Додано: Суб 02 лис, 2019 20:47

[quote="4784874:Goodman"]. [b]Перес де Куэльяр[/b] У Вас думки 2014...2015 рок1в.

А вже минуло майже 5 рочк1в з тих под1й. Вже все 1нше, б1льш1сть ризик1в - м1н1мальн1. Св1т уже 1нший. Якщо неможливо здолати ворога в прямому бою, ворога здолають п1дступом , з часом , не зараз. Куклу Яника заховали назавжди 1 поховали, багато в RU розум1ють, що вчинили дурню, але визнати це не позволительно.[/quote]





Вот-вот.

В стране за 300 тыс. только чистых атошников. Чистых.

А сколько косвенно участвовавших и участвующих. От техника на аэродроме и до врача в госпитале.

Плюс волонтеры, родственники, чиновники и т.д.



Какая в пень рашпобеда)))



Насколько я понимаю, сейчас идёт попытка движения к компромиссу между Украиной и рашкой. Попытка и не более.

И уж точно не лично или единолично ЗЕ принял решение.

И в любой момент, на любом этапе Украина и рашка могут откатить на прежние позиции (или с ни на что не влияющие изменения).



Нашим олигархам, особенно Бене, лечь под рашку нет никакого резона...

И не было никогда.



Другое дело, что под действия ЗЕ можно его неплохо пошатать))

Банальная торговля идёт. Каждый себе дивов хочет урвать...