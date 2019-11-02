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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4489449044914492>
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:16

  lapay написав:
  detroytred написав:Я не удивлюсь, что при возникновении причин ЗЕ откатит назад с огромным удовольствием и облегчением.

Не відкатить, поки Пу не буде тримати, у його носа, морквину заручників.

Смотря какие причины будут.
А так конечно див привлекательный.
Потом (если вдруг отдадут) хоть и откатил, а заложников получил.

Имхо. Пока от этой всей возни с разведением угроз нет. Принципиальных угроз.
Мне один спец пояснял, что *за каждую пядь земли* - это непрофессионально...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:20

  detroytred написав:Имхо. Пока от этой всей возни с разведением угроз нет. Принципиальных угроз.
Мне один спец пояснял, что *за каждую пядь земли* - это непрофессионально...


Так разводят на линию, которую все занимали в 2015 году по Минским соглашениям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:22

  freeze написав:
  detroytred написав:Я не удивлюсь, что при возникновении причин ЗЕ откатит назад с огромным удовольствием и облегчением.


Зе толкают на действия Макрон и Трамп, думаю, что Зе с огромным удовольствием ничего бы не делал на Донбассе, а ездил бы по областям и клеймил Годунков-разбойников, поднимая себе рейтинг.

Может поэтому и ЗЕ :wink:
Поддержан. Даже по большому счёту даже ПАПом поддержан.

У меня он с рашкованским Кириенко ассоциируется))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:24

  freeze написав:
  detroytred написав:Имхо. Пока от этой всей возни с разведением угроз нет. Принципиальных угроз.
Мне один спец пояснял, что *за каждую пядь земли* - это непрофессионально...


Так разводят на линию, которую все занимали в 2015 году по Минским соглашениям.

Отож.
А в эфире зрада зрад происходит. Не иначе и не меньше.
Киев сдают, гипс снимают))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:27

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Имхо. Пока от этой всей возни с разведением угроз нет. Принципиальных угроз.
Мне один спец пояснял, что *за каждую пядь земли* - это непрофессионально...

Нема. Поки що відходять на старі, вже готові, позиції. Завдяки розголосу будуть регулярні патрулі поліції і добровольці.
Під зустріч четвірки буде обмін полоненими, що так хоче Зе. Якщо Пу цього не зробить, чи буде цим тиснути на зустрічі, тоді вже Зе зможе все, з легкістю, послати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:47

  freeze написав:
  Тракторист написав:а про "рыночные реформы" вы меня рассмешили - вряд ли построение алигархического капитализма можно считать рыночными реформами..


Вполне себе был нормальный рынок, учитывая что ломал Кучма социализм и строил капитализм.

Нынешний типа рынок может только выть от зависти
2003 год рост ВВП на 9,5 %
2004 год рост ВВП на 11,8 %

нормального рынка пока ещё не было, а назвать алигархический капитализм рыночным язык не поворачивается...

когда в 2008 рынок упал на 15-20% мы думали, что это полный п..., а сегодня 2008 год вспоминаем почти как золотой, так что при сегодняшнем векторе развития через несколько лет 2019-2020 будут казаться вполне "жирными" годами... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:50

  freeze написав:
  detroytred написав:Имхо. Пока от этой всей возни с разведением угроз нет. Принципиальных угроз.
Мне один спец пояснял, что *за каждую пядь земли* - это непрофессионально...


Так разводят на линию, которую все занимали в 2015 году по Минским соглашениям.

вот только при этом возникает вопрос кто отдал приказ перейти на линию отличную от линии 2015 года и почему не выполнялись международные соглашения?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:54

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:Дуже небезпечною є ситуація, коли більшість починає думати, що "ризики мінімальні, все вже інше". Так і приходять чорні лебеді.


О чем думают, то и творят. Сам Путин знает - время потеряно, время ушло. Завоевать и вернуть Украину уже нельзя.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:02

  yama написав:вот до чего дошла фототехника :) зум объектив и шатив
https://24tv.ua/ru/vse_zhenshhiny_narde ... k_n1227544
переписок то было много :)


На этом ресурсе занимательнейшая статья.
Оптимистическая.
Вот только как бы оптимизм не разбился об *Украина - хуторская страна* (с) Корбан.

https://24tv.ua/ru/dvopartiynist_na_orb ... i_n1227921
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:04

Re: Політичні дискусії

Дуже, дуже мало думок. Мабуть є у деяких ЗЕфілів прозріння, що мовчать, але в декого тиск бачу підвищився, строче наче кулемет, домірковуючи замість вельмишановного Непорозуміння, бо воно ж тупе. Так от Непорозуміння створило собі виделку з цим відведенням ЗСУ і на Норманській зустрічі з путіним він абсолютно вразливий лох, якого нагнути можна однією фразою. Велике Х.ло скаже йому, якщо ти скоморох не погодишься на мої умови, то я даю команду ватажкам ДНР застосувати Гради, важку артилерію, міномети по населеним пунктам у сірій зоні де відбулося розведення, прямо зараз і тебе за твої миротворчі наміри закатують в Україні по твоєму повернені, жертви тобі не пробачать, одним словом, кінець твоєму Президенству. Наш Недоумок поміркує і відповість: " О Велікій Ху.ло, сЦарь бидла, Я вОВКА-дурачок згоден на все. Але що мені робити з патріотами-націоналістами, добровольцями?" Х.ло йому: "Давай подумаем вместе, как их убрать, ты же хочешь досидеть свое Президенство? Так ведь вова?"
Тому миролюбні мої ЗЕфіли, які втомилися на дівані від війни, або вмикайте мізки і досить за Недоумка домірковувати, та писати маячню тут. Йде мова про державну зраду через певні етапи, які можуть будути незворотніми. Вибачте, читаю деяких, як діти, логіка відсутня зовсім, їм сцють в очі, а для них Божа роса.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 02 лис, 2019 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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