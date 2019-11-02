переписок то было много
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:40
Re: Політичні дискусії
вот до чего дошла фототехника зум объектив и шатив
переписок то было много
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:42
При кажущемся теоретическом разнообразии у Зеленского есть всего два конечных варианта:
- заморозить ситуацию на десятилетия
- или как сейчас модно говорить реинтегрировать Донбасс на условиях путина, потому что на других условиях оборотная сторона на это не пойдет. Причем условия реинтеграции вероятно могут быть мягче чем сейчас, потому что путин как картёжник явно запросил больше, а согласится и наполовину
Других вариантов объективно не существует.
По поводу шагов Зеленского, я думаю, он сам еще не знает, какой вариант у него будет главной целью. Но делать что-то он просто обязан, ибо его съедят с одной стороны многочисленные избиратели, повторюсь как сейчас модно говорить - уставшие от войны, с другой стороны, его съедят европейские партнеры, которые уже мечтают забыть о Донбассе.
Кстати вот мнение российского диссидента Коха о Донбассе
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:47
[quote="4784874:Goodman"]. [b]Перес де Куэльяр[/b] У Вас думки 2014...2015 рок1в.
А вже минуло майже 5 рочк1в з тих под1й. Вже все 1нше, б1льш1сть ризик1в - м1н1мальн1. Св1т уже 1нший. Якщо неможливо здолати ворога в прямому бою, ворога здолають п1дступом , з часом , не зараз. Куклу Яника заховали назавжди 1 поховали, багато в RU розум1ють, що вчинили дурню, але визнати це не позволительно.[/quote]
Вот-вот.
В стране за 300 тыс. только чистых атошников. Чистых.
А сколько косвенно участвовавших и участвующих. От техника на аэродроме и до врача в госпитале.
Плюс волонтеры, родственники, чиновники и т.д.
Какая в пень рашпобеда)))
Насколько я понимаю, сейчас идёт попытка движения к компромиссу между Украиной и рашкой. Попытка и не более.
И уж точно не лично или единолично ЗЕ принял решение.
И в любой момент, на любом этапе Украина и рашка могут откатить на прежние позиции (или с ни на что не влияющие изменения).
Нашим олигархам, особенно Бене, лечь под рашку нет никакого резона...
И не было никогда.
Другое дело, что под действия ЗЕ можно его неплохо пошатать))
Банальная торговля идёт. Каждый себе дивов хочет урвать...
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:55
Re: Політичні дискусії
Дуже небезпечною є ситуація, коли більшість починає думати, що "ризики мінімальні, все вже інше". Так і приходять чорні лебеді.
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:55
И что тут такого необычного? - Нормальный сатир...все мы сатиры, в той, или иной степени, глубина которой зависит от нашего возраста
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:56
Я не удивлюсь, что при возникновении причин ЗЕ откатит назад с огромным удовольствием и облегчением.
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:59
Вполне себе был нормальный рынок, учитывая что ломал Кучма социализм и строил капитализм.
Нынешний типа рынок может только выть от зависти
2003 год рост ВВП на 9,5 %
2004 год рост ВВП на 11,8 %
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:59
Re: Політичні дискусії
Не відкатить, поки Пу не буде тримати, у його носа, морквину заручників.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:06
Так никто не говорит, что не нужно укреплять армию, оборону городов и пр, что не стоит ожидать удара от рашки.
Речь о том, что попытка разведения и т.д., принципиально ничего не меняет. И что вполге можно попытаться.
А на риски от медленного реформирования армии хоть так, хоть так особо никто внимания не обращает.
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:10
Зе толкают на действия Макрон и Трамп, думаю, что Зе с огромным удовольствием ничего бы не делал на Донбассе, а ездил бы по областям и клеймил Годунков-разбойников, поднимая себе рейтинг.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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