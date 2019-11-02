ЛАД написав:

Starikan написав: .............

А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?

Вот вам и ответ. .............А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?Вот вам и ответ.

Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких.

Ну да, ну да.Голубая кровь и всё такое.Вообще-то, Россия в 1917 была, конечно, не самой передовой страной, но уж не такой отсталой. И тоже проходила "все те этапы". Да, был разрыв, но 28 лет не так и мало. И пусть за 28 лет мы не могли догнать, но можно было хотя бы сократить, а не увеличивать разрыв.