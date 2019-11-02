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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4490449144924493>
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:09

  ЛАД написав:
  Starikan написав: .............
А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо? 8)
Вот вам и ответ.

Ну да, ну да.
Голубая кровь и всё такое. :wink:
Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких.
Вообще-то, Россия в 1917 была, конечно, не самой передовой страной, но уж не такой отсталой. И тоже проходила "все те этапы". Да, был разрыв, но 28 лет не так и мало. И пусть за 28 лет мы не могли догнать, но можно было хотя бы сократить, а не увеличивать разрыв.

Насчет голубой крови - глупость.
А перед 28 годами были 74 года социального эксперимента, аннулировавшего результаты прохождения этапов.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:17

Перес де Куэльяр
Домiркувуэте Вы.
Например, о повышении тиску :lol:
Или о словах-ответе президента.
Это факт.

Маячня - это безапелляционность своего личного)) мнения.

Остальные же просто обмениваются своими, естественно, мнениями-предположениями.
Для этого и форум.
Безапелляционность и рекомендации оставьте для других площадок и мест.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:19

  detroytred написав:
  Starikan написав: Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких.
Ага)))
Это очень просто заявить Детройта фантастом, но требования и возможность более быстрых реформ в Украине высказывают отнюдь не стругацкие, а ... гугл в помощь :wink:
Учёные, экономисты, политики, администраторы.

Всем им по должности положено говорить о быстрых и эффективных реформах.
Не посыпать же им головы пеплом 8)

Но я больше верю пессимистам, ибо сам такой :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:23

  Перес де Куэльяр написав:Добре маскують ЗРадіо, начебто хамства не було і що він міг в приват написати???


Интересный такой метод маскировки - забанить :mrgreen: Хамство было, не отрицаю, но чтобы взять и накляузничать за сообщение в приват... это я не знаю, кем нужно быть... ладно, пусть остается на совести кляузника.

Что касается моей активности на форуме - она уж точно не выше, чем у завсегдатаев валютной ветки, и ограничена преимущественно вечером и поздним вечером.

Бросьте вы уже эти отговорки - сегодня быть медийно-активным по времени не накладно ни бизнесменам, ни политикам. И я тоже справляюсь :D А тем, кто долго думает и/или печатает, рекомендую работать над собой, а не искать виноватых вокруг...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:25

Starikan
Я бы согласился с этим аргументом, если им действительно всем по должности было положено и они бы все именно так говорили.

Но одни говорят, как Вы, об удовлетворительном максимальном темпе; другие - как я.
Но я-то ни Вас, ни придерживающихся Вашего мнения к *фантастам* не отношу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:25

Re: Політичні дискусії

  Перес де Куэльяр написав:Велике Х.ло скаже йому, якщо ти скоморох не погодишься на мої умови, то я даю команду ватажкам ДНР застосувати Гради, важку артилерію, міномети по населеним пунктам у сірій зоні де відбулося розведення, прямо зараз і тебе за твої миротворчі наміри закатують в Україні по твоєму повернені, жертви тобі не пробачать, одним словом, кінець твоєму Президенству. Наш Недоумок поміркує і відповість: " О Велікій Ху.ло, сЦарь бидла, Я вОВКА-дурачок згоден на все. Але що мені робити з патріотами-націоналістами, добровольцями?" Х.ло йому: "Давай подумаем вместе, как их убрать, ты же хочешь досидеть свое Президенство? Так ведь вова?"


Почему если патриот, то обязательно через строчку националист ? кто такие равенства ставит? Только Пуйло. Путин отдаст приказ......... Не см1ш1ть дядина. Перемесит он своим приказом сочуствующих русському миру и всё.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:30

  zРадио написав:
А тем, кто долго думает и/или печатает, рекомендую работать над собой, а не искать виноватых вокруг...

Ха))
Я тут одним пальцем на планшете кнопаю, а у чела уровень измерения по себе похоже - что *давление повысилось* (дескать напрягаюсь для таких объёмов писанины).
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:31

  budivelnik написав:1 Приватизація житла дала фінансові стартові позиції практично всім і люди могли самі приймати рішення ризикувати чи ні...
95% прийняли рішення відсидітись - це їх право , але коли матеріальних цінностей мало і продуктивність праці низька - в першу чергу потрібно починати щось створювати і тільки після створення пробувати справедливо ділити...


Очень узко мыслишь - чтобы недвижимость стала ликвидным залоговым инструментом, обращаемым в кредитный ресурс, необходим огромный инвестиционный спрос. Без него никак от слова "совсем"!

Только представь, что было бы с рынком, если бы 95% решило не отсидеться, а действовать? Во-первых, где физический ресурс фондирования возьмется (баблосы, прямо говоря), а во-вторых, куда бы пошла (полетела, прямо говоря) цена, выйди на рынок предложения реализации и залога 95% владельцев недвиги? Та даже какие 95% - 15% было бы достаточно для разрушения рынка и массовых маржевых звонков (а, следовательно, и дефолтов) по уже оформленным кредитам.

Инвестиционный спрос на жилье у нас отмечался лишь единожды - в 2005-2008 гг, но объем там был на 2 порядка меньше, чем твои пресловые 300 млрд долларов...

PS: что ж ты, строитель, в своем же рынке плаваешь?..
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 02 лис, 2019 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:35

zРадио
Будивельник упорно не желает видеть всю картинку целиком.
Выхватывает фрагмент и верит его, куда захочет.
*методологическая ошибка* (с) Мортимер
Постоянно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:38

  Перес де Куэльяр написав:Дуже, дуже мало думок. Мабуть є у деяких ЗЕфілів прозріння, що мовчать, але в декого тиск бачу підвищився, строче наче кулемет, домірковуючи замість вельмишановного Непорозуміння, бо воно ж тупе. Так от Непорозуміння створило собі виделку з цим відведенням ЗСУ і на Норманській зустрічі з путіним він абсолютно вразливий лох, якого нагнути можна однією фразою. Велике Х.ло скаже йому, якщо ти скоморох не погодишься на мої умови, то я даю команду ватажкам ДНР застосувати Гради, важку артилерію, міномети по населеним пунктам у сірій зоні де відбулося розведення, прямо зараз і тебе за твої миротворчі наміри закатують в Україні по твоєму повернені, жертви тобі не пробачать, одним словом, кінець твоєму Президенству. Наш Недоумок поміркує і відповість: " О Велікій Ху.ло, сЦарь бидла, Я вОВКА-дурачок згоден на все. Але що мені робити з патріотами-націоналістами, добровольцями?" Х.ло йому: "Давай подумаем вместе, как их убрать, ты же хочешь досидеть свое Президенство? Так ведь вова?"
Тому миролюбні мої ЗЕфіли, які втомилися на дівані від війни, або вмикайте мізки і досить за Недоумка домірковувати, та писати маячню тут. Йде мова про державну зраду через певні етапи, які можуть будути незворотніми. Вибачте, читаю деяких, як діти, логіка відсутня зовсім, їм сцють в очі, а для них Божа роса.


andrein
 
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