08.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:47

  pesikot написав:Создатель олигархический системы, которую есть и до сих пор


Олигархическая система достигла совершенства и самого сока при Ющенко-Януковиче-Порошенко-Зеленском, а виноват Данилыч ))) Если кого-то не устраивала могли бы поменять при желании. Без Кучмы богатство Ахметова увеличилось в пять раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13341
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3739 раз.
Подякували: 5506 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:12

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Олигархическая система достигла совершенства и самого сока при Ющенко-Януковиче-Порошенко-Зеленском, а виноват Данилыч ))) Если кого-то не устраивала могли бы поменять при желании. Без Кучмы богатство Ахметова увеличилось в пять раз.

Так ви (73%) вже поміняли, а кучмівська система перетравить і цих, і наступних. Бо треба було продавати державне майно так, як в Східній Європе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8742
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:14

  freeze написав:
  pesikot написав:Создатель олигархический системы, которую есть и до сих пор


Олигархическая система достигла совершенства и самого сока при Ющенко-Януковиче-Порошенко-Зеленском, а виноват Данилыч ))) Если кого-то не устраивала могли бы поменять при желании. Без Кучмы богатство Ахметова увеличилось в пять раз.

У чудака олигархзическая система ассоциируется с коммунизмом :lol:

Зато красного директора вспомнил.
Хотя Лех Бальцерович вообще был преподавателем в институте (или на кафедре) марксизма-ленинизма.

Не дискускуссии, а какие рефлексии...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22364
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:36

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Олигархическая система достигла совершенства и самого сока при Ющенко-Януковиче-Порошенко-Зеленском, а виноват Данилыч ))) Если кого-то не устраивала могли бы поменять при желании. Без Кучмы богатство Ахметова увеличилось в пять раз.

Так ви (73%) вже поміняли, а кучмівська система перетравить і цих, і наступних. Бо треба було продавати державне майно так, як в Східній Європе.


Так продавайте, делайте так как в Восточной Европе. Кучма-то чем мешал 15 лет продать ГТС или одесский припортовый ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13341
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3739 раз.
Подякували: 5506 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:46

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Так продавайте, делайте так как в Восточной Европе. Кучма-то чем мешал 15 лет продать ГТС или одесский припортовый ?

Та вже нічим. Мавр зробив свою справу. Тепер вже іноземний капітал і калачем сюди не заманеш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8742
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4486448744884489>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron