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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4490449144924493> Додано: Суб 02 лис, 2019 22:09 ЛАД написав: Starikan написав: .............

А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?

Вот вам и ответ. .............А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?Вот вам и ответ.

Ну да, ну да.

Голубая кровь и всё такое. Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких. Вообще-то, Россия в 1917 была, конечно, не самой передовой страной, но уж не такой отсталой. И тоже проходила "все те этапы". Да, был разрыв, но 28 лет не так и мало. И пусть за 28 лет мы не могли догнать, но можно было хотя бы сократить, а не увеличивать разрыв. Ну да, ну да.Голубая кровь и всё такое.Вообще-то, Россия в 1917 была, конечно, не самой передовой страной, но уж не такой отсталой. И тоже проходила "все те этапы". Да, был разрыв, но 28 лет не так и мало. И пусть за 28 лет мы не могли догнать, но можно было хотя бы сократить, а не увеличивать разрыв.

Насчет голубой крови - глупость.

А перед 28 годами были 74 года социального эксперимента, аннулировавшего результаты прохождения этапов. Насчет голубой крови - глупость.А перед 28 годами были 74 года социального эксперимента, аннулировавшего результаты прохождения этапов. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16359 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1551 раз. Подякували: 2526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 22:17 Перес де Куэльяр

Домiркувуэте Вы.

Например, о повышении тиску

Или о словах-ответе президента.

Это факт.



Маячня - это безапелляционность своего личного)) мнения.



Остальные же просто обмениваются своими, естественно, мнениями-предположениями.

Для этого и форум.

Безапелляционность и рекомендации оставьте для других площадок и мест. Домiркувуэте Вы.Например, о повышении тискуИли о словах-ответе президента.Это факт.Маячня - это безапелляционность своего личного)) мнения.Остальные же просто обмениваются своими, естественно, мнениями-предположениями.Для этого и форум.Безапелляционность и рекомендации оставьте для других площадок и мест. detroytred

Повідомлень: 22377 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 22:19 detroytred написав: Starikan написав: Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких. Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких. Ага)))

Это очень просто заявить Детройта фантастом, но требования и возможность более быстрых реформ в Украине высказывают отнюдь не стругацкие, а ... гугл в помощь

Учёные, экономисты, политики, администраторы. Ага)))Это очень просто заявить Детройта фантастом, но требования и возможность более быстрых реформ в Украине высказывают отнюдь не стругацкие, а ... гугл в помощьУчёные, экономисты, политики, администраторы.

Всем им по должности положено говорить о быстрых и эффективных реформах.

Не посыпать же им головы пеплом



Но я больше верю пессимистам, ибо сам такой Всем им по должности положено говорить о быстрых и эффективных реформах.Не посыпать же им головы пепломНо я больше верю пессимистам, ибо сам такой Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16359 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1551 раз. Подякували: 2526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 22:23 Перес де Куэльяр написав: Добре маскують ЗРадіо, начебто хамства не було і що він міг в приват написати??? Добре маскують ЗРадіо, начебто хамства не було і що він міг в приват написати???



Интересный такой метод маскировки - забанить Хамство было, не отрицаю, но чтобы взять и накляузничать за сообщение в приват... это я не знаю, кем нужно быть... ладно, пусть остается на совести кляузника.



Что касается моей активности на форуме - она уж точно не выше, чем у завсегдатаев валютной ветки, и ограничена преимущественно вечером и поздним вечером.



Бросьте вы уже эти отговорки - сегодня быть медийно-активным по времени не накладно ни бизнесменам, ни политикам. И я тоже справляюсь А тем, кто долго думает и/или печатает, рекомендую работать над собой, а не искать виноватых вокруг... Интересный такой метод маскировки - забанитьХамство было, не отрицаю, но чтобы взять и накляузничать за сообщение в приват... это я не знаю, кем нужно быть... ладно, пусть остается на совести кляузника.Что касается моей активности на форуме - она уж точно не выше, чем у завсегдатаев валютной ветки, и ограничена преимущественно вечером и поздним вечером.Бросьте вы уже эти отговорки - сегодня быть медийно-активным по времени не накладно ни бизнесменам, ни политикам. И я тоже справляюсьА тем, кто долго думает и/или печатает, рекомендую работать над собой, а не искать виноватых вокруг... zРадио

Повідомлень: 4009 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 22:25 Starikan

Я бы согласился с этим аргументом, если им действительно всем по должности было положено и они бы все именно так говорили.



Но одни говорят, как Вы, об удовлетворительном максимальном темпе; другие - как я.

Но я-то ни Вас, ни придерживающихся Вашего мнения к *фантастам* не отношу. detroytred

Повідомлень: 22377 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 22:25 Re: Політичні дискусії Перес де Куэльяр написав: Велике Х.ло скаже йому, якщо ти скоморох не погодишься на мої умови, то я даю команду ватажкам ДНР застосувати Гради, важку артилерію, міномети по населеним пунктам у сірій зоні де відбулося розведення, прямо зараз і тебе за твої миротворчі наміри закатують в Україні по твоєму повернені, жертви тобі не пробачать, одним словом, кінець твоєму Президенству. Наш Недоумок поміркує і відповість: " О Велікій Ху.ло, сЦарь бидла, Я вОВКА-дурачок згоден на все. Але що мені робити з патріотами-націоналістами, добровольцями?" Х.ло йому: "Давай подумаем вместе, как их убрать, ты же хочешь досидеть свое Президенство? Так ведь вова?" Велике Х.ло скаже йому, якщо ти скоморох не погодишься на мої умови, то я даю команду ватажкам ДНР застосувати Гради, важку артилерію, міномети по населеним пунктам у сірій зоні де відбулося розведення, прямо зараз і тебе за твої миротворчі наміри закатують в Україні по твоєму повернені, жертви тобі не пробачать, одним словом, кінець твоєму Президенству. Наш Недоумок поміркує і відповість: " О Велікій Ху.ло, сЦарь бидла, Я вОВКА-дурачок згоден на все. Але що мені робити з патріотами-націоналістами, добровольцями?" Х.ло йому: "Давай подумаем вместе, как их убрать, ты же хочешь досидеть свое Президенство? Так ведь вова?"



Почему если патриот, то обязательно через строчку националист ? кто такие равенства ставит? Только Пуйло. Путин отдаст приказ......... Не см1ш1ть дядина. Перемесит он своим приказом сочуствующих русському миру и всё. Почему если патриот, то обязательно через строчку националист ? кто такие равенства ставит? Только Пуйло. Путин отдаст приказ......... Не см1ш1ть дядина. Перемесит он своим приказом сочуствующих русському миру и всё. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3118 З нами з: 23.11.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 22:30 zРадио написав:

А тем, кто долго думает и/или печатает, рекомендую работать над собой, а не искать виноватых вокруг... А тем, кто долго думает и/или печатает, рекомендую работать над собой, а не искать виноватых вокруг...

Ха))

Я тут одним пальцем на планшете кнопаю, а у чела уровень измерения по себе похоже - что *давление повысилось* (дескать напрягаюсь для таких объёмов писанины). Ха))Я тут одним пальцем на планшете кнопаю, а у чела уровень измерения по себе похоже - что *давление повысилось* (дескать напрягаюсь для таких объёмов писанины). detroytred

Повідомлень: 22377 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 22:31 budivelnik написав: 1 Приватизація житла дала фінансові стартові позиції практично всім і люди могли самі приймати рішення ризикувати чи ні...

95% прийняли рішення відсидітись - це їх право , але коли матеріальних цінностей мало і продуктивність праці низька - в першу чергу потрібно починати щось створювати і тільки після створення пробувати справедливо ділити...

1 Приватизація житла дала фінансові стартові позиції практично всім і люди могли самі приймати рішення ризикувати чи ні...95% прийняли рішення відсидітись - це їх право , але коли матеріальних цінностей мало і продуктивність праці низька - в першу чергу потрібно починати щось створювати і тільки після створення пробувати справедливо ділити...



Очень узко мыслишь - чтобы недвижимость стала ликвидным залоговым инструментом, обращаемым в кредитный ресурс, необходим огромный инвестиционный спрос. Без него никак от слова "совсем"!



Только представь, что было бы с рынком, если бы 95% решило не отсидеться, а действовать? Во-первых, где физический ресурс фондирования возьмется (баблосы, прямо говоря), а во-вторых, куда бы пошла (полетела, прямо говоря) цена, выйди на рынок предложения реализации и залога 95% владельцев недвиги? Та даже какие 95% - 15% было бы достаточно для разрушения рынка и массовых маржевых звонков (а, следовательно, и дефолтов) по уже оформленным кредитам.



Инвестиционный спрос на жилье у нас отмечался лишь единожды - в 2005-2008 гг, но объем там был на 2 порядка меньше, чем твои пресловые 300 млрд долларов...



PS: что ж ты, строитель, в своем же рынке плаваешь?.. Очень узко мыслишь - чтобы недвижимость стала ликвидным залоговым инструментом, обращаемым в кредитный ресурс, необходим огромный инвестиционный спрос. Без него никак от слова "совсем"!Только представь, что было бы с рынком, если бы 95% решило не отсидеться, а действовать? Во-первых, где физический ресурс фондирования возьмется (баблосы, прямо говоря), а во-вторых, куда бы пошла (полетела, прямо говоря) цена, выйди на рынок предложения реализации и залога 95% владельцев недвиги? Та даже какие 95% - 15% было бы достаточно для разрушения рынка и массовых маржевых звонков (а, следовательно, и дефолтов) по уже оформленным кредитам.Инвестиционный спрос на жилье у нас отмечался лишь единожды - в 2005-2008 гг, но объем там был на 2 порядка меньше, чем твои пресловые 300 млрд долларов...PS: что ж ты, строитель, в своем же рынке плаваешь?.. Востаннє редагувалось zРадио в Суб 02 лис, 2019 22:35, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4009 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 22:35 zРадио

Будивельник упорно не желает видеть всю картинку целиком.

Выхватывает фрагмент и верит его, куда захочет.

*методологическая ошибка* (с) Мортимер

Постоянно. detroytred

Повідомлень: 22377 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 22:38 Перес де Куэльяр написав: Дуже, дуже мало думок. Мабуть є у деяких ЗЕфілів прозріння, що мовчать, але в декого тиск бачу підвищився, строче наче кулемет, домірковуючи замість вельмишановного Непорозуміння, бо воно ж тупе. Так от Непорозуміння створило собі виделку з цим відведенням ЗСУ і на Норманській зустрічі з путіним він абсолютно вразливий лох, якого нагнути можна однією фразою. Велике Х.ло скаже йому, якщо ти скоморох не погодишься на мої умови, то я даю команду ватажкам ДНР застосувати Гради, важку артилерію, міномети по населеним пунктам у сірій зоні де відбулося розведення, прямо зараз і тебе за твої миротворчі наміри закатують в Україні по твоєму повернені, жертви тобі не пробачать, одним словом, кінець твоєму Президенству. Наш Недоумок поміркує і відповість: " О Велікій Ху.ло, сЦарь бидла, Я вОВКА-дурачок згоден на все. Але що мені робити з патріотами-націоналістами, добровольцями?" Х.ло йому: "Давай подумаем вместе, как их убрать, ты же хочешь досидеть свое Президенство? Так ведь вова?"

Тому миролюбні мої ЗЕфіли, які втомилися на дівані від війни, або вмикайте мізки і досить за Недоумка домірковувати, та писати маячню тут. Йде мова про державну зраду через певні етапи, які можуть будути незворотніми. Вибачте, читаю деяких, як діти, логіка відсутня зовсім, їм сцють в очі, а для них Божа роса. Дуже, дуже мало думок. Мабуть є у деяких ЗЕфілів прозріння, що мовчать, але в декого тиск бачу підвищився, строче наче кулемет, домірковуючи замість вельмишановного Непорозуміння, бо воно ж тупе. Так от Непорозуміння створило собі виделку з цим відведенням ЗСУ і на Норманській зустрічі з путіним він абсолютно вразливий лох, якого нагнути можна однією фразою. Велике Х.ло скаже йому, якщо ти скоморох не погодишься на мої умови, то я даю команду ватажкам ДНР застосувати Гради, важку артилерію, міномети по населеним пунктам у сірій зоні де відбулося розведення, прямо зараз і тебе за твої миротворчі наміри закатують в Україні по твоєму повернені, жертви тобі не пробачать, одним словом, кінець твоєму Президенству. Наш Недоумок поміркує і відповість: " О Велікій Ху.ло, сЦарь бидла, Я вОВКА-дурачок згоден на все. Але що мені робити з патріотами-націоналістами, добровольцями?" Х.ло йому: "Давай подумаем вместе, как их убрать, ты же хочешь досидеть свое Президенство? Так ведь вова?"Тому миролюбні мої ЗЕфіли, які втомилися на дівані від війни, або вмикайте мізки і досить за Недоумка домірковувати, та писати маячню тут. Йде мова про державну зраду через певні етапи, які можуть будути незворотніми. Вибачте, читаю деяких, як діти, логіка відсутня зовсім, їм сцють в очі, а для них Божа роса.



andrein Повідомлень: 397 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4490449144924493> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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