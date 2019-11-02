Додано: Суб 02 лис, 2019 22:04

Дуже, дуже мало думок. Мабуть є у деяких ЗЕфілів прозріння, що мовчать, але в декого тиск бачу підвищився, строче наче кулемет, домірковуючи замість вельмишановного Непорозуміння, бо воно ж тупе. Так от Непорозуміння створило собі виделку з цим відведенням ЗСУ і на Норманській зустрічі з путіним він абсолютно вразливий лох, якого нагнути можна однією фразою. Велике Х.ло скаже йому, якщо ти скоморох не погодишься на мої умови, то я даю команду ватажкам ДНР застосувати Гради, важку артилерію, міномети по населеним пунктам у сірій зоні де відбулося розведення, прямо зараз і тебе за твої миротворчі наміри закатують в Україні по твоєму повернені, жертви тобі не пробачать, одним словом, кінець твоєму Президенству. Наш Недоумок поміркує і відповість: " О Велікій Ху.ло, сЦарь бидла, Я вОВКА-дурачок згоден на все. Але що мені робити з патріотами-націоналістами, добровольцями?" Х.ло йому: "Давай подумаем вместе, как их убрать, ты же хочешь досидеть свое Президенство? Так ведь вова?"

Тому миролюбні мої ЗЕфіли, які втомилися на дівані від війни, або вмикайте мізки і досить за Недоумка домірковувати, та писати маячню тут. Йде мова про державну зраду через певні етапи, які можуть будути незворотніми. Вибачте, читаю деяких, як діти, логіка відсутня зовсім, їм сцють в очі, а для них Божа роса.