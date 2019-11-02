Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Имхо. Пока от этой всей возни с разведением угроз нет. Принципиальных угроз. Мне один спец пояснял, что *за каждую пядь земли* - это непрофессионально...
Нема. Поки що відходять на старі, вже готові, позиції. Завдяки розголосу будуть регулярні патрулі поліції і добровольці. Під зустріч четвірки буде обмін полоненими, що так хоче Зе. Якщо Пу цього не зробить, чи буде цим тиснути на зустрічі, тоді вже Зе зможе все, з легкістю, послати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Тракторист написав:а про "рыночные реформы" вы меня рассмешили - вряд ли построение алигархического капитализма можно считать рыночными реформами..
Вполне себе был нормальный рынок, учитывая что ломал Кучма социализм и строил капитализм.
Нынешний типа рынок может только выть от зависти 2003 год рост ВВП на 9,5 % 2004 год рост ВВП на 11,8 %
нормального рынка пока ещё не было, а назвать алигархический капитализм рыночным язык не поворачивается...
когда в 2008 рынок упал на 15-20% мы думали, что это полный п..., а сегодня 2008 год вспоминаем почти как золотой, так что при сегодняшнем векторе развития через несколько лет 2019-2020 будут казаться вполне "жирными" годами...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Дуже, дуже мало думок. Мабуть є у деяких ЗЕфілів прозріння, що мовчать, але в декого тиск бачу підвищився, строче наче кулемет, домірковуючи замість вельмишановного Непорозуміння, бо воно ж тупе. Так от Непорозуміння створило собі виделку з цим відведенням ЗСУ і на Норманській зустрічі з путіним він абсолютно вразливий лох, якого нагнути можна однією фразою. Велике Х.ло скаже йому, якщо ти скоморох не погодишься на мої умови, то я даю команду ватажкам ДНР застосувати Гради, важку артилерію, міномети по населеним пунктам у сірій зоні де відбулося розведення, прямо зараз і тебе за твої миротворчі наміри закатують в Україні по твоєму повернені, жертви тобі не пробачать, одним словом, кінець твоєму Президенству. Наш Недоумок поміркує і відповість: " О Велікій Ху.ло, сЦарь бидла, Я вОВКА-дурачок згоден на все. Але що мені робити з патріотами-націоналістами, добровольцями?" Х.ло йому: "Давай подумаем вместе, как их убрать, ты же хочешь досидеть свое Президенство? Так ведь вова?" Тому миролюбні мої ЗЕфіли, які втомилися на дівані від війни, або вмикайте мізки і досить за Недоумка домірковувати, та писати маячню тут. Йде мова про державну зраду через певні етапи, які можуть будути незворотніми. Вибачте, читаю деяких, як діти, логіка відсутня зовсім, їм сцють в очі, а для них Божа роса.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 02 лис, 2019 22:10, всього редагувалось 1 раз.