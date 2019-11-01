Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4486448744884489 Додано: Суб 02 лис, 2019 18:49



И только молодая, уже серьезно больная, 25-летняя дворянка, уроженка Волыни, Лариса Петровна Косач (Леся Украинка) направила «французской культурной общественности» заметку, преисполненную гнева и презрения. Ее письмо называлось «Голос одной российской заключенной». Не можем не привести хотя бы некоторые, наиболее поразительные и сегодня, отрывки из «Голоса...». «Несвобода еще более гнусна, когда она добровольна!... Позор свободным поэтам Франции, которые перед чужестранцами бряцают звеньями своих добровольно надетых кандалов. Знаете ли вы, славные побратимы, что такое убогость? Убогость страны, которую вы называете великой? Да, Россия огромна, россиянина можно заслать на край света, не выбрасывая за государственные пределы. Да, Россия огромна, голод, необразованность, злодейство, лицемерие, тирания без конца, и все эти большие несчастья огромные, колоссальные, грандиозные. Наши цари превысили царей египетских своей склонностью к массивному. Их пирамиды высокие и очень крепкие. Ваша Бастилия была ничто по сравнению с ними».

И главное, о чем хочет сказать Леся: так ползать перед царем-тираном в Париже, где каждый камень кричит «прочь тиранию» — это отвратительно и низко. Показательно, что «прогрессивная французская общественность» не отреагировала на письмо Леси.

Статья:

https://m.day.kyiv.ua/ru/article/den-pl ... ssiyskosti



Почему практически все руководители Франции после Наполеона смотрели на Украину сквозь «очки» Москвы По Франции откуда ноги растут:Статья: detroytred

Повідомлень: 22364 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 18:50 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Козак-характерник написав: ----------

ЛАД

Вы слишком широко ставите вопрос. Какой вид элиты имеете ввиду? Правящую, моральную, интеллектуальную?

----------

Так як Ви розумієте суб'єктивно, так і відповідайте. Авторитетні люди саме для Вас, без градації. Я відповідь отримав від Вас. ----------Вы слишком широко ставите вопрос. Какой вид элиты имеете ввиду? Правящую, моральную, интеллектуальную?----------Так як Ви розумієте суб'єктивно, так і відповідайте. Авторитетні люди саме для Вас, без градації. Я відповідь отримав від Вас.

Добавлю.

Перечисленные авторитеты - это не означает, что я согласен со всеми их идеями. Это означает, что они оказали большое влияние и к их идеям надо, как минимум, внимательно прислушиваться. Добавлю.Перечисленные авторитеты - это не означает, что я согласен со всеми их идеями. Это означает, что они оказали большое влияние и к их идеям надо, как минимум, внимательно прислушиваться.

Зрозумів. Мій пантеон особистостей України, так би мовити, чисельніший ... Всіх перелічувати і пояснювати чому потрапили в цей список, дуже довго буде, тому обмежуся декількома і поясню чому саме їх прізвища тут напишу зараз...



Ярослав Мудрий, Костянтин Острозький, Платон Симиренко, Богдан Ханенко, Михайло Терещенко, Андрій Шептицький, Іосіф Сліпий.



Як гадаєте, що є спільним у всіх цих людей, що я їх в цей список вніс?



Поза всіляких градацій і списків, назву особистість, яка є постаттю наднаціонального масштабу, світового рівня...Хоча їй мабуть би не сподобалося, що я її величаю певною мірою тут...



У миру - Агнеса Гонжа Боякшу, більш відома, як мати Тереза. І для мене особисто, вона є справжній моральний авторитет. Зрозумів. Мій пантеон особистостей України, так би мовити, чисельніший ...Всіх перелічувати і пояснювати чому потрапили в цей список, дуже довго буде, тому обмежуся декількома і поясню чому саме їх прізвища тут напишу зараз...Ярослав Мудрий, Костянтин Острозький, Платон Симиренко, Богдан Ханенко, Михайло Терещенко, Андрій Шептицький, Іосіф Сліпий.Як гадаєте, що є спільним у всіх цих людей, що я їх в цей список вніс?Поза всіляких градацій і списків, назву особистість, яка є постаттю наднаціонального масштабу, світового рівня...Хоча їй мабуть би не сподобалося, що я її величаю певною мірою тут...У миру - Агнеса Гонжа Боякшу, більш відома, як мати Тереза. І для мене особисто, вона є справжній моральний авторитет.

Первые два это седая древность. Тогда ещё сложно говорить об Украине (так же, как о Франции, или Англии, или ещё о каком-то государстве). Вторых двух, к сожалению, не знаю.

Последние два, на мой взгляд, спорные.

Мать Тереза согласен. Хотел её написать тоже. Первые два это седая древность. Тогда ещё сложно говорить об Украине (так же, как о Франции, или Англии, или ещё о каком-то государстве). Вторых двух, к сожалению, не знаю.Последние два, на мой взгляд, спорные.Мать Тереза согласен. Хотел её написать тоже. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14637 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 19:07 Козак-характерник написав: За свою короткую жизнь — всего 42 года —

...... За свою короткую жизнь — всего 42 года —......

Спасибо за информацию! Спасибо за информацию! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14637 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4486448744884489 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм