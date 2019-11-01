Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И только молодая, уже серьезно больная, 25-летняя дворянка, уроженка Волыни, Лариса Петровна Косач (Леся Украинка) направила «французской культурной общественности» заметку, преисполненную гнева и презрения. Ее письмо называлось «Голос одной российской заключенной». Не можем не привести хотя бы некоторые, наиболее поразительные и сегодня, отрывки из «Голоса...». «Несвобода еще более гнусна, когда она добровольна!... Позор свободным поэтам Франции, которые перед чужестранцами бряцают звеньями своих добровольно надетых кандалов. Знаете ли вы, славные побратимы, что такое убогость? Убогость страны, которую вы называете великой? Да, Россия огромна, россиянина можно заслать на край света, не выбрасывая за государственные пределы. Да, Россия огромна, голод, необразованность, злодейство, лицемерие, тирания без конца, и все эти большие несчастья огромные, колоссальные, грандиозные. Наши цари превысили царей египетских своей склонностью к массивному. Их пирамиды высокие и очень крепкие. Ваша Бастилия была ничто по сравнению с ними».
И главное, о чем хочет сказать Леся: так ползать перед царем-тираном в Париже, где каждый камень кричит «прочь тиранию» — это отвратительно и низко. Показательно, что «прогрессивная французская общественность» не отреагировала на письмо Леси.
Козак-характерник написав:---------- ЛАД Вы слишком широко ставите вопрос. Какой вид элиты имеете ввиду? Правящую, моральную, интеллектуальную? ---------- Так як Ви розумієте суб'єктивно, так і відповідайте. Авторитетні люди саме для Вас, без градації. Я відповідь отримав від Вас.
Добавлю. Перечисленные авторитеты - это не означает, что я согласен со всеми их идеями. Это означает, что они оказали большое влияние и к их идеям надо, как минимум, внимательно прислушиваться.
Зрозумів. Мій пантеон особистостей України, так би мовити, чисельніший ... Всіх перелічувати і пояснювати чому потрапили в цей список, дуже довго буде, тому обмежуся декількома і поясню чому саме їх прізвища тут напишу зараз...
Ярослав Мудрий, Костянтин Острозький, Платон Симиренко, Богдан Ханенко, Михайло Терещенко, Андрій Шептицький, Іосіф Сліпий.
Як гадаєте, що є спільним у всіх цих людей, що я їх в цей список вніс?
Поза всіляких градацій і списків, назву особистість, яка є постаттю наднаціонального масштабу, світового рівня...Хоча їй мабуть би не сподобалося, що я її величаю певною мірою тут...
У миру - Агнеса Гонжа Боякшу, більш відома, як мати Тереза. І для мене особисто, вона є справжній моральний авторитет.
Первые два это седая древность. Тогда ещё сложно говорить об Украине (так же, как о Франции, или Англии, или ещё о каком-то государстве). Вторых двух, к сожалению, не знаю. Последние два, на мой взгляд, спорные. Мать Тереза согласен. Хотел её написать тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.