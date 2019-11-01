Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Це вірно для України, але не вірно в загальному випадку. Зокрема в Прибалтиці і Польщі такого не відбулось. Там зразу перемогли націоналістичні сили і ці країни розвивались значно прогресивніше ніж Україна.
В начале 90-х при президентстве националиста Валенсы Польша прозябала в нищете. Экономический подъём там произошёл в период правления социал-демократа Квасьневского (1995-2005 годы). Аналогично - в Литве, где это было заслугой левоцентриста Бразаускаса.
Республики СНГ, где в 90-х брали власть националисты, быстро скатывались в войны с соседями и с нацменьшинствами (Грузия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан и др.) Те же, где удалось избежать отравы национализма, относительно успешны на фоне других (Белоруссия, Казахстан)
Продолжение темы "во всём виноваты националисты". Валенса заложил те основы развития Польши, которые продолжил Квасневский..
Грузия - Абхазия, Осетия, без РФ не обошлось Азербайджан - Карабах, без РФ не обошлось Молдова - Приднестровье, без РФ не обошлось
Казахстан - русских просто выгоняли. Рассматривается переход от кирилицы к латинице.
Может не в националистах дело ? а в политике РФ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Перес де Куэльяр написав:Козак-характерникКозаче, ти б подихав трохи свіжим повітрям, бо книжки твої немає сил вже читати, таке враження, що сам собі пишеш, потім доводиш собі, тобто сам з собою розмовляєш. Зупинись.
Так, я тут на кріптобіржах балуюся... І з Вами у монітора розмовляю... Добре! Пауза.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
pesikot написав:Создатель олигархический системы, которую есть и до сих пор
Олигархическая система достигла совершенства и самого сока при Ющенко-Януковиче-Порошенко-Зеленском, а виноват Данилыч ))) Если кого-то не устраивала могли бы поменять при желании. Без Кучмы богатство Ахметова увеличилось в пять раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Олигархическая система достигла совершенства и самого сока при Ющенко-Януковиче-Порошенко-Зеленском, а виноват Данилыч ))) Если кого-то не устраивала могли бы поменять при желании. Без Кучмы богатство Ахметова увеличилось в пять раз.
Так ви (73%) вже поміняли, а кучмівська система перетравить і цих, і наступних. Бо треба було продавати державне майно так, як в Східній Європе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
pesikot написав:Создатель олигархический системы, которую есть и до сих пор
Олигархическая система достигла совершенства и самого сока при Ющенко-Януковиче-Порошенко-Зеленском, а виноват Данилыч ))) Если кого-то не устраивала могли бы поменять при желании. Без Кучмы богатство Ахметова увеличилось в пять раз.
У чудака олигархзическая система ассоциируется с коммунизмом
Зато красного директора вспомнил. Хотя Лех Бальцерович вообще был преподавателем в институте (или на кафедре) марксизма-ленинизма.
freeze написав:Олигархическая система достигла совершенства и самого сока при Ющенко-Януковиче-Порошенко-Зеленском, а виноват Данилыч ))) Если кого-то не устраивала могли бы поменять при желании. Без Кучмы богатство Ахметова увеличилось в пять раз.
Так ви (73%) вже поміняли, а кучмівська система перетравить і цих, і наступних. Бо треба було продавати державне майно так, як в Східній Європе.
Так продавайте, делайте так как в Восточной Европе. Кучма-то чем мешал 15 лет продать ГТС или одесский припортовый ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.