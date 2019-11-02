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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:09
ЛАД написав: Starikan написав:
.............
А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?
Вот вам и ответ.
Ну да, ну да.
Голубая кровь и всё такое.
Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких.
Вообще-то, Россия в 1917 была, конечно, не самой передовой страной, но уж не такой отсталой. И тоже проходила "все те этапы". Да, был разрыв, но 28 лет не так и мало. И пусть за 28 лет мы не могли догнать, но можно было хотя бы сократить, а не увеличивать разрыв.
Насчет голубой крови - глупость.
А перед 28 годами были 74 года социального эксперимента, аннулировавшего результаты прохождения этапов.
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Starikan
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Додано: Суб 02 лис, 2019 22:17
Перес де Куэльяр
Домiркувуэте Вы.
Например, о повышении тиску
Или о словах-ответе президента.
Это факт.
Маячня - это безапелляционность своего личного)) мнения.
Остальные же просто обмениваются своими, естественно, мнениями-предположениями.
Для этого и форум.
Безапелляционность и рекомендации оставьте для других площадок и мест.
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detroytred
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Додано: Суб 02 лис, 2019 22:19
detroytred написав: Starikan написав:
Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких.
Ага)))
Это очень просто заявить Детройта фантастом, но требования и возможность более быстрых реформ в Украине высказывают отнюдь не стругацкие, а ... гугл в помощь
Учёные, экономисты, политики, администраторы.
Всем им по должности положено говорить о быстрых и эффективных реформах.
Не посыпать же им головы пеплом
Но я больше верю пессимистам, ибо сам такой
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Starikan
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Додано: Суб 02 лис, 2019 22:23
Перес де Куэльяр написав:
Добре маскують ЗРадіо, начебто хамства не було і що він міг в приват написати???
Интересный такой метод маскировки - забанить
Хамство было, не отрицаю, но чтобы взять и накляузничать за сообщение в приват... это я не знаю, кем нужно быть... ладно, пусть остается на совести кляузника.
Что касается моей активности на форуме - она уж точно не выше, чем у завсегдатаев валютной ветки, и ограничена преимущественно вечером и поздним вечером.
Бросьте вы уже эти отговорки - сегодня быть медийно-активным по времени не накладно ни бизнесменам, ни политикам. И я тоже справляюсь
А тем, кто долго думает и/или печатает, рекомендую работать над собой, а не искать виноватых вокруг...
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zРадио
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Додано: Суб 02 лис, 2019 22:25
Starikan
Я бы согласился с этим аргументом, если им действительно всем по должности было положено и они бы все именно так говорили.
Но одни говорят, как Вы, об удовлетворительном максимальном темпе; другие - как я.
Но я-то ни Вас, ни придерживающихся Вашего мнения к *фантастам* не отношу.
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detroytred
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Додано: Суб 02 лис, 2019 22:25
Перес де Куэльяр написав:
Велике Х.ло скаже йому, якщо ти скоморох не погодишься на мої умови, то я даю команду ватажкам ДНР застосувати Гради, важку артилерію, міномети по населеним пунктам у сірій зоні де відбулося розведення, прямо зараз і тебе за твої миротворчі наміри закатують в Україні по твоєму повернені, жертви тобі не пробачать, одним словом, кінець твоєму Президенству. Наш Недоумок поміркує і відповість: " О Велікій Ху.ло, сЦарь бидла, Я вОВКА-дурачок згоден на все. Але що мені робити з патріотами-націоналістами, добровольцями?" Х.ло йому: "Давай подумаем вместе, как их убрать, ты же хочешь досидеть свое Президенство? Так ведь вова?"
Почему если патриот, то обязательно через строчку националист ? кто такие равенства ставит? Только Пуйло. Путин отдаст приказ......... Не см1ш1ть дядина. Перемесит он своим приказом сочуствующих русському миру и всё.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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