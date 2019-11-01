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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4487448844894490> Додано: Суб 02 лис, 2019 18:49



И только молодая, уже серьезно больная, 25-летняя дворянка, уроженка Волыни, Лариса Петровна Косач (Леся Украинка) направила «французской культурной общественности» заметку, преисполненную гнева и презрения. Ее письмо называлось «Голос одной российской заключенной». Не можем не привести хотя бы некоторые, наиболее поразительные и сегодня, отрывки из «Голоса...». «Несвобода еще более гнусна, когда она добровольна!... Позор свободным поэтам Франции, которые перед чужестранцами бряцают звеньями своих добровольно надетых кандалов. Знаете ли вы, славные побратимы, что такое убогость? Убогость страны, которую вы называете великой? Да, Россия огромна, россиянина можно заслать на край света, не выбрасывая за государственные пределы. Да, Россия огромна, голод, необразованность, злодейство, лицемерие, тирания без конца, и все эти большие несчастья огромные, колоссальные, грандиозные. Наши цари превысили царей египетских своей склонностью к массивному. Их пирамиды высокие и очень крепкие. Ваша Бастилия была ничто по сравнению с ними».

И главное, о чем хочет сказать Леся: так ползать перед царем-тираном в Париже, где каждый камень кричит «прочь тиранию» — это отвратительно и низко. Показательно, что «прогрессивная французская общественность» не отреагировала на письмо Леси.

Статья:

https://m.day.kyiv.ua/ru/article/den-pl ... ssiyskosti



Почему практически все руководители Франции после Наполеона смотрели на Украину сквозь «очки» Москвы По Франции откуда ноги растут:Статья: detroytred

Повідомлень: 22368 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 18:50 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Козак-характерник написав: ----------

ЛАД

Вы слишком широко ставите вопрос. Какой вид элиты имеете ввиду? Правящую, моральную, интеллектуальную?

----------

Так як Ви розумієте суб'єктивно, так і відповідайте. Авторитетні люди саме для Вас, без градації. Я відповідь отримав від Вас. ----------Вы слишком широко ставите вопрос. Какой вид элиты имеете ввиду? Правящую, моральную, интеллектуальную?----------Так як Ви розумієте суб'єктивно, так і відповідайте. Авторитетні люди саме для Вас, без градації. Я відповідь отримав від Вас.

Добавлю.

Перечисленные авторитеты - это не означает, что я согласен со всеми их идеями. Это означает, что они оказали большое влияние и к их идеям надо, как минимум, внимательно прислушиваться. Добавлю.Перечисленные авторитеты - это не означает, что я согласен со всеми их идеями. Это означает, что они оказали большое влияние и к их идеям надо, как минимум, внимательно прислушиваться.

Зрозумів. Мій пантеон особистостей України, так би мовити, чисельніший ... Всіх перелічувати і пояснювати чому потрапили в цей список, дуже довго буде, тому обмежуся декількома і поясню чому саме їх прізвища тут напишу зараз...



Ярослав Мудрий, Костянтин Острозький, Платон Симиренко, Богдан Ханенко, Михайло Терещенко, Андрій Шептицький, Іосіф Сліпий.



Як гадаєте, що є спільним у всіх цих людей, що я їх в цей список вніс?



Поза всіляких градацій і списків, назву особистість, яка є постаттю наднаціонального масштабу, світового рівня...Хоча їй мабуть би не сподобалося, що я її величаю певною мірою тут...



У миру - Агнеса Гонжа Боякшу, більш відома, як мати Тереза. І для мене особисто, вона є справжній моральний авторитет. Зрозумів. Мій пантеон особистостей України, так би мовити, чисельніший ...Всіх перелічувати і пояснювати чому потрапили в цей список, дуже довго буде, тому обмежуся декількома і поясню чому саме їх прізвища тут напишу зараз...Ярослав Мудрий, Костянтин Острозький, Платон Симиренко, Богдан Ханенко, Михайло Терещенко, Андрій Шептицький, Іосіф Сліпий.Як гадаєте, що є спільним у всіх цих людей, що я їх в цей список вніс?Поза всіляких градацій і списків, назву особистість, яка є постаттю наднаціонального масштабу, світового рівня...Хоча їй мабуть би не сподобалося, що я її величаю певною мірою тут...У миру - Агнеса Гонжа Боякшу, більш відома, як мати Тереза. І для мене особисто, вона є справжній моральний авторитет.

Первые два это седая древность. Тогда ещё сложно говорить об Украине (так же, как о Франции, или Англии, или ещё о каком-то государстве). Вторых двух, к сожалению, не знаю.

Последние два, на мой взгляд, спорные.

Мать Тереза согласен. Хотел её написать тоже. Первые два это седая древность. Тогда ещё сложно говорить об Украине (так же, как о Франции, или Англии, или ещё о каком-то государстве). Вторых двух, к сожалению, не знаю.Последние два, на мой взгляд, спорные.Мать Тереза согласен. Хотел её написать тоже. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14638 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 19:07 Козак-характерник написав: За свою короткую жизнь — всего 42 года —

...... За свою короткую жизнь — всего 42 года —......

Спасибо за информацию! Спасибо за информацию! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14638 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 20:03 Re: Політичні дискусії Хочу підняти таку тему, бо відчуваю що в мізках багатьох вона мелькає. Що буде далі? Гілка має назву Політичні дискусії, тому кожен висловлює свою думку, навіть ватнікам дозволяється тут мріяти. Так от, до чого я, як ми всі спостерігаємо за останніми подіями відбувається відведення українського війська від лінії фронта і планується і надалі продовжувати такі дії вздовж межі протисояння.

В мене виникає така думка, що це все покроково йде здача українських інтересів, а також поступово в майбутньму потрапити під вплив ерефії через так звані ДіРи, які штучно утворені країною агресором. Як ми всі знаємо, що будь який договір з рф, не вартує паперу, на якому він укладений, тобто завідомо веде Україну наш вельмишановний Нелох-пасажир до програшної ситуації. Я б зараз замислився над цим, для чого це все робиться? Так, всі розуміють, що це ризик втрати частини території України і я в цьому навіть не сумніваюсь, що так воно і відбудеться, бо заяви ватажків невизних республік постійно наголошували про розширення кордонів ДіРи в межах областей до війни. Так от, наш Нелох діє так для того, щоб виявити, та позначити, прорахувати кількість добровольців-ветеранів, патріотів, волонтерів, та всіх хто чинитиме спротив такому явищу, як зрада державних інтересів України. Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції,а це по задумці обох недомірків спровокувати загострення на лінії роз"єднання, потім створити котел, спровокувати мобілізацію добробатів і фактично розстріл патріотів українців Захисників України. Недарма зараз відбувається підкріплення 1-2го АК незаконних військових формувань, та навіть проводять навчання зі збройними силами рф. Хлопці ветерани-добровольці ще не розуміють підлу натуру так званого вибраного Президента України, але путін завжди наголощував що з бандерівцями і націоналістами миру не буде. І тут постає питання до чого веде наш бубочка м-р Бін? Гадаю всі зрозуміли до чого, до знищення Української Держави, Незалежності, бо для нього все українське це вороже, він малорос, трохи застав СОВок і тому так діє, Україна йому чужа, я навіть Прапора України не бачу на офіційних зустрічах. Тому панове українці нам влаштовують пастку і досить з цим лайном розмовляти на ВИ, а зрадник він і є зрадник, от побачите, тільки втратимо багато життів дійсно Героїв України. Повстання неминуче. Хто що міркує товариство прошу, вата палає, це і так зрозуміло, ЗЕбіли теж. Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 02 лис, 2019 20:18, всього редагувалось 2 разів. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2442 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 20:04 Козак-характерник написав: За свою короткую жизнь — всего 42 года — Платон Симиренко сумел совершить научно-техническую революцию всеукраинского масштаба. Выпускник Парижского политехнического института, Симиренко принял в управление от отца торговую фирму Братья Яхненко и Симиренко и превратил ее, по современным меркам, в образцовый промышленный холдинг.



Потомок славного рода казацких старшин, Богдан Ханенко сумел занять в украинской истории еще более значимое место. Отечественные музеи обязаны ему богатейшей коллекцией предметов искусства и археологических находок, которые Ханенко вместе с женой Варварой собирал всю жизнь и завещал Украине. Причем девичья фамилия Варвары Ханенко — Терещенко, она происходит из рода знаменитых украинских сахарозаводчиков и меценатов.



Успешный бизнесмен и дипломированный юрист, долгое время работавший в Петербурге и Варшаве, Ханенко...



Михаил Терещенко, первый украинский олигарх и один из крупнейших отечественных меценатов, происходил из рода предпринимателей, создавших самую большую сеть сахарных заводов в Украине. Также семья Терещенко получила дворянский титул и герб, который утвердила в синем и желтом цветах.



Михаил стал главой промышленной империи в 17 лет, умело ее развивал и продолжал благотворительную традицию семьи, где до 70 % доходов уходило на меценатство. За свою короткую жизнь — всего 42 года — Платон Симиренко сумел совершить научно-техническую революцию всеукраинского масштаба.и превратил ее, по современным меркам, в образцовый промышленный холдинг.сумел занять в украинской истории еще более значимое место. Отечественные музеи обязаны ему богатейшей коллекцией предметов искусства и археологических находок, которые Ханенко вместе с женой Варварой собирал всю жизнь и завещал Украине., где до 70 % доходов уходило на меценатство.

А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?

Вот вам и ответ.



Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких. А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?Вот вам и ответ.Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16357 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1551 раз. Подякували: 2526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 20:16 Starikan написав: .............

А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?

Вот вам и ответ. .............А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?Вот вам и ответ.

Ну да, ну да.

Голубая кровь и всё такое.



Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких.



Вообще-то, Россия в 1917 была, конечно, не самой передовой страной, но уж не такой отсталой. И тоже проходила "все те этапы". Да, был разрыв, но 28 лет не так и мало. И пусть за 28 лет мы не могли догнать, но можно было хотя бы сократить, а не увеличивать разрыв. Ну да, ну да.Голубая кровь и всё такое.Вообще-то, Россия в 1917 была, конечно, не самой передовой страной, но уж не такой отсталой. И тоже проходила "все те этапы". Да, был разрыв, но 28 лет не так и мало. И пусть за 28 лет мы не могли догнать, но можно было хотя бы сократить, а не увеличивать разрыв. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14638 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 20:17 Перес де Куэльяр У Вас думки 2014...2015 рок1в.

А вже минуло майже 5 рочк1в з тих под1й. Вже все 1нше, б1льш1сть ризик1в - м1н1мальн1. Св1т уже 1нший. Якщо неможливо здолати ворога в прямому бою, ворога здолають п1дступом , з часом , не зараз. Куклу Яника заховали назавжди 1 поховали, багато в RU розум1ють, що вчинили дурню, але визнати це не позволительно. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3114 З нами з: 23.11.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 20:28 Перес де Куэльяр написав: Хочу підняти таку тему, бо відчуваю що в мізках багатьох вона мелькає. Що буде далі? Гілка має назву Політичні дискусії, тому кожен висловлює свою думку, навіть ватнікам дозволяється тут мріяти. Так от, до чого я, як ми всі спостерігаємо за останніми подіями відбувається відведення українського війська від лінії фронта і планується і надалі продовжувати такі дії вздовж межі протисояння.

В мене виникає така думка, що це все покроково йде здача українських інтересів, а також поступово в майбутньму потрапити під вплив ерефії через так звані ДіРи, які штучно утворені країною агресором. Як ми всі знаємо, що будь який договір з рф, не вартує паперу, на якому він укладений, тобто завідомо веде Україну наш вельмишановний Нелох-пасажир до програшної ситуації. Я б зараз замислився над цим, для чого це все робиться? Так, всі розуміють, що це ризик втрати частини території України і я в цьому навіть не сумніваюсь, що так воно і відбудеться, бо заяви ватажків невизних республік постійно наголошували про розширення кордонів ДіРи в межах областей до війни. Так от, наш Нелох діє так для того, щоб виявити, та позначити, прорахувати кількість добровольців-ветеранів, патріотів, волонтерів, та всіх хто чинитиме спротив такому явищу, як зрада державних інтересів України. Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такий національний український рух спротиву капітуляції, це спровокувати загострення на лінії роз"єднання, потім котел, мобілізація і фактично розстріл патріотів українців Захисників України. Недарма зараз відбувається підкріплення 1-2 АК незаконних військових формувань, та навіть проводять навчання зі збройними силами рф. Хлопці ветерани-добровольці ще не розуміють підлу натуру так званого вибраного Президента України, але путін завжди наголощував що з бандерівцями і націоналістами миру не буде. І тут постає питання до чого веде наш бубочка м-р Бін? Гадаю всі зрозуміли до чого, до знищення української Держави, бо для нього все українське це вороже, він малорос, трохи застав СОВок і тому так діє, Україна йому чужа, я навіть Прапора України не бачу на офіційних зустрічах. Тому панове українці нам влаштовують пастку і досить з цим лайном розмовляти на ВИ, а зрадник він і є зрадник, от побачите, тільки втратимо багато життів дійсно Героїв України. Хто що міркує товариство прошу, вата палає, це і так зрозуміло, ЗЕбіли теж. Хочу підняти таку тему, бо відчуваю що в мізках багатьох вона мелькає. Що буде далі? Гілка має назву Політичні дискусії, тому кожен висловлює свою думку, навіть ватнікам дозволяється тут мріяти. Так от, до чого я, як ми всі спостерігаємо за останніми подіями відбувається відведення українського війська від лінії фронта і планується і надалі продовжувати такі дії вздовж межі протисояння.В мене виникає така думка, що це все покроково йде здача українських інтересів, а також поступово в майбутньму потрапити під вплив ерефії через так звані ДіРи, які штучно утворені країною агресором. Як ми всі знаємо, що будь який договір з рф, не вартує паперу, на якому він укладений, тобто завідомо веде Україну наш вельмишановний Нелох-пасажир до програшної ситуації. Я б зараз замислився над цим, для чого це все робиться? Так, всі розуміють, що це ризик втрати частини території України і я в цьому навіть не сумніваюсь, що так воно і відбудеться, бо заяви ватажків невизних республік постійно наголошували про розширення кордонів ДіРи в межах областей до війни. Так от, наш Нелох діє так для того, щоб виявити, та позначити, прорахувати кількість добровольців-ветеранів, патріотів, волонтерів, та всіх хто чинитиме спротив такому явищу, як зрада державних інтересів України. Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такий національний український рух спротиву капітуляції, це спровокувати загострення на лінії роз"єднання, потім котел, мобілізація і фактично розстріл патріотів українців Захисників України. Недарма зараз відбувається підкріплення 1-2 АК незаконних військових формувань, та навіть проводять навчання зі збройними силами рф. Хлопці ветерани-добровольці ще не розуміють підлу натуру так званого вибраного Президента України, але путін завжди наголощував що з бандерівцями і націоналістами миру не буде. І тут постає питання до чого веде наш бубочка м-р Бін? Гадаю всі зрозуміли до чого, до знищення української Держави, бо для нього все українське це вороже, він малорос, трохи застав СОВок і тому так діє, Україна йому чужа, я навіть Прапора України не бачу на офіційних зустрічах. Тому панове українці нам влаштовують пастку і досить з цим лайном розмовляти на ВИ, а зрадник він і є зрадник, от побачите, тільки втратимо багато життів дійсно Героїв України. Хто що міркує товариство прошу, вата палає, це і так зрозуміло, ЗЕбіли теж.

Вот почему, например, я должен безапелляционно верить Вашим дилетанским выводам об угрозе безопасности страны от осуществляемошо разведения?

Ключевое слово - безапелляционно.



Генштаб, командование ООС утверждает, что таких угроз нет.

В ГШ, ООС атошники, воевавшие с врагом.

И сомневаюсь, что в их планах сдача и пр.



В принципе, я и им не доверяю абсолютно.

Они могут и ошибаться, например.



Но всё жн Ваша и подобных граждан безапелляционность подачи своей правды, как истины в последней инстанции, всегда поражала и поражает.



Я же Вам предлагал обращаться с возмущением к именно командованию ВСУ. Ведь они гарантируют, как специалисты, нам и тому же Зеленскому безопасность и отсутствие угроз от сего действа - разведения.



А добробатовцев уже уже! уничтожали. И есть конспирологическая версия подобная Вашей о намеренном уничтожении. Почему не активны в этом направлении?

Ведь если это так, то из этого возможно и повторение. Вот почему, например, я должен безапелляционно верить Вашим дилетанским выводам об угрозе безопасности страны от осуществляемошо разведения?Ключевое слово - безапелляционно.Генштаб, командование ООС утверждает, что таких угроз нет.В ГШ, ООС атошники, воевавшие с врагом.И сомневаюсь, что в их планах сдача и пр.В принципе, я и им не доверяю абсолютно.Они могут и ошибаться, например.Но всё жн Ваша и подобных граждан безапелляционность подачи своей правды, как истины в последней инстанции, всегда поражала и поражает.Я же Вам предлагал обращаться с возмущением к именно командованию ВСУ. Ведь они гарантируют, как специалисты, нам и тому же Зеленскому безопасность и отсутствие угроз от сего действа - разведения.А добробатовцев уже уже! уничтожали. И есть конспирологическая версия подобная Вашей о намеренном уничтожении. Почему не активны в этом направлении?Ведь если это так, то из этого возможно и повторение. detroytred

Повідомлень: 22368 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 20:33 Starikan написав: Козак-характерник написав: За свою короткую жизнь — всего 42 года — Платон Симиренко сумел совершить научно-техническую революцию всеукраинского масштаба. Выпускник Парижского политехнического института, Симиренко принял в управление от отца торговую фирму Братья Яхненко и Симиренко и превратил ее, по современным меркам, в образцовый промышленный холдинг.



Потомок славного рода казацких старшин, Богдан Ханенко сумел занять в украинской истории еще более значимое место. Отечественные музеи обязаны ему богатейшей коллекцией предметов искусства и археологических находок, которые Ханенко вместе с женой Варварой собирал всю жизнь и завещал Украине. Причем девичья фамилия Варвары Ханенко — Терещенко, она происходит из рода знаменитых украинских сахарозаводчиков и меценатов.



Успешный бизнесмен и дипломированный юрист, долгое время работавший в Петербурге и Варшаве, Ханенко...



Михаил Терещенко, первый украинский олигарх и один из крупнейших отечественных меценатов, происходил из рода предпринимателей, создавших самую большую сеть сахарных заводов в Украине. Также семья Терещенко получила дворянский титул и герб, который утвердила в синем и желтом цветах.



Михаил стал главой промышленной империи в 17 лет, умело ее развивал и продолжал благотворительную традицию семьи, где до 70 % доходов уходило на меценатство. За свою короткую жизнь — всего 42 года — Платон Симиренко сумел совершить научно-техническую революцию всеукраинского масштаба.и превратил ее, по современным меркам, в образцовый промышленный холдинг.сумел занять в украинской истории еще более значимое место. Отечественные музеи обязаны ему богатейшей коллекцией предметов искусства и археологических находок, которые Ханенко вместе с женой Варварой собирал всю жизнь и завещал Украине., где до 70 % доходов уходило на меценатство.

А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?

Вот вам и ответ.



Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких. А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?Вот вам и ответ.Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких.

Ага)))

Это очень просто заявить Детройта фантастом, но требования и возможность более быстрых реформ в Украине высказывают отнюдь не стругацкие, а ... гугл в помощь

Учёные, экономисты, политики, администраторы. Ага)))Это очень просто заявить Детройта фантастом, но требования и возможность более быстрых реформ в Украине высказывают отнюдь не стругацкие, а ... гугл в помощьУчёные, экономисты, политики, администраторы. detroytred

Повідомлень: 22368 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 20:33 lapay написав: Тракторист написав: я вам дал данные по Киеву за прошлый год, так что жду данных по Парижу тоже за прошлый год. кроме того в ваших (российских) данных нет самых тяжких преступлений - убийств... я вам дал данные по Киеву за прошлый год, так что жду данных по Парижу тоже за прошлый год. кроме того в ваших (российских) данных нет самых тяжких преступлений - убийств...

Наша Галя балувана. Індекс злочинності, на який я давав посилання, спирається на опитування людей, які живуть в цих містах. Шукайте, по Києву, таку саму таблицю, по тим самим злочинам, в той самий рік, як і в Парижі, і рівняйте, по своєму власному, звісно, науково обгрунтованому, алгоритму. Наша Галя балувана.. Шукайте, по Києву, таку саму таблицю, по тим самим злочинам, в той самий рік, як і в Парижі, і рівняйте, по своєму власному, звісно, науково обгрунтованому, алгоритму.

приведенные вами "индексы" не имеют особой ценности, так как опираются не на статистику преступности, а на опросы небольшой группы людей (менее 400 человек в каждом из городов) - это значит что они имеют большую погрешность и во многом зависят от того как вопросы были сформулированы и от алгоритма получения итогового индекса...



я же как человек постоянно живущий в Киеве и более 10 раз посещавший Париж на протяжении 20 лет могу утверждать, что Париж более безопасный город чем Киев... приведенные вами "индексы" не имеют особой ценности, так как опираются не на статистику преступности, а на опросы небольшой группы людей (менее 400 человек в каждом из городов) - это значит что они имеют большую погрешность и во многом зависят от того как вопросы были сформулированы и от алгоритма получения итогового индекса...я же как человек постоянно живущий в Киеве и более 10 раз посещавший Париж на протяжении 20 лет могу утверждать, что Париж более безопасный город чем Киев... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

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