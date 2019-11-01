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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4487448844894490
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:40

Re: Політичні дискусії

вот до чего дошла фототехника :) зум объектив и шатив
https://24tv.ua/ru/vse_zhenshhiny_narde ... k_n1227544
переписок то было много :)
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:42

При кажущемся теоретическом разнообразии у Зеленского есть всего два конечных варианта:
- заморозить ситуацию на десятилетия
- или как сейчас модно говорить реинтегрировать Донбасс на условиях путина, потому что на других условиях оборотная сторона на это не пойдет. Причем условия реинтеграции вероятно могут быть мягче чем сейчас, потому что путин как картёжник явно запросил больше, а согласится и наполовину

Других вариантов объективно не существует.

По поводу шагов Зеленского, я думаю, он сам еще не знает, какой вариант у него будет главной целью. Но делать что-то он просто обязан, ибо его съедят с одной стороны многочисленные избиратели, повторюсь как сейчас модно говорить - уставшие от войны, с другой стороны, его съедят европейские партнеры, которые уже мечтают забыть о Донбассе.

Кстати вот мнение российского диссидента Коха о Донбассе

https://www.youtube.com/watch?v=lEgmLhAlfmQ
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:47

[quote="4784874:Goodman"]. [b]Перес де Куэльяр[/b] У Вас думки 2014...2015 рок1в.
А вже минуло майже 5 рочк1в з тих под1й. Вже все 1нше, б1льш1сть ризик1в - м1н1мальн1. Св1т уже 1нший. Якщо неможливо здолати ворога в прямому бою, ворога здолають п1дступом , з часом , не зараз. Куклу Яника заховали назавжди 1 поховали, багато в RU розум1ють, що вчинили дурню, але визнати це не позволительно.[/quote]


Вот-вот.
В стране за 300 тыс. только чистых атошников. Чистых.
А сколько косвенно участвовавших и участвующих. От техника на аэродроме и до врача в госпитале.
Плюс волонтеры, родственники, чиновники и т.д.

Какая в пень рашпобеда)))

Насколько я понимаю, сейчас идёт попытка движения к компромиссу между Украиной и рашкой. Попытка и не более.
И уж точно не лично или единолично ЗЕ принял решение.
И в любой момент, на любом этапе Украина и рашка могут откатить на прежние позиции (или с ни на что не влияющие изменения).

Нашим олигархам, особенно Бене, лечь под рашку нет никакого резона...
И не было никогда.

Другое дело, что под действия ЗЕ можно его неплохо пошатать))
Банальная торговля идёт. Каждый себе дивов хочет урвать...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:55

Re: Політичні дискусії

Goodman написав:Перес де Куэльяр У Вас думки 2014...2015 рок1в.
А вже минуло майже 5 рочк1в з тих под1й. Вже все 1нше, б1льш1сть ризик1в - м1н1мальн1. Св1т уже 1нший. Якщо неможливо здолати ворога в прямому бою, ворога здолають п1дступом , з часом , не зараз. Куклу Яника заховали назавжди 1 поховали, багато в RU розум1ють, що вчинили дурню, але визнати це не позволительно.
Дуже небезпечною є ситуація, коли більшість починає думати, що "ризики мінімальні, все вже інше". Так і приходять чорні лебеді.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:55

  yama написав:вот до чего дошла фототехника :) зум объектив и шатив
https://24tv.ua/ru/vse_zhenshhiny_narde ... k_n1227544
переписок то было много :)
И что тут такого необычного? - Нормальный сатир...все мы сатиры, в той, или иной степени, глубина которой зависит от нашего возраста :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:56

  freeze написав:При кажущемся теоретическом разнообразии у Зеленского есть всего два конечных варианта:
- заморозить ситуацию на десятилетия
- или как сейчас модно говорить реинтегрировать Донбасс на условиях путина, потому что на других условиях оборотная сторона на это не пойдет. Причем условия реинтеграции вероятно могут быть мягче чем сейчас, потому что путин как картёжник явно запросил больше, а согласится и наполовину

Других вариантов объективно не существует.

По поводу шагов Зеленского, я думаю, он сам еще не знает, какой вариант у него будет главной целью. Но делать что-то он просто обязан, ибо его съедят с одной стороны многочисленные избиратели, повторюсь как сейчас модно говорить - уставшие от войны, с другой стороны, его съедят европейские партнеры, которые уже мечтают забыть о Донбассе.

Кстати вот мнение российского диссидента Коха о Донбассе

https://www.youtube.com/watch?v=lEgmLhAlfmQ

Я не удивлюсь, что при возникновении причин ЗЕ откатит назад с огромным удовольствием и облегчением.
detroytred
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